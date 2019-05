ID já informou organização de quais os requisitos para usar o estádio

Pela primeira vez, a empresa Kaisa Group manifestou interesse em organizar o jogo amigável entre o Paris Saint-Germain e o Inter de Milão em Macau, ainda que não tenha apresentado um pedido formal para utilizar o Estádio Olímpico, informou o Instituto do Desporto (ID). Depois de ter manifestado o interesse, o ID respondeu à empresa de Shenzhen que está a organizar a partida, que se insere no torneio amigável da Super Taça Internacional, dando a conhecer as condições e os requisitos para reservar o estádio no dia 27 de Julho. Depois da resposta do ID, a Kaisa Group terá garantido que iria apresentar os documentos em breve.

Recorde-se que, segundo o ID, até agora só tinha sido apresentada uma carta em que a Kaisa Group pedia desculpa pelo facto de ter anunciado o jogo para Macau ainda antes de ter abordado o Governo. Até aqui, o ID não garantia que o jogo se fosse realizar em Macau devido às obras que se realizam e devido à condição do relvado, que será palco do jogo entre o Southampton e o Guangzhou R&F no dia 23 de Julho.

Ainda assim, a empresa de Shenzhen diz ter apresentado por duas vezes um pedido para a utilização do estádio de Macau para este jogo, um em Março e outro já este mês. Segundo Yannick Sun, gestor da Kaisa Group para o evento do jogo, foi o ID que não respondeu aos pedidos. Segundo o gestor da empresa, o pedido mais recente foi submetido há uma semana através de uma agência de relações públicas de Macau e a resposta deveria ter chegado esta semana.

De acordo com o que foi anunciado pelos clubes no início do mês, o jogo entre o Inter de Milão e o PSG está agendado para o dia 27 de Julho, no Estádio Olímpico de Macau.

A.V.