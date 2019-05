Exposição “Espaço e Lugar”: O casino enquanto gerador de economia e de urbanidade

Cinco olhares sobre a cidade, entre a contemplação, a crítica e a sátira, que ilustram o espaço e o lugar na sua complexidade. Alexandre Marreiros, João Palla, Maria Albergaria, Maria Mesquitela e Sofia Campilho usam a instalação, o desenho, a pintura e a fotografia para abordar a urbanidade. A exposição “Espaço e Lugar” inaugura-se hoje, às 18h30, na Casa Garden, integrada na programação de “Junho, Mês de Portugal”.

Formas diferentes de pensar a cidade na sua complexidade juntam Alexandre Marreiros, João Palla, Maria Albergaria, Maria Mesquitela e Sofia Campilho na exposição intitulada “Espaço e Lugar”, que se inaugura logo à tarde, às 18h30, na Casa Garden. São cinco visões específicas de uma mesma cidade, apresentadas por dois arquitectos de Macau e três artistas portuguesas, que se encontram em residência artística na Fundação Oriente, e que usam diferentes formas de expressão artística para manifestar as suas leituras sobre o espaço e o lugar.

Ao abordar o espaço e o lugar, os cinco artistas estão a falar, sobretudo, “da arquitectura da cidade e do lugar, como é que este cresce, e que é hoje gerador de cidade”. Porque, hoje em dia, a urbanidade já “não passa pela praça e a habitação, é o casino que é o motor gerador de cidade e de economia”, afirmou ao PONTO FINAL o arquitecto Alexandre Marreiros, mentor do projecto.

O projecto tem origem num colectivo de artistas de Lisboa, que reuniram um corpo de trabalho apresentado no ano passado, explicou Alexandre Marreiros. A curadoria resulta da “vontade de trabalhar um tema que é a cidade de Macau e que acabou por ser apoiada pela Fundação Oriente e integrada nas celebrações do 10 de Junho, isto porque são três artistas portuguesas que fazem residência artística aqui e que decidiram trabalhar única e exclusivamente no território”, acrescentou.

Maria Albergaria, com formação em restauro e pintura de mural, especialista em talha dourada, “faz um trabalho muito contemporâneo, trabalha a folha de ouro e a pintura”, explica Marreiros. “A Maria Albergaria traz uma coisa que faz parte de qualquer lugar que é a flora, a natureza, o que é nativo. Antes dos homens a terem destruído ou transformado, existia aqui uma flora, e a Maria traz essa flora para o nosso corpo de trabalho, explora esse lado e os vazios que a arquitectura deixa”, acrescentou Marreiros.

Sofia Campilho, com formação em Psicologia e em Pintura, trabalha a gravura, serigrafia e técnica mista, que é o que vai apresentar nesta exposição. A artista “vai buscar uma série de tipos de papéis que foi coleccionando e comprando, papéis antigos e materiais que foi reunindo, e constrói o trabalho à volta disso sugerindo o espaço”, adiciona Marreiros. Por sua vez, formada em Design e em Fotografia, é nesta área que Maria Mesquitela, apresenta trabalho. “A fotografia talvez seja o trabalho mais evidente ou a leitura mais imediata que estes trabalhos vão ter”.

Espremida a laranja, resta a mesa do bacará e a ‘slot machine’

O arquitecto João Palla apresenta “uma instalação, que é uma reinterpretação das mesas de casino, portanto, tenho uma espécie de casino lá montado”, explicou em conversa com o PONTO FINAL. Na base está a premissa: “uma mesa de bacará gera arquitectura, um hotel, um casino, uma cidade inteira”. Trata-se, explicou João Palla, “de olhar e perceber que esta cidade, de uma forma muito visível, é marcada intrinsecamente pela presença dos casinos e, portanto, pelo jogo, não só fisicamente, nas suas estruturas e edifícios, mas, também, no desenho da cidade”. Palla prossegue, descrevendo que, por exemplo, o Cotai, “é desenhado para esse fim, para o jogo, que agora se chama de entretenimento, um entretenimento de adultos, mas que é jogo e nunca deixa de ser jogo. Macau, aliás, tem essa tradição desde o século XIX e foi sempre moldada por isso. O Hotel Lisboa é um caso, o Estoril, e depois, numa segunda fase, a partir de 2002, quando aparece o Cotai e outras construções na península, com estruturas que rebentam com a escala existente”, acrescentou Palla.

Marreiros explicou que ambos chegaram à conclusão que o casino, enquanto gerador de cidade, “só existe porque há mesas de jogo e, portanto, se espremermos a laranja, que é o casino, vamos perceber que ela resume-se única e exclusivamente a duas coisas, à mesa de bacará e à ‘slot machine’”.

Palla reproduziu as mesas de jogo, aveludadas, “com riscas vermelhas e brancas ou com cartas por cima ou dados, ou botões, nas mesas mais antigas, e é nessas mesas que vai acontecer tudo aquilo que depois realiza-se na cidade”, explicou.

O arquitecto Palla explicou que, depois de perceber como funcionam os jogos e as apostas, o que fez foi “redesenhar as mesas no sentido de lhes dar uma nova configuração e há aqui uma reinterpretação dos jogos que já existem, são quatro mesas para quatro jogos”, às quais se juntam informações históricas e estatísticas. O objectivo é “criticar e reflectir, porque é aí que se joga o desenvolvimento urbano da cidade e é aí que eu quero chegar”, afirmou Palla.

Um “bestiário” para mostrar as aberrações

O casino é gerador de economia e de urbanidade, que originou uma cidade “diferente” da maior parte das metrópoles do mundo, “mas com particularidades”, afiançou Alexandre Marreiros. “Porque Macau tem características que mais nenhuma outra cidade no Oriente tem, falamos de elementos como a calçada portuguesa, igrejas ao lado de templos, que não acontece em lado nenhum, mas que, de alguma maneira, começa a estar estrangulado com esta construção massiva de casinos”. Uma leitura que o arquitecto não quer que seja interpretada como “trágica”, mas como “intrínseca”. “Estes são primordialmente os acontecimentos que esta cidade tem vindo a assistir e achámos importante fazer um registo disto, e reflectir, porque esta cidade tem estas características. Quisemos registá-las. Há um lado muito crítico e de sátira, às vezes, também, de contemplação, mas não deixa de ser um registo da cidade através de cinco olhares diferentes”, adiantou.

Alexandre Mareiros participa com um “bestiário” sobre Macau, com dois registos, os aspectos “reprováveis”, que o arquitecto considera “que não deveriam estar a fazer-se na cidade”, e outros “muito válidos”. Tendo por base o conceito dos livros medievais, que descreviam criaturas fantásticas e, por vezes, aberrantes, o arquitecto desenhou também a sua colecção de “bestas e de coisas bestiais”. “Com este trabalho, mostro coisas que acontecem na nossa cidade que são bestiais e outras que são bestialidades, são uma série de desenhos que reúno neste bestiário”. São desenhos à mão, sobre papel, “com muitos apontamentos que fui fazendo ao longo do meu trabalho como arquitecto, porque fui registando coisas que estavam mal, outras que não faziam sentido para a cidade, tenho uma colecção de coisas que vou registando, não pelas boas razões, e tenho outras que vou registando pela curiosidade, entusiamo e emoção que me despertam, portanto há estes dois registos no meu bestiário”. No total, o bestiário tem mais de 20 trabalhos, entre desenhos e colagens. “Portanto, vou mostrar muito desenho”, concluiu Alexandre Marreiros.