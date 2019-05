Cooperação com a China na base do encontro entre os bancos lusófonos

Estiveram reunidos ontem, em Macau, mais de uma centena de profissionais das áreas económica e financeira do interior da China, Macau e dos países de língua portuguesa. No encontro, que contou com a presença do secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, foi firmado um acordo de cooperação entre os bancos comerciais dos países lusófonos. Macau, diz o secretário, poderá servir de base a investimentos na China.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Foi firmado ontem o acordo para a Iniciativa do Avanço da Cooperação entre Bancos Comerciais dos Países de Língua Portuguesa e de Macau. O encontro, contou com mais de uma centena de profissionais das áreas económica e financeira do interior da China, dos países de língua portuguesa e de Macau. No evento, o secretário Lionel Leong explicou que o encontro serviu também para serem discutidas “formas de cooperação entre os bancos comerciais locais e os seus congéneres dos países de língua portuguesa”.

No discurso, Lionel Leong lembrou que, “nos últimos anos”, teve encontros com vários especialistas de países de língua portuguesa que tinham o propósito de se envolver no desenvolvimento do interior da China através da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e da construção da Grande Baía. Assim, “creio que Macau pode potencializar as suas funções conferidas pelo Estado, no que respeita ao papel de ‘Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa’”, referiu o governante, acrescentando que, “com base nas vantagens que advêm da sua posição regional e no suporte das diversas políticas nacionais, serão prestados apoios a empresas ou investidores que revelem interesse na exploração de negócios no mercado do Interior da China”. Além disso, os mesmos mecanismos poderão “assistir as empresas e os investidores do interior da China, na expansão das suas actividades nos mercados dos países de língua portuguesa”.

Wang Xiquan, presidente do Conselho de Supervisão do Banco da China, explicou que “esta proposta de cooperação consiste em fortalecer a força financeira e promover a construção da plataforma China-países de língua portuguesa”. O responsável do banco enumerou ainda duas iniciativas “importantes” da entidade: criar uma plataforma de financiamento com características próprias, em que uma das funções é participar profundamente nos países de língua portuguesa e criar um mecanismo de colaboração empresarial e financeira das empresas de língua portuguesa. Wang Xiquan informou ainda que o Banco da China assinou um acordo de cooperação com o Governo de Macau para a integração na Grande Baía.

Por sua vez, Li Guang, presidente da Associação de Bancos de Macau, disse no seu discurso que “através da assinatura da referida iniciativa, serão promovidas cooperações mais íntimas entre os bancos comerciais de Macau e dos países de língua portuguesa”.