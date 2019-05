“Se houver uma limitação de meios, a criatividade exprime-se melhor”

Vítor Pomar está em Macau pela primeira vez, apesar de já ter passado pela China, a caminho do Tibete e da Mongólia. Veio para estar presente na inauguração da exposição a solo “Ver o Mundo como Ornamento”, título de uma das suas obras, inspirada em escolas de filosofia budista. Hoje, quinta-feira, o artista plástico lidera uma conversa, a partir das 18h30, no Clube Militar, tendo como pano de fundo 29 das suas obras abstractas, de grande e pequena dimensão.

Vítor Pomar circula na galeria Comendador Ho Yin, do Clube Militar, verificando os últimos retoques na iluminação e montagem da exposição, quando o PONTO FINAL o encontra à hora marcada. Cabelo grisalho preso num rabo de cavalo, a aparência irreverente como aquela que descreve do professor da academia de artes holandesa que dizia, na década de 1970, “Fascistas, no pasarán”. O artista plástico, nascido em 1949, acabaria por, aos 20 anos, em 1970, juntar-se aos milhares de jovens que desertaram durante a guerra colonial. Saiu num comboio nocturno para Madrid, carregado com uma mala cheia de desenhos e gravuras. Não regressa no 25 de Abril, “teria sido precipitado”, conta, uma vez que ainda estava por desenvolver a sua pintura, que arranca com a série a preto e branco. Conta que viveu apartado do pai na infância, desde que, com seis anos, os pais se separam. O pai, o pintor Júlio Pomar, havia começado um relacionamento com a artista plástica Alice Jorge, e a mãe, Maria Berta Gomes, agarra nos filhos, Vítor e Alexandre, e refugia-se no Porto em casa dos avós do futuro pintor. Vítor voltará a conviver espaçadamente com o pai, no período em que Júlio Pomar se radica em Paris. Depois de 16 anos na Holanda, e de ganhar a nacionalidade dos Países Baixos, regressou a Portugal, onde vive entre uma casinha de campo, numa terra a 80 quilómetros da capital, e Lisboa, onde reparte o tempo entre casa e ateliê, em Benfica. A exposição em Macau inclui 29 obras de grande, média e pequena dimensão, desde o seu período expressionista abstracto, a preto e branco, a “série de Amesterdão”, iniciada em 1977, e a fase posterior, que teve início em 1983 e durou dois anos, quando ingressa na cor com composições pictóricas mais estruturadas. A mostra inclui algumas das obras mais recentes, do ano 2011. Vítor Pomar frequentou a Escola Superior de Belas-Artes do Porto (ESBAP) e de Lisboa (ESBAL) na segunda metade da década de 1960. Em 1970, realiza a sua primeira exposição individual e, nesse mesmo ano, parte para a Holanda, onde se estabelece até 1985. Estuda e ensina serigrafia na Academia Livre de Haia e na Academia de Arte de Roterdão. Visita o México em 1974 com uma bolsa do Ministério da Cultura da Holanda e trabalha durante cinco meses em Nova Iorque em 1982. Ainda na Holanda, consolida um processo criativo que combina experimentalismo e espiritualidade, e entrecruza com técnicas artísticas como a fotografia, o vídeo e o filme. Um período de interrupção, que se prolongou por 14 anos, ofereceu-lhe a oportunidade de consolidar conhecimentos sobre a filosofia oriental e o Budismo Zen, aprofundando a sua própria dimensão mística e espiritual, que se reflecte na sua criação artística. “Ver o Mundo como Ornamento” é, também, a primeira exposição da série anual “Pontes de Encontro”, e integra-se igualmente no programa de comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Viaja frequentemente para o Tibete?

Vítor Pomar – Não, não. Fiz uma peregrinação ao Monte Kailash, com um dos meus professores mais próximos, que é ocidental, mas que viveu muitos anos em Katmandu. Estive também na Mongólia, tive um período de ano e meio na Índia em três viagens longas, no princípio dos anos de 1990. Isto foi na sequência de um encontro com um Mestre Zen japonês em meados dos anos de 1980. Ao fim de cinco anos, precisei de consolidar o conhecimento do budismo. Há várias escolas e eu liguei-me mais a uma delas.

Essa espiritualidade reflecte-se no seu trabalho?

