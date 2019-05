Procurador de Macau quer contratar mais procuradores portugueses

O Procurador de Macau, líder do Ministério Público local, Ip Son Sang, pede ao Chefe do Executivo, Chui Sai On, o recrutamento de magistrados portugueses “qualificados e experientes”, para que a região não fique sem procuradores lusos. O pedido, publicado no relatório de actividades do MP de 2018, disponível no sítio da internet daquele organismo, é justificado com o facto de, até 2021, os três procuradores lusos — António Vidigal, António Queirós e Joaquim Teixeira de Sousa — actualmente activos nos tribunais da RAEM, se reformarem.

Em 2019 e 2020, serão dois por atingirem o limite máximo de idade para o exercício de funções, e em Março de 2021, é a vez do outro delegado do Procurador, português, sair de Macau. A este pedido, Ip Son Sang acrescenta outro argumento: alguns magistrados locais vão eventualmente requerer a aposentação voluntária, pelo que se vai verificar nos próximos anos uma diminuição gradual de recursos humanos da equipa de magistrados do Ministério Público.

“Perante isto, além de se propor novamente ao Chefe do Executivo o recrutamento de magistrados portugueses qualificados e experientes para trabalharem em Macau, o Ministério Público sugeriu aos serviços públicos responsáveis pelos assuntos de justiça do Governo da RAEM a abertura oportuna de um novo curso de formação de magistrados”, lê-se no relatório. Actualmente, o Ministério Público passou a ter 40 magistrados efectivos, sendo um procurador, nove procuradores-adjuntos e 30 delegados do Procurador.

No mesmo documento, Ip Son Sang lamenta que o MP tenha de usar quatro edifícios comerciais para funcionar, o que lhe valeu, no ano passado, ser alvo de uma tentativa de despejo. A situação apenas se resolveu depois de uma negociação com o proprietário e a subida da respectiva renda. O MP espera mudar-se o quanto antes para o Edifício Provisório, o que deverá acontecer no início de 2021, o que considera que dignificará aquele órgão de justiça. J.C.M.