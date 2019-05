IPIM suspeita de irregularidades em 40 processos de fixação de residência

Instituto já analisou 1200 casos de pedidos de residência e há suspeitas de casos fraudulentos. Depois da investigação do Comissariado Contra a Corrupção, Irene Lau, que assumiu oficialmente a presidência do IPIM, assegura que todos os casos serão analisados com minúcia.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

A nova líder do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento (IPIM), Irene Lau, que ontem tomou posse na sede do Banco da China, afirmou que a revisão dos casos de possíveis irregularidades na fixação de residência já resultou na identificação de 40 casos suspeitos. No total, até ao momento, foram analisados mais de 1200 processos. Neste período, foram inspeccionados no local 111 casos de “imigração por investimentos relevantes”, — projectos que obrigam a investimentos de pelo menos 15 milhões de patacas —, e que envolveram 81 empresas e 121 estabelecimentos em actividade.

A presidente do IPIM acredita que em algumas situações, os requerentes de residência “não sejam aquilo que achamos que sejam”. “Por exemplo, disseram que trabalham em Macau e viemos a descobrir que nunca entraram em Macau”, concretiza. No entanto, alerta que algumas situações sob investigação podem a vir ficar resolvidas com a entrega de alguma documentação que está em falta. “Pode apenas haver dificuldades em apresentar uma justificação, por isso, houve processos em pedimos mais informações”, explicou Lau.

Nos casos suspeitos que lhe chegam à mesa, a mulher que vai liderar a captação de investimento da RAEM diz que o método de trabalho que usa é o de “pedir explicações” e, se houver dúvidas, “enviamos para que sejam analisados pelas autoridades competentes”.

Um escândalo, uma mudança

A revisão destes processos surge depois de um escândalo que envolveu este instituto, e que teve por base uma investigação do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC). A situação levou à suspensão do então diretor Jackson Chang, e outros dois elementos da instituição. Em causa estavam irregularidades na apreciação e autorização, por parte do IPIM, dos pedidos de “imigração por investimentos em imóveis”, “imigração por investimentos relevantes” e “imigração por fixação de residência dos técnicos especializados”.

O CCAC apontava, por exemplo, casos em que os requerentes, “não se encontrando em Macau por muitos anos, conseguiram demonstrar (…) auferir salários significativos de sociedades sem sucesso”, o que leva a crer que tenham “adquirido fraudulentamente” estas autorizações.

O processo de revisão desta documentação está a ser encarado com grande minúcia, segundo Irene Lau. “Revemos cuidadosamente todos os documentos e, se virmos que há algo que não é claro, pedimos para que nos sejam enviados novos documentos”, sublinhou aos jornalistas, ao mesmo tempo que defendeu que o IPIM está comprometido em seguir as recomendações do CCAC.

A reapreciação destes processos já levou, inclusive, a uma redução do número de pedidos autorizados nos primeiros três meses do ano. De acordo com os dados mais actuais do IPIM, no primeiro trimestre deste ano foram aprovados 134 pedidos de fixação de residência temporária, num total de 174 pedidos. No primeiro trimestre do ano passado, tinham sido aprovados 322 pedidos.

Lusofonia, convenções e exposições

Na cerimónia de tomada de posse, depois de durante vários meses ter assumido interinamente a presidência do IPIM, Irene Lau definiu algumas prioridades para o mandato que lhe foi confiado pelo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong. A primeira é impulsionar o desenvolvimento da indústria das convenções e exposições, com prioridade para as primeiras. A seguir, promover a construção da “Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre Portugal e a China e os países de língua portuguesa”, participar no plano “Uma Faixa, Uma Rota” e na construção da Grande Baía. Por fim, quer proporcionar às empresas e investidores serviços comerciais multidimensionais.

Na mesma cerimónia, Lionel Leong disse acreditar que Irene Lau vai enfrentar “muitas dificuldades e desafios”, mas acredita que a nova líder do IPIM vai “unir e liderar a equipa”. O secretário também enfatizou a ideia de que é no sector das exposições e convenções que Macau mais quer apostar, especialmente no sector financeiro.