Ajuda a um reconhecimento, retrospectivamente. Quando encontrei o Mestre Zen já tinha praticamente a obra a preto e branco bastante avançada, e isso veio confirmar que eu estava na direcção certa. E é sempre nesse sentido. Posso pôr, por exemplo, textos ou escritos por mim ou citações, pôr as minhas palavras daquilo que entendi e porque é que essa coisas foram importantes para mim, e ponho as pinturas ao lado e parece que uma coisa ilustra a outra. Agora, [as obras] são pré-existentes (risos). Não é fácil entrar nestas coisas, por exemplo, o título da exposição, ‘Ver o mundo como ornamento’, para já, é preciso prolongar esta frase, ‘um ornamento de sabedoria’. Portanto, é uma coisa para além do conhecimento, é o conhecimento refinado, que se acumula. O que é que isto quer dizer, a mente é o instrumento mais sofisticado de que podemos dispor para conhecer a própria mente e isso é uma coisa que no Ocidente não se usa, a ciência só reconhece aquilo que é mensurável. Nós, no Ocidente ignorámos toda a sabedoria Oriental, temos tendência para isso, porque não se encaixa na racionalidade estrita e, portanto, vamos inventar a roda com os meios muito limitados que nós temos. Não temos tradição de investigação da mente, a nossa psicologia é grosseiríssima. Freud abriu uma brechazinha, que nos permitiu crescer um bocado, mas aquilo é muito primário.

Vai para o Holanda em 1970, porquê?

Em 1970, com 21 anos, enquanto refractário da guerra colonial, para não fazer a guerra, não ir para o serviço militar, que é extremamente destrutivo.

Conseguiu começar a trabalhar logo nas artes plásticas?

Consegui rapidamente funcionar em Haia, na academia livre de artes, pude trabalhar em serigrafia, fotografia e filme, tive algum apoio para isso. Depois tive apoio para estudar holandês, em conjunto com outros refugiados, da Grécia, da Checoslováquia, portugueses, portanto fiz estudos intensivos durante três meses. E depois tive uma bolsa para acabar os estudos na academia de Roterdão, seguiu-se um trabalho durante dois anos em Haia, a ensinar serigrafia, mas não, nunca tive propensão para ensinar e, ao fim de dois anos, isso acabou, e passei a beneficiar de um regulamento destinado a artistas plásticos, em que tinha um salário fixo, duas vezes por ano compravam-me duas telas, o que equivalia a um ‘plafond’ de salário, tinha aquele dinheiro para viver, rapidamente consegui um ateliê onde viver em Amesterdão.

Fez cinema nessa altura.

Cinema ‘underground’, com uma motivação muito experimentalista, quer dizer, não há uma voz off a explicar o que se está a ver, é um bocadinho ‘time-consuming’. Há uma visita ao ateliê do meu pai, é um plano sequência de 15 minutos, um travelling que percorre o ateliê, dá duas voltas e volta, é uma coisa contemplativa, digamos, experimental, é mais do que as entrevistas e vê-lo a pintar, há para aí gente que fez isso, e ele prestou-se a isso. Mas a mim não me interessava fazer isso. Da mesma maneira, quando fiz a peregrinação ao monte Kalaish, também há um filme e, no fim, há uma entrevista com o professor e por aí fora. Mesmo os filmes que são documentários, para mim, são como uma pintura, há essa opção que não facilita necessariamente a vida às pessoas.

Não regressa a Portugal a seguir ao 25 de Abril, porquê?

No dia 25 de Abril eu tive a notícia de que começava a Revolução e tive uma informação do Ministério da Cultura Holandês de que tinha recebido uma bolsa para o México, e pensei, ‘uma coisa de cada vez, primeiro vou ao México’. Só fui a Portugal no fim do ano, de carro, e voltei para a Holanda. Eu ainda não tinha começado a pintar da forma como depois se desenvolveu. Só comecei em 1977, com o preto e branco. Teria sido completamente precipitado voltar, mas voltava quase todos os anos a Portugal.

Por quê o preto e branco?

Vem de uma necessidade de limitação de meios. Mesmo ao nível das crianças, é sabido que se houver uma limitação de meios, a criatividade exprime-se melhor.

Auto-impôs-se essa limitação de meios?

