Sobreviventes exigem o fim da impunidade: “Sem castigo não é possível parar com a violência doméstica”

Sobreviventes de violência doméstica contam ao PONTO FINAL as suas histórias de anos a sofrer abusos físicos e psicológicos dos maridos. Denunciam a tolerância das autoridades perante os agressores, que é depois perpetrada nos tribunais que deixam passar os casos sem penas de prisão efectiva. Querem, acima de tudo, que haja consequências e que o crime de violência doméstica não fique mais escondido entre quatro paredes.

TEXTO: CATARINA VILA NOVA

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

São quase dez e meia da noite quando se houve alguém bater à porta. Imediatamente, o rosto de Sam (nome fictício) fica paralisado pelo terror. “Trancaram a porta?”, pergunta uma das mulheres presentes na sala enquanto todos os olhos se viram para a única barreira entre o interior da casa e o exterior, que neste momento parece demasiado frágil e facilmente derrubável. Ninguém tem a certeza da resposta. Outra mulher levanta-se e, receosa, dirige-se para a porta. Muito lentamente abre-a. Do outro lado surge apenas o corredor vazio e escuro. Afinal, não era ninguém, mas podia ser o marido de Sam, de quem está separada há mais de dois anos. Dois anos em que vive aterrorizada – como o momento que agora mesmo passou demonstra – que o marido a descubra e aos dois filhos ainda crianças. Vive neste apartamento sem qualquer segurança, com os seus dois rapazes, há um ano e meio, mas receia que o seu agressor tenha finalmente descoberto onde mora. Desde que se separaram que o pai dos seus filhos vai ao Instituto de Acção Social (IAS) ameaçar os assistentes sociais e, recentemente, teve acesso ao relatório escrito pela funcionária responsável pelo caso de Sam. Nesse documento poderá estar a morada actual da sua mulher e filhos. Sam não tem a certeza. Por isso, o medo nunca a abandona. Nem depois de estar separada do marido há mais de dois anos.

Os abusos começaram em 2015, quando Sam veio do interior da China para viver com o marido. “Uma noite estava a dormir e ele acordou-me porque queria falar comigo por causa dos meus pais. Eu disse algo que ele não gostou e ele bateu-me no braço com muita força. Fiquei marcada durante vários dias”, descreve. A segunda vez aconteceu porque Sam perdeu a carteira com os documentos de identificação dos filhos, mas ele não quis acreditar no que a mulher lhe dizia. “Falou disto durante uma semana, dizia que o estava a enganar. Quando se estava a preparar para me bater, eu defendi-me e empurrei-o. Ele ficou muito irritado, deitou-me na cama e estrangulou-me o pescoço. Fiquei dorida nos dias seguintes”.

A quarta vez que o marido abusou fisicamente de Sam foi também a última. Pelo meio houve episódios de violência psicológica, em que ele não a deixava dormir depois de a mulher ter estado a trabalhar de noite num casino. Numa destas vezes, Sam chamou a polícia, mas o caso não foi registado. Da boca dos agentes ouviu as palavras: “Se não quiser continuar com o seu marido pode contratar um advogado”. Algum tempo depois, um vizinho voltaria a chamar a polícia. Desta vez, Sam preparava-se para sair de casa para ir trabalhar, às cinco da manhã, quando o marido a impediu e trancou a porta. Tentou sair na mesma e foi neste momento que foi arrastada para o sofá pelos cabelos e novamente asfixiada. “Perguntei-lhe se me queria matar. O meu filho mais velho [na altura com quatro anos] disse-me para fazer o que o papá estava a dizer. Foi o meu filho que, um por um, libertou os dedos do pai do meu pescoço e me salvou”, relatou.

Este último episódio aconteceu em finais de Outubro de 2016, semanas depois de ter entrado em vigor a Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, que veio tornar público este crime. “Os crimes públicos são aqueles em que qualquer funcionário que tiver conhecimento de crime no exercício das suas funções é obrigado a denunciá-lo”, lê-se no site da Polícia Judiciária. Os agentes não registaram o caso. Ligaram para a linha aberta do IAS, mas, como ninguém atendeu, deixaram apenas o número com Sam. “Perguntaram-me se eu queria apresentar queixa e eu disse que não. Estava muito confusa e não sabia o que iria acontecer se apresentasse queixa. Para mim, apresentar queixa de um assunto familiar é demasiado grave porque são questões privadas”, explicou.

