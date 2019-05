Protecção de Dados aprovou câmaras na Universidade de Macau, e agora vai fiscalizar

O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) anunciou que vai fiscalizar o sistema de videovigilância da Universidade de Macau (UM), depois de, no início do processo, ter autorizado a instalação das câmaras em todas as salas de aula. Esta é, segundo o gabinete, a resposta à preocupação pública motivada pela ideia da instituição de ensino, e que, entretanto, já foi revogada pela própria UM.

O volte-face ocorreu horas depois de o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, ter admitido poder vir a convidar o seu gabinete a solicitar à UM que realizasse uma conferência de imprensa para esclarecer as motivações e a legalidade da decisão. O GPDP diz que, “tendo em conta a natureza institucional única da UM”, e que a recolha e tratamento dos dados relevantes têm um valor de referência importante, considera que “a intervenção antecipada e apreciação ajudará a introdução de uma avaliação suficiente do impacto na privacidade dos dados pessoais”.

Na segunda-feira, a Universidade de Macau (UM) anunciou que queria colocar câmaras no interior de todas as salas de aula do campus da Ilha da Montanha. Informou então que apenas seriam captadas imagens e não seria recolhido som. A UM alegava que a ideia tinha por base “proteger a segurança de funcionários e alunos”, bem como “garantir os bens e instalações da Universidade de Macau”. Até aqui, havia 19 salas de aula com este sistema, um requisito exigido para exames de certificação em inglês, que têm lugar duas vezes por ano: em Junho e em Dezembro.

No dia seguinte ao anúncio, a universidade recuou, afirmando que “tendo em conta a falta de urgência em instalar sistemas de vigilância CCTV em todas as salas de aula, após cuidadosa consideração de vários factores, a universidade decidiu não instalar sistemas de vigilância em salas de aula, excepto naquelas usadas como locais para exames públicos”, indicava o comunicado da UM. J.C.M.