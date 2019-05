Do Porto a Macau para dar apoio a Ho Iat Seng com centro de sinologia na mala

Quatro associações de cooperação económica e cultural entre Portugal e a China vêm à RAEM para manifestar apoio ao provável novo líder do Executivo, e trazem um projecto que terá a “ambição de ser uma referência mundial”. Ho Iat Seng vai receber o enviado na Assembleia Legislativa.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Há quatro associações de cooperação económica e cultural entre Portugal e a China que vão entregar hoje às 16 horas, na Assembleia Legislativa, cartas de apoio ao que, tudo indica, será o próximo Chefe do Executivo da RAEM, Ho Iat Seng. Em representação do quarteto virá Y Ping Chow, carismático presidente da Liga dos Chineses em Portugal, que ao PONTO FINAL avança que chegará a Macau com quatro procurações e a vontade de encorajar o “amigo de 40 anos” para as novas funções.

“A nossa amizade tem muito peso na minha vinda, senão não valia a pena fazer isto”, argumenta o presidente da Liga dos Chineses, que depois seguirá para um encontro na região de Zhejiang, onde assistirá à tomada de posse dos novos elementos da Associação para a Promoção da Paz para a China Única.

Nesta operação de charme, Y Ping Chow traz consigo o apoio oficial ao candidato a novo Chefe de quatro associações: a Liga de Chineses em Portugal, o Instituto para a Cooperação e Desenvolvimento Portugal Oriente, a Câmara para Cooperação e Desenvolvimento Portugal-China —formada por câmaras municipais e politécnicos—, e a Câmara de Cooperação e Comércio Portugal-China, que ainda não está formalizada mas já tem sede em Pequim e se destina ao comércio entre PME de ambos os países.

Para o presidente da Liga dos Chineses — que também está nos órgãos sociais das outras associações — esta é uma “oportunidade de aproximar Portugal e Macau, naquilo que é associativismo”. O mesmo lamenta que a relação entre os empresários dos dois lados “é pouca”. “Gostava que a comunidade chinesa estivesse mais próxima”, afirma.

Escola internacional para pôr Macau no centro

Na bagagem, Y Ping Chow traz um projecto que é uma ideia original de Júlio Pereira, ex-director do Serviço de Estrangeiros e Fronteiros (SEF), e ex-presidente das Secretas em Portugal, mas que na década de 1980 passou por Macau, como procurador, e esteve na génese do actual Comissariado Contra a Corrupção. Trata-se de um “Centro de Sinologia, uma Academia Sínica ou Centro de Estudos Chineses”, que teria como objecto de estudo a China, com especial ênfase para “a história moderna e contemporânea, a sua história, cultura, administração e política”.

“A vertente histórica deveria ir tão longe quanto possível na investigação do papel de Macau”, escreve Júlio Pereira na missiva que será entregue por Y Ping Chow, um forte defensor da ideia, a Ho Iat Seng. O objectivo é que o próximo chefe do Governo dê pernas para andar a este projecto.

Para o ex-director das secretas, a futura academia deveria ser internacional, através da abertura a estudantes, professores e investigadores de todo o mundo, contratando para professores residentes ou convidados os mais destacados sinólogos da China, EUA, Japão, Reino Unido, França, Espanha e Portugal. “Deverá ter por objectivo a excelência e ambição de se tornar uma escola de referência a nível mundial”, reitera Júlio Pereira, que não tem dúvidas de que se este for um projecto acarinhado pela RAEM, numa dezena de anos a Academia atingirá um ranking de qualidade que a tornará auto-suficiente.

Pagam os casinos

Y Ping Chow acredita que esta é uma ideia interessante que “dignifica Macau e abre as portas a muitos mercados”. Não arrisca a dizer qual a receptividade que terá, apesar da amizade que tem com Ho Iat Seng. “Na política há muitas coisas que têm que se ver, mas acho que é um projecto cultural que terá o apoio do Governo chinês”.

Para Júlio Pereira, o dinheiro também não seria problema, apesar de reconhecer não ser barato nos primeiros anos. “Macau tem recursos bastantes para um empreendimento desta magnitude, o qual, exigindo um investimento significativo, designadamente para a sua criação e manutenção nos primeiros anos, será insignificante para as receitas que a região aufere”, começa por argumentar na carta enviada ao provável futuro líder do Executivo.

Depois dá a sugestão para que sejam os casinos a dar “importantes patrocínios”. “Com efeito, dado o estigma associado a esta actividade, tal indústria tem interesse na participação em acções de índole cultural, com benefício para a imagem dessas empresas”, explica. E finaliza com o argumento de que “Macau também não quererá ser associada exclusivamente ao jogo”. “A criação de uma Academia que colocasse a RAEM no top mundial da sinologia seria muito prestigiante, quer no contexto internacional quer da China”, defende.

Ao PONTO FINAL, o ex-homem forte dos serviços de segurança em Portugal diz que não quer ter uma participação activa no projecto, caso este se venha a concretizar. Já antes tinha tentado aprovar o conceito mas sem sucesso, mas considera que este momento histórico é o ideal devido às “oportunidades da inserção de Macau na Grande Baía, o papel da região na triangulação da China com o espaço da Lusofonia e a expansão de oportunidades decorrentes da execução do projecto ‘Uma Faixa, Uma Rota’”. Por isso, desta vez, tem mais alguma esperança. “O facto de a comunidade chinesa em Portugal ter apreciado é um bom sinal”, remata.