“NÃO PERCEBO PORQUE É QUE, ATÉ HOJE, NINGUÉM FOI PARA A PRISÃO POR CAUSA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”

A intervenção dos agentes da polícia é o primeiro elo da cadeia que deve sofrer alterações, defende uma advogada ouvida pelo PONTO FINAL. “Devem investigar o caso logo desde o início como violência doméstica que pode prolongar-se já há algum tempo. Mas o que acontece agora é que apenas têm em consideração o que aconteceu na noite anterior e tratam-no como um caso independente”, afirmou a causídica, que pediu para não ser identificada.

Passando para a investigação e para o momento em que os processos são analisados pelos tribunais, os problemas continuam. Para a advogada, que já lidou com sete casos de violência doméstica desde a entrada em vigor da lei e outros 30 a 50 antes, a tipificação do crime é “um grande problema”. “Para os juízes, o padrão tem de ser um abuso repetido e prolongado e todos exigem que seja muito grave, não apenas ferimentos ligeiros”, explica.

Um comunicado emitido pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) a 18 de Março de 2019 confirma exactamente este cenário. Desde a entrada em vigor da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, a 5 de Outubro de 2016, até àquela data, o TJB admitiu 15 casos relacionados com violência doméstica. Em quatro, os arguidos foram condenados por violência doméstica com penas que iam de um a três anos de prisão, suspensas por dois a três anos. Noutros três, os arguidos foram condenados por ofensa simples à integridade física com penas que variavam entre 10 meses a um ano de prisão, suspensas por dois anos. Os restantes sete casos ainda se encontravam a aguardar julgamento e noutro processo o arguido foi absolvido. Por comparação, desde a entrada em vigor da lei e o final do ano passado, o IAS acompanhou 201 casos de violência doméstica, indicou o organismo a este jornal.

“Não percebo porque é que, até hoje, ninguém foi para a prisão por causa de violência doméstica”, afirma a advogada, que diz existir “uma grande lacuna entre o entendimento do público e o dos juízes”. “Os juízes e os procuradores [do Ministério Público] têm de descobrir uma forma de perceber melhor o que é violência doméstica. Têm de se encontrar com as vítimas e falar com os assistentes sociais”, declara.

“QUERO QUE A LEI CONSIGA FAZER COM QUE O ABUSADOR TENHA ALGUM CASTIGO”

Foi o filho mais velho de Sam que, depois daquela última noite, denunciou à professora o que tinha acontecido em casa. O caso chegou à assistente social que trabalha naquela instituição de ensino e conseguiu que mãe e filhos fossem levados para o abrigo do IAS, em Novembro de 2016. Por regra, as vítimas de violência doméstica apenas podem permanecer naquele local por três meses, mas como o caso de Sam era particularmente grave foi-lhe permitido ficar um ano.

Foi neste abrigo que conheceu Hei (nome fictício), sobrevivente de violência doméstica. Entre 2014 e 2017, Hei esteve naquele local por cinco vezes, acabando quase sempre por regressar para casa. O apartamento onde morava com o marido é uma habitação social e foi sempre paga por ela até hoje. A razão é simples: como ainda está casada, o Instituto de Habitação não a autoriza a retirar o nome do contrato nem a cancelar o pagamento automático da renda. Agora vive em Zhuhai, porque o seu salário como croupier não lhe permite pagar duas casas em Macau.

