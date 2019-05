Lago ou dique em Lai Chi Vun? Governo quer ouvir propostas antes de decidir

Li Canfeng, director dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, começou ontem o debate na Assembleia Legislativa a garantir a construção de um lago artificial na zona de Lai Chi Vun, mas, no fim, acabou a dizer que o Governo “tem de fazer uma ponderação minuciosa”. Sulu Sou perguntou se um lago em Lai Chi Vun poderia afectar a zona, mas ficou sem resposta.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Governo está a estudar duas opções para a zona marginal de Lai Chi Vun: um lago artificial ou um dique. As propostas já foram apresentadas no Conselho de Planeamento Urbanístico em Abril, e voltaram ontem ao debate na Assembleia Legislativa (AL). Quem trouxe novamente o tema à discussão foi o deputado Leong Sun Iok, que pedia ao Governo que criasse um “espaço integrado que congregue a preservação, a cultura e a criatividade, o lazer e o turismo”. Durante o plenário, Li Canfeng, director dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) respondeu que o Governo, antes de avançar com qualquer plano, quer “ouvir diversas partes”. O representante do Instituto Cultural (IC) presente no plenário, adiantou que, entre o lago e o dique, o IC “pende para a construção de um lago”.

“Em Macau, os recursos naturais e as instalações de lazer são insuficientes”, começou por notar Leong Sun Iok na sua interpelação oral. O deputado eleito por sufrágio directo instou, então, o Executivo a desenvolver as indústrias culturais e criativas nos terrenos da fábrica de panchões de Iec Long e na zona de Lai Chi Vun, dois terrenos recuperados pelo Governo depois de declarada a caducidade da concessão. Raimundo do Rosário, secretário da tutela, disse apenas que o Executivo sabe da necessidade de mais espaços para zonas de lazer e passou a questão a Li Canfeng, que começou por dizer que em Lai Chi Vun iria ser construído um lago artificial: “Vamos fazer um lago, quanto à sua escala, isso depende”. Numa segunda intervenção, referiu que as autoridades têm, primeiro, de ouvir as propostas: “Antes de avançar com qualquer plano vamos ouvir diversas partes. Alguns acham que é melhor a criação de um lago, mas temos de fazer uma ponderação minuciosa. Temos de ver se há ou não uma melhor solução”.

“Temos dois planos: a construção de um dique ou de um lago”, confirmou o representante do IC no plenário, afirmando: “Pendemos para a construção de um lago que vai ocupar uma área de água muito menor e que consiga reflectir as características dos terrenos de Lai Chi Vun, que se adeque às características desse sítio”.

Agnes Lam quis saber qual a calendarização definida pelo Governo, Au Kam San questionou a demora do processo, dizendo que o Executivo está a arrastar a questão, Sulu Sou também contestou as perdas de tempo e acrescentou uma pergunta: “Um lago na zona de Lai Chi Vun vai afectar aquela zona?”. A estas questões, Raimundo do Rosário apenas disse que os trabalhos estão a ser feitos, mesmo que não sejam divulgados: “O que estamos a fazer agora é impossível de divulgar, porque só quando ficar decidido é que posso dizer ao público. Quando houver uma decisão, vou divulgar. Não dizer nada não quer dizer que não fizemos nada”.

Sobre a fábrica de panchões de Iec Long, Li Canfeng informou que “o terreno já foi recuperado e foi feita a limpeza, o processo de despejo está a ser movido”. “Encontram-se lá muitos objectos e não se sabe se alguém vem reclamar esses objectos”. O representante do IC afirmou que o instituto está à espera do trabalho das Obras Públicas para depois “iniciar os processos de classificação patrimonial”.