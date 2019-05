Resultados do estudo sobre subsídio para cuidadores concluem que são necessários mais estudos

Ficou tudo por estudar. Foram revelados ontem os resultados do estudo de viabilidade do subsídio a cuidadores, cujas conclusões indicam que ainda é preciso definir o conceito de “cuidador” e o conceito de “pessoa que carece de cuidados”. O número de pessoas que carece de cuidados também é desconhecido. Este é um tema delicado porque, disse o representante do IAS, “não podemos abusar do erário público”. O estudo custou 1,6 milhões de patacas.

O estudo que tinha como objectivo analisar a viabilidade da atribuição de um subsídio a cuidadores conclui que é necessário realizar mais estudos. Ontem, numa conferência de imprensa que durou uma hora e meia, Choi Sio Un, chefe do Departamento de Solidariedade Social do Instituto de Acção Social (IAS) e Lou Wei Qun, docente da Universidade de Hong Kong responsável pelo estudo, concluíram que ainda não é possível pensar num subsídio para quem cuida de idosos, pessoas com deficiência ou crianças com dificuldades de aprendizagem porque os conceitos básicos ainda não estão definidos e ainda não há dados sobre o possível número de beneficiados. “Há uma série de questões que nós temos de estudar”, referiu o representante do IAS, acrescentando que o Governo deve “fazer bom uso do erário público”.

No ano passado, o Governo encomendou um estudo independente a uma equipa de pesquisa da Universidade de Hong Kong para analisar a viabilidade da atribuição de um subsídio a cuidadores. Este estudo, liderado pela professora do Departamento de Trabalho Social e Administração Social da Universidade de Hong Kong, Lou Wei Qun, custou ao Executivo 1,6 milhões de patacas, informou Choi Sio Un.

A equipa que elaborou o estudo diz ter analisado inicialmente as políticas básicas vigentes em Macau relativas à assistência social, ao mesmo tempo que analisou as medidas aplicadas em Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Austrália, Finlândia, Reino Unido e Estados Unidos da América. Além disso, o estudo ouviu também a opinião dos possíveis futuros beneficiados pelo subsídio em Macau, como idosos dependentes, pessoas com deficiência, alunos com necessidades educativas especiais e respectivos cuidadores. Este relatório indica que a maioria destes futuros beneficiados está a favor da implementação do subsídio. Também investigadores, deputados e juristas foram ouvidos no âmbito deste estudo.

SEM DEFINIÇÕES, NÃO HÁ SUBSÍDIO

Contudo, “a equipa considera que ainda não chegou a altura nem existe uma base apropriada para implementar em Macau a política relativa à atribuição do subsídio a cuidadores”. Ainda não chegou a altura certa porque ainda não foram definidos os conceitos: “A questão chave consiste na definição não só da situação em que se encontra a pessoa cuidada como também da qualificação como cuidador”. Assim, “neste momento não sabemos quantas pessoas são pessoas que carecem de cuidados, não há dados. Por isso, para a atribuição deste subsídio, temos primeiro de ter estas condições. Temos de nos inteirar mais sobre a situação”, indicou Lou Wei Qun, acrescentando: “a equipa de pesquisa não está temporariamente em condições para efectuar estimativas efectivas de despesa do subsídio dos cuidadores, recomendando que após a definição de cuidador sejam recolhidos dados empíricos para analisar cientificamente as suas despesas”.

“Por enquanto não temos condições para o lançamento do subsídio para cuidadores”, concordou Choi Sio Un, explicando: “Por enquanto nós não temos uma definição para cuidador e para a pessoa que carece de cuidados. Não temos dados. Uma definição é muito importante”. “Há uma série de questões que nós temos de estudar. Temos de estudar bem o caso porque nós devemos fazer bom uso do erário público e não podemos abusar do erário público. O Governo da RAEM vai estudar e, como não temos dados suficientes, não é altura para o lançamento do respectivo subsídio”, concluiu o responsável do IAS. O responsável do instituto deixou no ar a ideia do lançamento de uma consulta pública sobre o tema “para chegar a um consenso na sociedade”, mas sem detalhar datas. Choi Sio Un disse ainda que o Executivo poderá avançar para o subsídio daqui a três anos.

Ainda que não existam conclusões e que o estudo indique que Macau ainda não tem uma base para aplicar o subsídio, este relatório indica que os possíveis futuros beneficiados que participaram nas entrevistas em Macau “enfrentam, de facto, algumas dificuldades na prestação de cuidados, nomeadamente, problemas encontrados nos cuidados prestados no dia-a-dia e a pressão sofrida na vida pessoal e de ordem económica”.