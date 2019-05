Rosário e os problemas de estacionamento: “Não sei o que é que o Governo pode fazer mais”

Confrontado pelos deputados sobre a escassez de lugares de estacionamento e sobre a fraca taxa de utilização dos auto-silos, Raimundo do Rosário começou por dizer que “uma pessoa, quando compra um veículo ou uma mota, tem de assumir as responsabilidades”. Uma das soluções possíveis seria a utilização de transportes colectivos, mas, diz Mak Soi Kun, as pessoas têm medo da condução dos motoristas.

André Vinagre

Na sessão plenária de ontem na Assembleia Legislativa (AL), a deputada Wong Kit Cheng questionou o Governo acerca da escassez de lugares de estacionamento e da baixa taxa de utilização dos auto-silos. Para Wong Kit Cheng, “trata-se, sem dúvida, de um desperdício dos recursos de estacionamento”. A deputada pediu incentivos para quem quiser estacionar nos auto-silos, mas Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, lembrou que o preço já é baixo o suficiente e disse: “Não sei o que é que o Governo pode fazer mais”. Ainda assim, o governante reconheceu que “no centro da cidade não há lugares para as motas”. O deputado Mak Soi Kun falou dos problemas dos transportes públicos: “Muitas pessoas querem ir de autocarro, mas estão preocupadas com os motoristas”.

“Os lugares de estacionamento estão sempre em falta em Macau”, começou por dizer Wong Kit Cheng na sua interpelação oral, contextualizando: “O Governo inaugurou vários auto-silos públicos nos últimos anos, aumentando, em geral, o número de lugares de estacionamento público, mas, devido à localização dos parques, a situação de utilização de cada um é diferente consoante os períodos, aliás, a taxa de utilização nalguns parques tem sido insatisfatória”. Para a vice-presidente da direcção da Associação Geral das Mulheres de Macau, “não se vê as autoridades avançarem com quaisquer medidas para tentar aumentar a utilização dos parques públicos”. A parlamentar pede mesmo incentivos para que os residentes estacionem os carros nos auto-silos com baixa taxa de utilização.

“EU TENHO DINHEIRO PARA TER DOIS CARROS, MAS SÓ TENHO UM”

“Eu tenho uma perspectiva diferente da sua”, respondeu Raimundo do Rosário. “Uma pessoa, quando compra um veículo ou uma mota, tem de assumir responsabilidades”, disse. O secretário lembrou que estacionar um automóvel nos auto-silos custa três patacas por hora no horário nocturno e seis no horário diurno, enquanto que, para as motas, é de duas patacas por dia e uma à noite. Rosário deu o seu exemplo: “Quando vivia em Portugal, eu tinha dois carros, mas em Macau eu tenho dinheiro para comprar dois carros mas só tenho um por causa do estacionamento, baixei a minha qualidade de vida”. “Eu tenho dinheiro para ter dois carros, mas só tenho um. Cada um tem de decidir”, frisou.

Sobre os incentivos pedidos por Wong Kit Cheng, o secretário respondeu: “Eu sei que os residentes preferem estacionar na rua do que nos auto-silos, as pessoas não querem estacionar nos auto-silos, mas é só duas patacas por dia e uma à noite. Eu não sei o que é que o Governo pode fazer mais”. O tema do estacionamento acarreta “um trabalho perpétuo em prol do interesse da população”.

Lam Hin San, director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), deu os números do estacionamento em Macau: um total de 213 mil lugares de estacionamento em Macau, 138 mil para motociclos e 75 mil para automóveis. Segundo o responsável da DSAT, que estava ontem na AL, 43% dos residentes anda de transportes colectivos e apenas 1,2% desloca-se de automóvel.

DEPUTADOS PREOCUPADOS

Sobre os transportes colectivos, Leong Sun Iok notou que “os residentes não conseguem sequer entrar nos autocarros, então têm de ir de carro ou de motociclo”. O deputado questionou ainda Raimundo do Rosário sobre se o Governo poderia aproveitar os terrenos desaproveitados e destiná-los ao estacionamento. Mak Soi Kun realçou os problemas dos autocarros e dos seus condutores: “Muitas pessoas querem ir de autocarro, mas estão preocupadas com os motoristas. As idosas têm medo de ir ao hospital de autocarro devido às travagens dos motoristas. O Governo devia fazer algo para que as técnicas de condução melhorem”.

Agnes Lam concordou que “o sector dos transportes encontra dificuldades em Macau”, e Angela Leong disse que esta escassez “afecta os residentes”. A directora executiva da SJM propôs a construção de auto-silos tridimensionais ou automáticos. “Aqui à frente da praça é possível construir um auto-silo deste tipo”, apontou. Sulu Sou disse apoiar a política do Governo, de retirar lugares de estacionamento das ruas e apostar mais em auto-silos, já que também é “motoqueiro”, como se apelidou. Ainda assim, “o Governo tem de continuar a adoptar medidas de incentivo para que deixem os veículos nos auto-silos”, pediu o democrata.

Raimundo do Rosário acabou por dizer que, em relação aos parques de estacionamento tridimensionais, o Governo está a avançar com estudos para verificar a sua viabilidade, “estamos atentos a essa questão”. Em conclusão, o governante acabou por admitir o problema do estacionamento dos motociclos no centro da cidade: “No centro da cidade não há lugar para motas, reconheço esse problema”.