Metade das empresas diz ter falta de trabalhadores

Segundo o inquérito de conjuntura ao sector industrial exportador referente ao primeiro trimestre deste ano, cujos resultados foram relevados ontem pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE), 50% dos empresários inquiridos dizem ter enfrentado situação de insuficiência de trabalhadores. Ainda assim, esta percentagem é inferior à registada no trimestre anterior (51,5%) e à registada no primeiro trimestre de 2018 (64,2%).

No que diz respeito às perspectivas das exportações para os próximos seis meses, 37,2% das empresas diz-se optimista, o que representa um aumento de 36% face ao quarto trimestre de 2018, em que apenas 1,2% dos empresários se dizia optimista quanto às exportações no futuro. No primeiro trimestre de 2018, 13,1% dos empresários diziam-se optimistas quanto às exportações. Este inquérito indica também que a percentagem das empresas que previram que a situação das exportações piorasse foi de 7,7%, e as que acreditam que as exportações se vão manter num nível semelhante foram de 55,1%.

O inquérito questionou também os problemas que afectaram as actividades de exportação: 11% das empresas exportadoras consideraram o insuficiente volume de encomendas como o maior problema, enquanto 7,2% apontaram para a insuficiência de trabalhadores, 1,4% para os preços mais competitivos praticados no estrangeiro e 0,4% para os preços elevados das matérias-primas.

Sobre os próximos três meses, 32,3% dos empresários consideraram que o principal problema seria também a insuficiência de trabalhadores, 13,3% o insuficiente volume de encomendas, 11,5% apontaram para os preços elevados das matérias-primas e 10,5% acreditam que o principal problema terá a ver com os preços mais competitivos praticados no estrangeiro.

Os números da DSE dizem ainda que as empresas inquiridas consideraram que o interior da China e outros países da região Ásia-Pacífico, excepto Hong Kong e Japão, são os mercados de destino com uma melhor performance. A.V.