Sim, descobri que era isso que me interessava e que me facilitava a vida para estar ao mesmo tempo livre e dentro de certos limites da paleta. Rapidamente comecei a pintar no chão em formatos grandes. Antes de vir para Portugal [em 1985], senti que queria deixar de pintar a preto e branco e que tinha de pegar na cor. Estive durante dois anos a trabalhar com a cor antes de vir para Portugal. Mas esse período ficou em aberto. Percebi que é mais fácil, em vez de fechar uma coisa, não, senti que queria parar, suspender a prática criativa, então esse período ficou em aberto. Pensei que ia ficar uns dois anos sem pintar e foram 14. Até ter condições de novo, não pedi ajuda, é daquelas coisas que é um bocado incompreensível para mim. Mas eu queria parar, portanto não ia pedir ajuda para uma coisa que não existia, estava parado, estava parado.

Parou de pintar como reacção a algo?

Como necessidade, intrínseca, senti que era isso que se passava. Há uma coincidência, foi nessa altura que encontro o Mestre Zen e há aquela frase que se diz, ‘quando o discípulo está pronto, o mestre aparece’.

Encontra-o em que circunstâncias?

Já havia uma procura, tinha estado em Nova Iorque a procurar esse género de coisas, tinha começado a frequentar um curso zen em Amesterdão e aí encontrei um amigo espanhol que conhecia esse mestre e que ia organizar uma vinda dele, ao Sul de França. Ele era também um refugiado espanhol, não podia ir a Espanha, e, eu percebi, é isto. Seis meses depois peguei no carro e fui até Sul de França, foi um encontro fascinante. Porque o Zen chegou à América nos meados do século passado, nos anos de 1950, ligado à cultura e às artes, portanto é por aí, não no sentido devocional, mas no sentido da ligação Zen com a cultura e com a arte, depois precisei de estruturar, aprofundar, consolidar.

Com quem vai aprender?

Com o budismo tibetano, quem estava a ensinar eram os lamas. É a grande, digamos, ‘benesse’ da invasão do Tibete, é o ensinamento ter chegado ao Ocidente com aquela complexidade, que não havia. Há uma profecia de quando o budismo chega ao Tibete, vindo da Índia, que diz que, ‘quando o pássaro de ferro voar, o povo tibetano estará espalhado como formigas no mundo e o ensinamento de Dharma [doutrina] chegará ao país do homem vermelho’.

Está a referir-se a que invasão?

À invasão chinesa, a ocupação militar. Ainda hoje estão a destruir-se muitos livros há uma acção muito destrutiva, para impedir a divulgação da língua tibetana, mudar os nomes dos rios e das montanhas para chinês, há um apagar e uma repressão cultural muito grande, daí que o Tibete, hoje, é muito pouco interessante, não há grandes lamas, aqueles que formaram-se, educaram, cresceram no Tibete, ainda em condições de estabilidade, já morreram praticamente todos, ainda encontrei alguns, os chamados ‘grandfather’ lamas.

Como é que se faz esse desenvolvimento espiritual?

Isto não é dogmático, nada no budismo é dogmático, não é, ‘ou acreditas na Santíssima Trindade ou então não és dos nossos’. Não. Dão-te ferramentas e tu vais praticar, quando começas a reconhecer que aquilo faz sentido e a tirar ilações dali para a tua visão do mundo e a tua relação com o universo então começa a ser válido, mas não é um espartilho, são ferramentas abrangentes.

É libertador?

Com certeza. O conceito de liberdade de um ponto de vista essencial, que é uma palavra delicada, é preciso saber o que isso quer dizer. A verdadeira liberdade não depende de causas e condições, é essencial, é constitutiva, não tem princípio nem fim e, de certo modo, a nossa sede de liberdade vem de reconhecer, de encontrar a manifestação dessa essência em tudo.

Essa aprendizagem reflecte-se na sua forma de estar na vida?

É a tal coisa, retrospectivamente vou olhar para o que se passou antes e reconheço a validade de certas coisas, por exemplo, uma outra coisa que se diz, ‘tudo o que acontece é auspicioso’, mas é preciso aguentar o balanço (risos). Isto tem a ver com uma outra coisa que se diz, ‘os nossos melhores professores são nossos inimigos, porque nos obrigam a desenvolver a paciência e a compaixão’. Por exemplo, os lamas que passaram nos campos de trabalho forçado e que não tinham qualquer possibilidade de expressão e prática espiritual e, portanto, tudo era absolutamente secreto e interno, quando chegam ao Nepal, à Índia, explicam que nunca a prática deles foi tão forte. E qual é o perigo? O perigo é perder a fé no sentido de não desenvolver o ódio em relação às pessoas que te estão a martirizar, porque profundamente são budas, têm a mesma natureza que tu e se tu desenvolves uma atitude de ódio e de raiva estás a destruir-te a ti, isso é fascinante, é abrangente, não é exclusivo, não é dogmático, e é experiencial.

