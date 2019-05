Secretário rejeita plano de água reciclada: “Não tenho tempo”

Questionado por Mak Soi Kun, ontem, na reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL), Raimundo do Rosário pôs de lado a hipótese de avançar com um plano de reutilização de água. “Neste mandato, não tenho tempo para pensar neste assunto. Eu quero, mas não tenho tempo”, indicou o secretário para os Transportes e Obras Públicas. “Nem sei se vou conseguir acabar todo o trabalho que tenho em mãos [até ao final do mandato]”, admitiu o governante.

“O país e até o mundo deparam-se com escassez de recursos hídricos e Macau também sofre com isso”, disse o deputado na sua interpelação oral, lembrando que o Governo apresentou, em 2014, o Plano de Desenvolvimento de Água Reciclada em Macau (2013-2022). Ainda assim, “em 2015, recorreu, lamentavelmente, ao pretexto do elevado custo do plano de água reciclada e a outras razões para não o implementar”. Mak Soi Kun questionou Raimundo do Rosário se iria avançar este ano para o plano.

O secretário recusou a ideia, justificando que Zhuhai vende água a Macau a um preço mais barato do que se Macau tratasse a água. “Zhuhai é muito bom para nós”, elogiou. Por seu lado, a deputada Agnes Lam falou de sustentabilidade: “Percebo que seja caro, no entanto, tempos de pensar que, para um desenvolvimento sustentável, isto é necessário”. “Sabemos que é mais barato comprar água, mas nós temos de ser responsáveis, não estamos a cumprir o nosso papel”, disse a deputada.

Na sua intervenção, Ho Ion Sang falou sobre o sistema de recolha automática de resíduos sólidos dos Novos Aterros da Areia Preta que deixou de funcionar devido a “avarias sucessivas”. Raimundo do Rosário confirmou a informação e revelou que “temos de construir uma nova, estamos a pensar fazer isso na zona A”. O secretário justificou ainda a quantidade de resíduos em Macau com os turistas e adiantou que está a ser calculada a hipótese de cobrar taxas: “Uma parte dos resíduos produzidos não provém da nossa população, mas desses 80 ou 90 mil pessoas que entram e saem de Macau. Sobre se há uma ideia de cobrar taxas, sim, estamos a pensar”. A.V.