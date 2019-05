China vence Coreia e alcança o pleno no Fórum Macau

A selecção chinesa de voleibol venceu ontem a Coreia do Sul, pelo parcial de 3-0, terminando da melhor forma a prestação na RAEM. Em três partidas disputadas, a contar para a Liga das Nações de Voleibol da FIVB, as atletas chinesas somaram três vitórias, terminando no primeiro lugar do grupo apenas com vitórias.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Três jogos, três vitórias, sempre pelo parcial de 3-0. É este o saldo da selecção feminina chinesa ao longo dos três dias de partidas disputadas no pavilhão desportivo do Fórum Macau, juntamente com Bélgica, Coreia do Sul e Tailândia. Ontem, no terceiro e último dia de jogos na RAEM a contar para a Liga das Nações de Voleibol da FIVB, a selecção chinesa venceu a Coreia do Sul pelo parcial de 3-0.

Após um primeiro ‘set’ mais equilibrado, que a formação chinesa venceu por 25-21, os dois restantes acabaram por ser bem mais desequilibrados, com a China a vencer por 25-12 e 25-11. “Penso que ambas as equipas jogaram bem no primeiro ‘set’. Fiquei impressionada com os serviços da Coreia, bem como a defesa, se adoptarmos o seu estilo defensivo podemos melhorar ainda mais como equipa”, disse a treinadora Lang Ping no final da partida. Zhu Ting, por sua vez, mostrou-se satisfeita por mais uma vitória alcançada. “Colocámos em prática todo o trabalho que tínhamos vindo a realizar, e estou muito feliz pela forma como mostrámos aos nossos apoiantes aquilo que somos capazes de fazer”, acrescentou a capitã da equipa chinesa.

Do lado das coreanas, o seleccionador Stefano Lavarini, que se mostrou sempre muito activo a dar indicações ao longo da partida, enalteceu a qualidade do adversário, apelidando a China como “uma das melhores, senão a melhor, equipas do mundo”. Lavarini prosseguiu os elogios ao adversário, dando como exemplo as dificuldades encontradas pelas suas atletas ao longo da partida. “Trabalhámos imenso mas a China jogou a um nível superior ao nosso. No primeiro ‘set’ tentámos o nosso melhor e ficámos mais perto a nível dos pontos, mas nos seguintes a China melhorou e não conseguimos resistir à pressão que nos colocaram”, lamentou.

Na outra partida disputada ontem no Fórum Macau, ainda antes deste embate, a Bélgica superiorizou-se à Tailândia, vencendo pelo parcial de 3-0 em três ‘sets’ sempre muito equilibrados (25-21, 25-22 e 25-23). A China acabou em primeiro lugar, apenas com vitórias, enquanto que Bélgica, Tailândia e Coreia do Sul terminaram todas com uma vitória e duas derrotas.