Que relação tinha com o seu pai, o pintor Júlio Pomar?

A relação com o meu pai é distante, desde sempre. Ele nunca teve relacionamento com crianças, não sabia. Para ele era realmente uma obsessão, o trabalho, é o que é, e não há nada a fazer. Ele era muito reactivo a uma certa pasmaceira lusitana que havia na altura. Não havia galerias, os pintores juntavam-se à mesa de café e faziam uma festa quando acabavam um quadro. Para o meu pai aquilo era… ele não alinhava por esses parâmetros, uma vez encontrou o Almada [Negreiros] na Brasileira todo triste: ‘então o que é que se passa? Ah, não tenho trabalho…’. Não tinha encomendas. O Júlio trabalhava e ponto. Isso das encomendas não fazia sentido para ele, ele era muito reactivo em relação ao contexto lusitano em que estava, e manteve-se assim até ao fim.

O Júlio nunca deixou de pintar?

Um dia que não subisse ao ateliê, era um dia perdido. Na altura, o ateliê era no terceiro piso, na casa de Lisboa.

O trabalho do seu pai afastou-o de si e do seu irmão?

Houve uma altura, quando estava na Holanda, que frequentei mais a casa dele em Paris, ficava lá 10 dias, uma ou duas vezes por ano. Ele foi para Paris quando tinha 36 anos, nos anos de 1960, ele apanhou o Maio de 68. O curioso é que ele foi para Paris com 36 anos e eu voltei a Portugal, ao fim de 16 anos na Holanda, com 36 anos. Nessa época, quando eu estava na Holanda e ia a Paris foi a altura em que estive mais próximo dele, porque ficava lá em casa.

De que é que falavam ?

Eu falava das minhas histórias. Mas ele nunca teve relação com a espiritualidade, para ele isso é coisa das senhoras de quando vão tomar chá, das tias velhas, não foi nada por aí. Por outro lado, tendo sentido de humor e inteligência, que fazia com que houvesse uma certa sabedoria, quando há uma limitação muito grande, temos que saber correr os riscos, mas quando há essa determinação, resiliência, há alguma sabedoria que vem daí, e ele tinha sentido de humor, e o exercício da pintura também tem muita qualidade.

Foi de alguma forma influenciado pelo seu pai a seguir belas-artes?

Não, a pintura, no caso dele, é mesmo desde a infância, que há um talento que é notório, e reconhecido e apaparicado, ele fazia desenhinhos desde sempre, eu não, nunca fiz, que eu me lembre. Eu não estava motivado nem coisa nenhuma, pelo menos na adolescência, não estava para aí virado, excepto quando, penso que com 16 anos, começo a fazer umas tramas, uns riscos, umas grelhas e aquilo espalha-se, começa nos caderninhos e, a partir daí, estava decidido. Mas tinha pensado em ir para ciências.

Opta pelo expressionismo abstracto.

Sim, desde o princípio, portanto está a ver, o Júlio é bastante ligado ao figurativismo e eu nunca fui por aí. Portanto, há assim um Tratado de Tordesilhas por descobrir.

O Júlio era militante político, resistente contra o Estado Novo, esteve preso, isso afectou-o?

Sim, ele esteve três vezes preso em Caxias na mesma sala que o Mário Soares. Mas foi muito antes.

O Vítor quase não chega a viver com o seu pai?

Não, então desde os seis anos, nós fomos viver para a casa, no Porto, com a minha mãe e o meu irmão, para a casa dos avós. Os meus pais divorciaram-se, quando tinha seis anos, portanto em 1956 ou 1955, fomos para o Porto. O que é que havia? O cine-clube infantil, que eu frequentava, era um daqueles ilhéus que resistiam às limitações muito grandes, e depois desenvolvi actividades de associativismo estudantil. Mas nunca tive confrontos com a polícia, uma vez ainda me chamaram para interrogatório, mas não cheguei a ficar preso. E depois saí de Portugal. Não percebo porque é que não houve mais gente a sair. Porque [a guerra colonial] foi extremamente destrutiva, e houve muita gente que ficou extremamente traumatizada, nos últimos anos eu dava-me conta que não havia homens, não havia jovens, ou estavam na imigração, ou presos ou no exército. Sucessivamente havia um esvaziar do país e havia histórias de malta que vinha de África completamente destruída, com ataques de violência, que hoje se chama stress pós-traumático, que é muito pouco tratado e reconhecido em Portugal.