Encontra-se nesta situação há um ano, desde que ganhou coragem para apresentar queixa contra o marido, mas os abusos arrastavam-se já desde 2014. “A primeira vez aconteceu porque ele queria ter sexo comigo, mas eu estava cansada porque tinha acabado de vir do trabalho e rejeitei. O meu marido desconfiou que eu o andava a trair e bateu-me nas costas com um rolo de papel de parede”, contou. A segunda vez aconteceu pouco tempo depois, quando Hei estava a viver no abrigo do IAS. Manteve o trabalho e, um dia, o marido fez-lhe uma espera. “Esperou por mim e bateu-me na cabeça com uma coisa muito pesada que estava embrulhada num saco de plástico”, relatou. As testemunhas e as câmaras de videovigilância foram suficientes para o marido ser detido, mas o caso não seguiu para a frente. Hei acabou por voltar para casa. Cinco vezes foi levada para o abrigo, mas foram muitas mais as que chamou a polícia. Numa ocasião, foram os agentes que a convenceram a não apresentar queixa. “Convenceram-me a deixar cair o caso porque não era sério, apenas me tinha asfixiado. Eles viram que eu era residente não-permanente e disseram-me para aguentar aquela relação”, contou.

Decidiu apresentar queixa quando apareceram no seu local de trabalho e na zona onde morava cartazes com fotografias suas a dormir em roupa interior, acusando-a de ter casos com outros homens e com imagens do seu BIR. Quando o fez, contou tudo às autoridades: os abusos físicos, os cartazes, não a deixar dormir depois de vir do trabalho e ameaçá-la dizendo que ia comprar drogas para a incriminar. No final, o marido de Hei foi condenado por ofensa simples à integridade física a um ano de prisão suspenso por dois anos. Quando questionada sobre o que quer ver mudado na lei, responde simplesmente: “Apenas quero que a lei consiga fazer com que o abusador tenha algum castigo. Sem nenhum castigo não é possível parar com a violência doméstica. Não há lições para serem aprendidas”.

“A MINHA CABEÇA AINDA HOJE ME DÓI”

K (nome fictício), ainda se lembra do primeiro dia que o marido lhe bateu e ao filho mais velho. O calendário mostrava a data de 25 de Novembro de 2016. “Eles estavam apenas a brincar. O pai mordeu o meu filho e magoou-o e ele deu-lhe um pontapé. O pai ficou muito irritado e bateu-me a mim e ao meu filho. Acusou-me de não dar educação ao nosso filho”, contou. Três dias depois foi novamente agredida pelo marido, desta vez com um cabide, na cabeça. Como tinha acontecido três dias antes, o filho mais velho, hoje com 14 anos, quis chamar a polícia, mas só da segunda vez é que a mãe disse que sim. Foi levada para o hospital e o marido foi detido. O caso foi inicialmente identificado como violência doméstica, mas, no final, o TJB decidiu-se pelo crime de ofensa simples à integridade física. A sentença foi igual à do marido de Hei: um ano de prisão suspenso por dois anos. “A minha cabeça ainda hoje me dói”, diz.

Depois daquela noite, foi levada para o asilo com os três filhos: uma rapariga hoje com 16 anos e dois rapazes actualmente com 14 e 10 anos. Daqueles três meses ficou a impressão de um lugar barulhento, aceitável para mulheres solteiras, mas não para famílias. “Os meus filhos não gostaram de ficar lá. Não tinha privacidade”, conta. No mês passado, o divórcio ficou concluído e K conseguiu ficar com a custódia dos filhos. O mais velho, porém, decidiu que não queria viver com a mãe e escolheu ficar numa instituição do Governo. Agora, o seu maior problema é o dinheiro. Não trabalha porque precisa de tomar conta dos filhos e sobrevive com a ajuda financeira do Governo, que são 13 mil patacas por mês. Pede que seja dada maior flexibilidade às vítimas de violência que requerem uma habitação pública.

“AS CRIANÇAS PREFEREM VER OS PAIS SEPARADOS EM VEZ DE CRESCER NUMA FAMÍLIA ABUSIVA”

A lei da habitação social prevê casos excepcionais para “indivíduos ou agregados familiares que se encontrem em situação de perigo social, físico ou moral”, mas Cecília Ho, professora de Serviço Social, aponta que esta excepção não é utilizada em casos de violência doméstica, muitas vezes por desconhecimento dos próprios assistentes sociais. “A nossa formação não é suficiente para lidar com estes problemas. Os nossos alunos precisam de ter mais formação prática para os diferentes tipos de violência doméstica. A sociedade está muito focada na violência física, mas também há abuso psicológico que as pessoas não consideram ser violência doméstica”, alerta.

