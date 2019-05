Liga das Nações: China volta a vencer, tailandesas surpreendem coreanas

A selecção chinesa de voleibol venceu ontem a Bélgica, pelo parcial de 3-0, no segundo dia de jogos da Liga das Nações de Voleibol da FIVB no Fórum Macau. Na outra partida do dia, a Tailândia venceu, de forma algo surpreendente, a selecção da Coreia do Sul, por 3-1.

Pedro André Santos

A China prossegue a sua senda vitoriosa no pavilhão do Fórum Macau, mas a partida de ontem acabou por ser mais competitiva do que talvez se esperasse de início. No segundo jogo disputado em Macau a contar para a Liga das Nações de Voleibol da FIVB, a selecção chinesa derrotou a Bélgica pelo parcial de 3-0. O primeiro ‘set’ foi bastante dividido no início, mas as chinesas acabaram por se superiorizar na recta final, vencendo por 25-16. No segundo ‘set’, a Bélgica procurou relançar a partida mas a China voltou a vencer, desta vez por 25-20, enquanto que no derradeiro ‘set’ as atletas chinesas ganharam com mais tranquilidade, por 25-14.

“Valorizámos muito este desafio porque a Bélgica tem feito um enorme progresso nos últimos anos e é actualmente uma das equipas mais fortes na Europa. Demos particular ênfase aos bloqueios e apercebemo-nos que ainda temos que melhorar ao nível da recepção, especialmente no segundo ‘set’, quando o adversário pressionou mais”, disse Lang Ping, treinadora da China, no final da partida. Em jeito da antevisão para o último jogo em Macau, frente à Coreia do Sul, Lang Ping referiu que a sua equipa terá que continuar a melhorar.

Zhu Ting, capitã da selecção chinesa, distribuiu também elogios pelo adversário, reiterando as palavras da seleccionadora relativamente aos níveis de concentração para a partida de hoje frente à Coreia do Sul.

Do lado da Bélgica, o seleccionador Gert Vande Broek enalteceu a qualidade da equipa chinesa, não só a nível técnico como também físico, mostrando-se satisfeito com a prestação das suas atletas. “As minhas jogadoras deram tudo, procuraram soluções ao longo do jogo, mas era muito difícil marcar pontos a uma selecção com tanta qualidade. Todavia, fiquei satisfeito por termos lutado até ao fim”, referiu.

Na outra partida disputada ontem, a selecção da Tailândia venceu, de forma algo surpreendente, a Coreia do Sul, pelo parcial de 3-1. A partida foi bastante equilibrada desde início, mas as tailandesas conseguiram levar a melhor no primeiro ‘set’, vencendo por 25-21. No segundo ‘set’, porém, a Coreia do Sul equilibrou as contas e venceu por 25-19. No terceiro jogo o resultado repetiu-se, desta vez a favor das tailandesas, que viriam a confirmar a vitória final ao derrotarem as coreanas no quarto ‘set’ por 25-20.

O Fórum Macau recebe hoje as últimas partidas, com destaque para o embate entre a China e a Coreia do Sul, as duas equipas mais cotadas da fase disputada na RAEM. O encontro está marcado para as 19h30, enquanto que Bélgica e Tailândia jogam às 16h30.