Arte Macau: Governo une esforços com casinos na promoção da cultura e de elementos não-jogo

A primeira edição do Arte Macau junta o Governo e as seis operadoras de jogo numa mega-operação de promoção de Macau enquanto lugar de cultura. O evento conta com 16,6 milhões de patacas, pagos pelo Governo, e outros 18 milhões pelos casinos. A programação anunciada, mas ainda incompleta, prolonga-se até Outubro, e inclui eventos já inaugurados. O objectivo do Governo é unir esforços com os casinos na promoção de elementos não-jogo

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A primeira edição do “Arte Macau”, que terá lugar de Junho a Outubro, foi lançada ontem numa mega-operação promocional, no casino Grand Lisboa, num esforço conjunto entre o Governo e as seis operadoras de jogo para promover Macau enquanto lugar de cultura e desenvolver o sector turístico, salientou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam. O Governo de Macau contribui com um orçamento de 16,6 milhões de patacas para este conjunto de eventos, que incluem exposições e concertos, enquanto as seis operadoras de jogo entram com três milhões de patacas cada, num total de 18 milhões, adiantou Alexis Tam, em resposta aos jornalistas.

Alexis Tam espera que a iniciativa continue no longo prazo. “Esta é a primeira edição e acho que deve continuar e tem toda a razão para continuar, é um bom evento internacional”, afirmou. Para o efeito, foram assinados acordos de cooperação para que anualmente haja actividades deste género enquanto prevalecerem os contratos das operadoras do sector do jogo, explicou o secretário.

O Governo entende que é obrigação dos casinos promover Macau enquanto lugar de cultura e desenvolver o sector não-jogo, sendo que estes “não têm opção”. “Eles têm a obrigação de fazer mais, não apenas os elementos jogo, de acordo com o contrato, todos as operadoras têm que organizar actividades não-jogo, têm que organizar mais actividades desportivas e culturais”, afirmou Alexis Tam. Nesse sentido, acrescentou, as operadoras “ficaram felizes”, quando o secretário sugeriu organizar a iniciativa “Arte Macau”. “Eles disseram que sim, não há outra opção, toda a gente apoiou”, acrescentou Alexis Tam.

Para a directora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes, esta “é uma maneira de unir esforços entre o sector público e o sector privado”, de maneira a criar “uma plataforma para fazer uma grande promoção”, através de “um grande evento”. Porque, “unindo esforços podemos fazer uma promoção mais abrangente e com mais elementos. Assim as pessoas quando olham para Macau na óptica da arte e da cultura, têm um evento mais alargado onde se focar”, disse Senna Fernandes ao PONTO FINAL.

A Arte Macau arranca em Junho, mas vários dos eventos já foram inaugurados em Abril e Maio, outros já foram anunciados, mas os nomes dos artistas plásticos ainda são desconhecidos, como é o caso dos artistas que deverão integrar a 2ª Exposição Anual de Artes entre a China e os Países de Língua Portuguesa, prevista para Julho. Entre os eventos já inaugurados, contam-se a exposição “Desenhos da Renascença Italiana do British Museum” e “Beleza na Nova Era: Obras-Primas da Colecção do Museu Nacional de Arte da China”. Também a exposição no Galaxy, “Grace Kelly: De Hollywood ao Mónaco”, foi inaugurada a 16 de Maio. Com inauguração prevista para Junho no Museu de Arte de Macau há uma exposição internacional, mas não se sabe que obras vão ser expostas.

A 6 de Junho, o City of Dreams inaugura “Encontros Inesperados”, com peças de mestres contemporâneos de cada continente, sem serem adiantados mais detalhes. O MGM apresenta, a partir de 7 de Junho, duas exposições virtuais e multimédia: “Uma Metamorfose: Sem Fim para o Fim”, de Wen Ma, e “Jornada às Trevas II”, de Yang Youngliang.

O Sands China convidou Caroline Cheng, uma artista de cerâmica, para fazer a curadoria de uma exposição com o tema “Tudo o que é Ouro Brilha”, que abre a 8 de Junho. Cerca de 80 obras-primas de mais de 20 artistas de todo o mundo serão exibidas nas propriedades da Sands China e no Museu de Arte de Macau.