Para Cecília Ho, “parece que todo o sistema está do lado deles [agressores] e não das vítimas”. “Os problemas de implementação [da lei] estão relacionados com a mentalidade das pessoas que ainda acham que o melhor é a família permanecer junta, mas as crianças preferem ver os pais separados em vez de crescer numa família abusiva”, argumenta. Questionada quanto aos efeitos para uma criança de crescer neste ambiente, a professora explica que, no futuro, vão ter dificuldades em desenvolver relacionamentos com outras pessoas. “Se não houver qualquer intervenção, os rapazes podem aprender e imitar estes comportamentos ou então aprendem a aceitar a violência. Ou se transformam em abusadores ou em vítimas”, afirma.

“NÃO QUERO QUE ESTAS COISAS CONTINUEM A SER ENCOBERTAS PELA MENTALIDADE DAS PESSOAS”

Ann (nome fictício) trabalha para ajudar vítimas de violência doméstica. “Aconteceu-me algo na minha vida e eu sei o que é ser magoada”, justifica. E o que lhe aconteceu? Uma noite, quando tinha entre 14 a 15 anos, foi dormir para a cama dos pais. De manhã, a mãe acordou mais cedo e saiu para ir trabalhar. Pai e filha ficaram a conversar. “De repente, ele perguntou-me: ‘Posso tirar-te a virgindade?’. Ele queria que a primeira vez que fizesse sexo fosse com ele”, relatou. A adolescente rejeitou as múltiplas tentativas do pai, que lhe tocou nos genitais antes de a filha conseguir fugir de casa.

Passaram-se semanas sem contar à mãe o que tinha acontecido. “Não sabia o que iria acontecer entre eles. A minha mãe podia ficar magoada porque o marido fez aquilo à filha”, explica. Durante este tempo, ouvia o pai chamar-lhe “galinha”, o que, em chinês, é sinónimo de prostituta. “Não gostava quando ele me chamava isto porque me fazia sentir desrespeitada. Nestes dias estava muito confusa, tinha muito medo de ficar em casa com o meu pai porque não sabia quando é que ele podia fazer o mesmo que fez na cama”.

A primeira pessoa a quem denunciou os abusos do pai foi uma amiga que a convenceu a contar à professora. Entretanto, meses tinham-se passado. A docente chamou a mãe à escola para que a jovem pudesse dizer o que o marido fizera. “Ela ficou muito chocada e incrédula, mas acreditou em mim. Foi muito importante ela ter acreditado em mim”, recorda. Foi na mesma altura que Ann decidiu finalmente contar também à mãe o que o avô paterno lhe tinha feito quando tinha apenas três anos. “O meu avô levou-me para o quarto dele e brincou com [aponta para os genitais]. Eu estava nua e senti dor. Ele usou os dedos. Eu era tão pequena e, na altura, não disse nada, mas lembro-me de isto acontecer muito claramente”.

É ao PONTO FINAL que Ann conta esta história pela segunda vez em toda a sua vida. Pelo contrário, todos os seus familiares do lado do pai sabem o que o progenitor lhe fez. Nunca ninguém falou em apresentar queixa na polícia, nem lhe foi oferecido qualquer tipo de apoio psicológico. Uma tia tentou “aconselhá-la” procurando justificar as acções do irmão. “Ela disse-me uma frase que ainda hoje recordo. Ela disse que o meu pai fez aquelas coisas porque tem necessidades fisiológicas normais. Eu disse-lhe que não podia aceitar esta justificação, ele é meu pai, não me pode fazer isto”. A mãe nunca pediu o divórcio.

Ann, que tem acompanhado casos de violência doméstica contra mulheres e crianças, alerta para a existência de casos de abuso sexual de menores que acontecem em casa e nas escolas, e condena os profissionais que não têm formação para questionar as vítimas. “Não quero que estas coisas continuem a ser encobertas pela mentalidade das pessoas que pensam que estes são assuntos sensíveis. Eu quero que as pessoas falem sobre estes assuntos. Foi o pensamento tradicional que fez com que eles não dissessem nem fizessem nada”.