Como é que se deu a fuga?

Fui à inspecção, fui aceite, tinha três meses para pedir uma licença militar e um passaporte para ir a Espanha e, claro, depois segui viagem, peguei o comboio para Madrid, o comboio da noite, com a minha companheira na altura, o João Hogan e o Fernando Calhau, fomos para Madrid. Levava uma pasta, um bocado exagerada, com gravuras, o que pude levar. Só lhes disse à chegada, para não criar stress. Em Madrid, segui viagem. Fiz 21 anos em Paris, e segui para a Holanda, não fiquei. Seis meses depois fui à Bélgica, tinha lá um primo, e mais portugueses na mesma situação, e eles disseram-me, ‘aqui podes ter asilo político’, que não tinha na Holanda, tinha todos os problemas de língua resolvidos podia ir para a academia de belas-artes acabar os estudos, mas voltei para a Holanda, com todas as dificuldades possíveis. Na Haia, fui por causa da academia de artes, havia um clima muito anárquico, um ambiente alternativo, pude trabalhar logo na serigrafia, em filme.

Vai para o Porto com a sua mãe e o seu irmão, era uma sociedade mais fechada?

Senti, sobretudo, o desenraizamento, estava relativamente integrado em Lisboa, ia ao jardim-escola onde a minha mãe dava aulas de trabalhos manuais, e por onde passou o Marcelo Rebelo de Sousa. Não me lembro do nome da escola, mas ainda existe. Portanto, era uma coisa de meninos finos, eu estava lá porque a minha mãe dava lá aulas, vivíamos nas Avenidas Novas, a última casa de que lembro é essa. Mas foi realmente um exílio, o primeiro exílio, o Porto. A minha mãe foi completar os estudos, para completar a carreira de professora, muitas vezes não estava em casa, e eu não tinha licença para ficar na rua a brincar com os miúdos, de maneira que foi um isolamento grande, o que tem vantagens não fiquei alfacinha de gema (risos).

Que relação mantém com a sua mãe?

Ela ainda vive, mas está por um fio, é uma das razões porque hesitei em vir. É uma aprendizagem muito interessante ver uma pessoa esgotar-se no processo de partida, ela tem dois anos mais do que o meu pai. É muito interessante, é como o nascimento, é como um esvaziamento de energia e a preparação para a consciência ir dar uma volta, o corpo é descartado, é usar e deitar fora, neste caso, é reciclável.

Sentiu isso com o seu pai?

Sim, foi muito mais rápido, passei a ir vê-lo mais vezes do que o costume, não fiz contabilizações, mas penso que de dois em dois meses eu ia almoçar ou jantar com ele, e pronto.

A sua mãe entende este seu percurso espiritual?

Penso que sim, enquanto que o meu pai não, não tinha abertura para isso. Ele tinha uma irmã freira e tinha um bom relacionamento com ela. O meu irmão é que sabe tudo isso. Era muito simpática e inteligente, viveu mais de 100 anos, fui à festa de centenário dela, e o meu pai era muito afável com ela, Agora, comigo, ele não atinou comigo a organizar coisas de espiritualidade Zen e Budismo, era muito alérgico a isso.

Tem mágoa por o seu pai não o ter compreendido?

É evidente, o meu irmão ainda menos. Há uma certa integridade, porque é melhor que rejeitem, do que muita gente, que está numa espiritualidade relativamente manhosa, e que são muito chatos. Prefiro esta atitude de rejeição directa, óbvia. Chegam a não abrir e-mails com textos meus. Mas é mais claro, transparente. Eu brincava com o Júlio: ‘havias de uma vez encontrar um mestre Zen, havias de te divertir imenso com ele’.

Em Macau, é a primeira vez, certo?

Sim. Tinha passado pela China para ir para o Tibete, Mongólia, com o mesmo professor. Há uma presença do Xamanismo que sobreviveu ao comunismo, que hoje se manifesta paralelamente ao budismo.

Macau, o que é que está a retirar desta sua passagem por cá?

É muito difícil dizer ao fim de dois dias de estar aqui. Mas, imediatamente, há um choque muito grande e realmente é uma espécie de um inferno. Vocês estão aqui um bocado porque é relativamente mais fácil, há muito dinheiro a circular e – pode ser um grande disparate – mas há um certo conformismo, oportunismo, em frequentar um local condicionado, artificial, completamente circundado.