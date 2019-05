Pelo “bom uso do espaço dos cemitérios públicos”, IAM vai poder cremar restos mortais

“Para fazer bom uso do espaço dos cemitérios públicos, o Instituto para os Assuntos Municipais [IAM] pode proceder à cremação dos restos mortais exumados oficiosamente e dar-lhes o destino adequado”. Esta é uma das alíneas do projecto de regulamento administrativo sobre o funcionamento e fiscalização dos cemitérios, apresentado ontem pelo Conselho Executivo.

Este diploma, cuja entrada em vigor será a 1 de Agosto, prevê também que, para o requerimento de uma sepultura, gaveta-ossário ou câmara de cinzas nos cemitérios públicos, “o falecido deve ser residente de Macau; se for não residente, o seu falecimento deve ocorrer em Macau; ou sendo o falecido não residente de Macau, o requerente deve ser residente de Macau e seu cônjuge ou parente em linha recta de primeiro grau”, lê-se na nota do Conselho Executivo. A concessão inicial de direito de uso relativo a gaveta-ossário e a câmara de cinzas é feita por um prazo de 50 anos, ao fim do qual, é renovável por períodos sucessivos de cinco anos, indica o comunicado.

Além disso, fica estabelecido que os interessados têm obrigação de tratar das formalidades de exumação ou adiamento no prazo legalmente estabelecido, sob pena de cobrança das despesas adicionais de adiamento. Este regulamento indica ainda que, para uma “inumação amiga do ambiente”, o IAM poderá criar nos interiores dos cemitérios públicos, “um jardim memorial ou área indicada para uso próprio da inumação amiga do ambiente”. Este novo regulamento administrativo indica ainda que “é proibida a ampliação da sua área original. Em simultâneo, é proibido queimar panchões nos cemitérios”.

Segundo a TDM – Rádio Macau, a administradora do Instituto para os Assuntos Municipais, Delfina To, explicou que os cemitérios têm capacidade para a próxima década, existindo actualmente 1800 gavetas de ossadas disponíveis e 5680 câmaras de cinza desocupadas. A.V.