A SJM, em colaboração com vários artistas, vai criar sete exposições multidimensionais em vários hotéis todos os meses, de Junho até Outubro de 2019.

A Wynn, em “Jardim das Delícias Terrenas”, apresenta uma selecção de peças de arte moderna e contemporânea de Herb Alpert, Robert Indiana, os Arquitectos MAD, Refik Anadol, Jennifer Steinkamp, Sam Francis e Edoardo Tresoldi, que abre a 6 de Junho.

“Interespaço”, da Nam Kwong Company, abre a 8 de Junho, no Riviera Hotel Macau, com obras da escultora francesa Gabrielle Wambaugh. Em Agosto inaugura uma exposição de pintura de Chen Zhifo, no Museu de Arte de Macau. Chen Zhifo (1896-1962) era um artista chinês conhecido pelas pinturas de flores e pássaros em estilo meticuloso.

Estão previstos, também, concertos e bailados, como o da coreógrafa e bailarina Yang Liping, “O Cerco”, obra-prima muito visual inspirada no conto “Adeus, Minha Concubina”, apresentada em Setembro no Centro Cultural de Macau. Há um festival juvenil de música e outro de teatro entre Julho, Agosto e Setembro, e haverá exposições organizadas por consulados estrangeiros.

UM recua e vai instalar CCTV apenas em salas de exames

A Universidade de Macau (UM) já não vai instalar câmaras de videovigilância em todas as salas de aulas do campus da Ilha da Montanha, mas apenas naquelas utilizadas para exames públicos, anunciou ontem a instituição em comunicado enviado às redacções ao final do dia, em resposta às questões colocadas pela imprensa. “Tendo em conta a falta de urgência em instalar sistemas de vigilância CCTV em todas as salas de aula, após cuidadosa consideração de vários factores, a universidade decidiu não instalar sistemas de vigilância em salas de aula, excepto naquelas usadas como locais para exames públicos. Nessas salas de aula, os sistemas de vigilância só serão usados quando os exames estiverem a decorrer”, indica o comunicado da UM. Poucas horas antes, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, havia admitido poder vir a convidar o seu gabinete a solicitar à UM que realizasse uma conferência de imprensa com vista a esclarecer as motivações e a legalidade da decisão da instituição de instalar câmaras de videovigilância no interior de todas as salas de aula. A decisão foi noticiada pela TDM Rádio Macau na segunda-feira. Alexis Tam ontem afirmou que não podia comentar a decisão, uma vez que “o Governo da RAEM não pode interferir na gestão e autonomia interna da UM”. “Acho melhor perguntarem directamente à Universidade de Macau, porque eles têm autonomia a nível administrativo, por isso o Governo não pode interferir, é melhor que o corpo de gestão da universidade explique a situação”, afirmou Alexis Tam, à margem da cerimónia de lançamento do “Arte Macau”. Na ocasião, o governante acrescentou: “eu também posso convidar o meu gabinete a pedir à Universidade de Macau para fazer uma conferência de imprensa para explicar se há ilegalidade ou se já perguntou a opinião do respectivo serviço competente”. C.A.

Governo deverá reservar lote nos novos aterros para pólo da EPM

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, deu a entender ontem que o Governo vai reservar um espaço nos novos aterros para o novo pólo da Escola Portuguesa de Macau, sem adiantar porém o total de escolas a serem instaladas na aldeia educacional a ser criada. “A nossa equipa, sobretudo a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, está a analisar. Penso que ainda dentro deste ano vamos tomar uma decisão, mas uma coisa certa, é que vamos deixar um novo pólo para a Escola Portuguesa”, afirmou o governante, ontem, à margem do lançamento do evento Arte Macau. O secretário explicou que ainda estão a analisar quantos estabelecimentos escolares deverão vir a ser instalados nos novos aterros em terrenos destinados à construção de uma “aldeia escolar” com capacidade até 13 mil vagas, conforme foi anunciado o ano passado. “Ainda estamos a analisar, primeiro temos que resolver problemas, como disse em 2015, eu queria resolver todos os problemas das escolas que não têm campos ou não conseguem ver o céu azul, e estamos a fazer isso, estamos a ajudar todas as escolas que têm este problema, que não têm campos, e de certeza que vamos resolver”, afirmou. C.A.