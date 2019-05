Surf Hong vê pena de 11,7 milhões de patacas confirmada

O Tribunal de Segunda Instância confirmou, ontem, a multa de 11,7 milhões de patacas aplicada à empresa Surf Hong, motivada pelo incumprimento contratual com o Governo da RAEM, que levou ao encerramento de duas piscinas devido à greve dos nadadores-salvadores.

A 20 de Agosto do ano passado, os 24 trabalhadores da Surf Hong, acompanhados pelo deputado Sulu Sou, deram conta do tratamento injusto imposto pela empresa, que incluía as excessivas horas de trabalho a que estavam sujeitos, a ausência de férias, ausência de folgas e de seguro para acidentes de trabalho. Além disso, os trabalhadores denunciaram também que tinham sido forçados a assinar acordos para trabalhar horas extra sem serem pagos.

A greve durou três dias e levou ao encerramento temporário das piscinas de Cheoc Van e Dr. Sun Yat-sen. Os nadadores-salvadores reuniram posteriormente com representantes da empresa, com o Instituto do Desporto e com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e acabaram por voltar ao trabalho nas piscinas, enquanto o caso estava a ser investigado pelas autoridades responsáveis.

O proprietário da Surf Hong argumentou ao TSI que os bens pessoais e os bens da empresa não são suficientes para pagar as respectivas multas. E que, caso a multa não seja suspensa, será obrigado a declarar falência e a encerrar da empresa, o que lhe causará prejuízos de difícil reparação, acrescentando, ainda, que assim perderá todos os contratos de prestação dos serviços de gestão e de salvamento nas piscinas e praias, o que vai motivar o desemprego dos funcionários.

Os juízes não foram sensíveis a estes argumentos e defenderam que o empresário “não indicou os seus bens e a situação financeira”. “Nestes termos, o Tribunal Colectivo entendeu não existirem provas suficientes para sustentar que a medida sancionatória, imposta pela Administração, causa prejuízos de difícil reparação”, sentenciou o tribunal. J.C.M.