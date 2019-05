China e Coreia do Sul entram a vencer na Liga das Nações

China e Coreia do Sul venceram ambas pelo parcial de 3-0 no arranque da Liga das Nações de Voleibol Feminino da FIVB, assumindo no Fórum Macau o favoritismo que tinham à priori devido à classificação no ‘ranking’. A competição prossegue hoje com mais duas partidas.

As selecções da China e da Coreia do Sul entraram ontem da melhor forma na Liga das Nações de Voleibol Feminino da FIVB, competição que decorre até amanhã no Fórum Macau. No jogo de abertura, a Coreia do Sul derrotou a congénere da Bélgica em três ‘sets’ pelos parciais de 25-15, 25-17 e 25-21, impondo a sua superioridade numa vitória algo já esperada entre a selecção número 9 do ‘ranking’ mundial e a 19ª classificada.

O segundo jogo do dia, porém, era o mais esperado, já que em campo estavam as atletas da selecção da China, número dois do ‘ranking’ mundial, que tinham pela frente a Tailândia (14ª). Após um primeiro ‘set’ equilibrado, a China acabou por vencer com alguma dificuldade, por 25-21, melhorando um pouco no segundo embate, derrotando as tailandesas por 25-17. No terceiro e derradeiro ‘set’, as atletas chinesas não deram hipótese às adversárias, vencendo por 25-9.

Apesar da vitória, a seleccionadora chinesa, Lang Ping, afirmou que a equipa ainda tem que melhorar. “Foi o primeiro jogo para algumas das atletas mais importantes, que regressaram à equipa, mas estiveram bastante bem. Sinto que as nossas jogadores têm que melhorar em termos de táctica da equipa e este jogo serviu como uma boa plataforma para fortalecer a química entre as atletas”, referiu Lang Ping no final da partida.

A capitã de equipa, Zhu Ting, mostrou-se bastante satisfeita pela vitória no primeiro jogo. “Jogámos bem como equipa e fomos capazes de alcançar resultados com o esforço que temos feito nos treinos. Espero que possamos melhorar ainda mais nos próximos dois jogos”, disse a atleta.

Do lado da Tailândia, o seleccionador Danai Sriwacharamaytakul afirmou que já esperava dificuldades frente às actuais segundas classificadas do ‘ranking’ mundial, destacando os “serviços poderosos” das jogadores chinesas.

A Liga das Nações de Voleibol Feminino da FIVB prossegue hoje no Fórum Macau com mais duas partidas em agenda. Às 16h30, a Coreia do Sul irá defrontar a Tailândia, numa partida que deverá ser mais equilibrada, apesar das sul-coreanas assumirem algum favoritismo. Posteriormente, às 19h30, a selecção da China deverá carimbar mais uma vitória frente à Bélgica.