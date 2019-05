Condenados reabilitados vão poder vender diamantes em bruto

A Assembleia Legislativa está a elaborar a lei para aplicar a certificação de Kimberley, que permite o comércio internacional de pedras preciosas, mas em Macau não há quem certifique a sua autenticidade. Em caso de dúvida, os diamantes terão de ir para Xangai.

Os deputados sugeriram que o Governo não impedisse pessoas que cometeram um crime, e que foram reabilitadas consoante exige a lei, de poderem comercializar diamantes em bruto. A ideia foi aceite pelo Executivo. Este foi um dos temas abordados na 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que discute a lei relativa à aplicação do processo de Kimberley para o comércio internacional de diamantes em bruto. Uma proposta inserida na vontade da RAEM de diversificar a economia, e apostar em sectores de alto valor acrescentado. No artigo 4º desta lei, estão previstos um conjunto de dez crimes, que vão desde o roubo, ao branqueamento de capitais, até aos crimes fiscais, que inibiriam quem os tivesse praticado de exercer esta actividade.

No entanto, os deputados quiseram que o Governo introduzisse uma adenda para que aqueles que depois de cometerem estas ilegalidades tivessem passado por um período de recuperação, pudessem estar aptos a vender pedras preciosas. “Se tiver sido reabilitado poderá desempenhar a actividade”, disse o deputado que preside à comissão, Chan Chack Mo. Este sistema de certificação, recorde-se, é uma convenção internacional que visa a regularização, supervisão e controlo do comércio de importação, exportação e trânsito de diamantes em bruto.

Não há quem faça a peritagem

Outra dúvida, que surgiu aos deputados em relação a este articulado, está relacionada com quem é que fará a peritagem dos diamantes em bruto, para perceber se o país de origem, a procedência, o valor e a qualidade do diamante em bruto estão correctos. Se uma pedra preciosa suscitar suspeitas aos serviços de economia, ou aos serviços de alfândega, sobre a regularidade das características com que vem descrita, quem é que em Macau poderá fazer esta avaliação? Ninguém, é a resposta. Não há peritos formados para fazer este trabalho, pelo que, no futuro, nos casos que levantem desconfiança, os diamantes terão de ser enviados para a Bolsa de Xangai. “Achámos esta solução adequada”, evidenciou.

Chan Chack Mo explicou depois que, no caso de se verificar alguma irregularidade, esse serviço será pago pelo importador da pedra. Mas no caso de o diamante estar conforme as regras, será a RAEM a despender essa quantia. Questionado sobre se a viagem à China interior não onera em demasia o negócio, o presidente da 2ª Comissão Permanente respondeu que “quem entra neste tipo de negócio tem de estar preparado para estes custos”.

Em relação à RAEM promover a formação de peritos para esta área específica, Chan afirma que só com o desenvolvimento do negócio é que isso será possível de perceber. “Vamos ver se vale a pena”, admitiu.

Recursos pendurados

Em relação às sanções a aplicar em caso de ilegalidades, os serviços de economia vão ter a tutela para aplicar as respectivas penalidades. Mas não existe nenhum dispositivo na lei, até agora, que permita ao agente económico — caso não concorde com a sentença aplicada — ter uma instância de recurso. Algo que, segundo Chan Chack Mo, deverá ser alterado no articulado. O deputado afirma que ainda faltam algumas reuniões com o Executivo e que a lei poderá ter mais aperfeiçoamentos. O sistema de Kimberley será aplicado a partir de 1 de Outubro deste ano.