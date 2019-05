Carlos Costa saúda investimento chinês em Portugal e destaca o papel de Macau

Após a reunião entre os governadores dos bancos centrais dos países de língua portuguesa, que ontem decorreu em Macau, o governador do Banco de Portugal disse ao PONTO FINAL que, apesar de o investimento chinês em Portugal ser “interessante”, “é necessário intensificar o conhecimento recíproco” e, “aí, Macau pode ter um papel importante”. Carlos Costa recusou comentar as acusações de que o Banco de Portugal viola a lei ao não divulgar a lista dos grandes devedores da banca.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Realizou-se ontem, em Macau, o nono encontro de governadores dos bancos centrais dos países de língua portuguesa, enquadrado no 10º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas. Após a reunião, Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, contou ao PONTO FINAL que foi consensual a ideia de que “é necessário reforçar os nossos sistemas de informação face aos riscos de intrusão” e que “todos estão preocupados em evitar que os sistemas financeiros sirvam de canal para práticas ilícitas”. Acerca das relações entre Portugal e a China, o governador do Banco de Portugal saudou o investimento chinês e, comentando as palavras de Wendy Sun Min, directora-geral do Departamento de Instituições Financeiras do Banco da China, que tinha afirmado que era difícil encontrar bons projectos para investir em Portugal, Carlos Costa disse que é preciso “aprofundar o conhecimento recíproco e, aí, Macau pode ter um papel importante de plataforma de contacto”. Sobre as possíveis ilegalidades do Banco de Portugal, ao não divulgar um relatório com informação sobre os grandes devedores à banca, Carlos Costa não quis comentar.

O encontro, que se realiza de dois em dois anos, realizou-se este ano em Macau e contou com a presença de Carlos Costa, que começou por explicar a importância de Macau como anfitriã: “Foi escolhido Macau para marcar a importância que nós atribuímos a Macau e à Autoridade Monetária de Macau, como entidade de articulação entre a China e os países de língua portuguesa e os bancos centrais em particular”. “É muito importante ter este elemento de articulação entre um mundo que é muito relevante, que é a China, e um outro mundo que também tem a sua relevância, que é o mundo de língua portuguesa”.

Na reunião foram discutidas as formas de absorver a tecnologia e os novos modelos de financiamento, a protecção do consumidor, assegurar que não há riscos sistémicos nos sistemas de informação do sistema financeiro e ainda assegurar que o sistema financeiro não é um veículo para práticas ilícitas. “Todos nós partilhamos da mesma indicação, que é reforçar os nossos sistemas de informação face aos riscos de intrusão”, concluiu Carlos Costa, acrescentando: “Todos estão preocupados em evitar que os sistemas financeiros sirvam de canal para práticas ilícitas”. Em Portugal, segundo o governador do banco central português, “o sistema [financeiro] tem um conjunto de práticas que combatem a utilização do sistema financeiro para fins ilícitos”.

MACAU, COMO PLATAFORMA DE CONTACTO

Segundo dados da consultora Baker & McKenzie, citados pela revista Sábado em Abril do ano passado, Portugal é o décimo país onde a China mais investiu entre 2000 e 2017, e o investimento chinês tem um peso de 5% no PIB português. Carlos Costa comentou: “A existência do investimento é uma consequência natural de um aprofundamento do conhecimento recíproco. É bom que haja capitais vindos de diferentes geografias para a economia portuguesa, porque isso significa que a economia portuguesa, tendo uma diversidade de fontes de capitais, está muito mais defendida de eventuais choques que ocorram numa ou noutra região”. “Nós encaramos o investimento chinês em Portugal como um investimento interessante”, afirmou.

Em declarações à agência Lusa, Wendy Sun Min, directora-geral do Departamento de Instituições Financeiras do Banco da China, tinha referido que é difícil encontrar bons projectos para investir em Portugal. O governador do Banco de Portugal notou que “provavelmente teremos necessidade de intensificar o conhecimento recíproco porque as oportunidades dependem muito da realidade local”. Para Carlos Costa, esta “é mais uma razão para aprofundar o conhecimento recíproco e aí Macau pode ter um papel importante de plataforma de contacto”.

Questionado sobre o facto de Portugal ter avançado para a emissão de dívida em renminbi, sendo o primeiro país da Zona Euro a fazê-lo, Carlos Costa disse que é “uma estratégia normal de diversificação”. “É muito importante, é um sinal de que nós queremos diversificar os mercados de colocação de dívida, que é vantajoso do ponto de vista da estabilidade do financiamento da dívida portuguesa”, considerou, explicando: “A China é um mercado onde que existe um volume enorme de poupança, existirá, certamente, uma apetência pela aquisição de dívida soberana de um país cujo rating tem vindo a melhorar e que é interessante no plano internacional”.

Na passada terça-feira, o PSD tinha denunciado que o Banco de Portugal violava a lei por não ter divulgado no seu site os dados agregados e anonimizados sobre os grandes créditos em incumprimento. Em conferência de líderes, os deputados partilharam da mesma ideia e instaram o Banco de Portugal a publicar o relatório na totalidade. Questionado sobre se o Banco de Portugal iria revelar este relatório, o governador respondeu: “Não respondo, como é óbvio”, acrescentando que “isso é tratado em Lisboa”. “É um princípio básico: não se fala de assuntos domésticos quando estamos fora”, frisou.