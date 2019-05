Apuramento com Seul confirma PS como partido mais votado em Macau

O Partido Socialista (PS) foi o mais votado em Macau nas eleições para o Parlamento Europeu de 26 de Maio, com 163 votos, conforme o apuramento intermédio anunciado em edital afixado ontem no Consulado Geral de Portugal em Macau, após recepção dos seis votos enviados de Seul e adicionados aos resultados da terceira secção do Consulado, que haviam ficado por anunciar. O Partido Social Democrata (PPD/PSD) manteve-se em segundo lugar, com 122 votos, seguindo-se o Bloco de Esquerda, com 73 votos, o CDS-PP com 53 votos, o Livre e o PAN, que receberam igual número de votos, 42, seguindo-se o Nós, cidadãos, com 41. A CDU, que junta tradicionalmente em actos eleitorais o PCP e o PEV, contou com 27 votos. Tal como o Nós, cidadãos!, o PDR, a Aliança, a Iniciativa Liberal e o PURP apresentaram-se, pela primeira vez, em Eleições Europeias, recebendo em Macau, respectivamente, 7, 23, 17 e 2 votos.

A concorrer pela primeira vez estava, também, a coligação Basta (composta pelo PPM e PPV-CDC), contando com o apoio do novo partido Chega e do Movimento Democracia 21, que em Macau recebeu oito votos. O PCTP / MRPP recebeu nove votos, o Partido Trabalhista Português (PTP), oito votos, e o Movimento Alternativa Socialista (MAS), quatro votos.

A contabilização de seis votos da Coreia do Sul permitiu encerrar ontem os resultados das eleições europeias em Macau. Com o adicionamento dos 21 eleitores recenseados em Seul, a assembleia de apuramento intermédio do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong passou a contar com um total de 71.163 inscritos e um número final de 670 votantes, ao acrescentarem-se os seis votos da Coreia. A estes números juntam-se 26 votos em branco e zero nulos.

Ontem ainda faltavam dois consulados de 100 por apurar, segundo a página electrónica do Ministério da Administração Interna (MAI), que indicava a seguinte distribuição de mandatos: PS 9; PSD 6; BE 2; CDU 2; CDS 1; e PAN 1. C.A.