Taxistas obrigados a completar curso de formação

Zonas turísticas, segurança rodoviária, ética e atitude são algumas das matérias constantes do currículo do curso de formação específica que os condutores de táxi vão ter de aprender. O curso terá a duração de dez horas e será obrigatório para quem quiser obter a carteira de taxista. O Conselho Executivo confirmou também a obrigatoriedade das câmaras com gravação de som e vídeo dentro dos táxis.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Conselho Executivo concluiu ontem a discussão sobre o regulamento administrativo sobre o curso de formação específica e prova para os condutores de táxi, que prevê que os taxistas, para obterem um cartão de identificação de condutor de táxi, terão de se sujeitar a um curso de formação de 10 horas. Além disso, o Conselho Executivo confirmou ainda que os táxis terão de contar com aparelhos de gravação de som e imagem no interior do automóvel.

De acordo com o regulamento administrativo apresentado ontem, intitulado “curso de formação específica e prova específica para condutor de táxi”, a partir da próxima segunda-feira, 3 de Junho, para obterem um cartão de identificação de condutor de táxi, os taxistas terão de se submeter a um curso de formação de 10 horas, que deverá ser da responsabilidade da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). Segundo a TDM – Rádio Macau, o curso não terá de ser feito pelos taxistas já em actividade.

Neste curso, os taxistas deverão ficar com “conhecimentos relacionados com os serviços de transporte de passageiros em táxis, necessários para elevar a qualidade da prestação de serviços”, lê-se na nota divulgada pelo Conselho Executivo. São eles: “conhecimentos sobre as actividades de transporte de passageiros em táxis, as paisagens principais, as ruas e as zonas proibidas da RAEM, os conhecimentos e prática da segurança rodoviária, bem como a ética, a atitude na prestação de serviços, a linguagem básica e a técnica de exploração que um condutor de táxi deve ter”.

Foi também apresentado pelo Conselho Executivo o regulamento administrativo sobre os requisitos, inspecções e prazo de utilização dos automóveis ligeiros de aluguer. O diploma detalha os requisitos dos veículos, nomeadamente a lotação dos táxis, o sistema de motor, as características do exterior dos veículos, o habitáculo e a bagageira. Além disso, passa também a ser obrigatório o aparelho de gravação de som e imagem dentro dos automóveis. É ainda definido que o táxi deve estar equipado com o sistema de terminal inteligente no veículo, composto por um terminal, taxímetro, bandeira, sistema de navegação global por satélite e um aparelho para chamar a polícia.

No projecto é ainda proposto um prazo de utilização de táxis de oito anos. Terminado este prazo de utilização, a matrícula do táxi deve ser cancelada, não podendo continuar a ser utilizada para prestar serviço de transporte de passageiros.