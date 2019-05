Admitido o recurso de Sulu Sou sobre protesto contra Ho Iat Seng

Foi admitido na Assembleia Legislativa (AL) o recurso do deputado Sulu Sou relativo ao protesto contra o presidente da AL, Ho Iat Seng. A questão chega, assim, ao plenário da Assembleia.

Em causa está um plenário no Verão passado, no qual o líder do hemiciclo acusou o democrata de desrespeitar os trabalhos da comissão permanente. Durante a sessão plenária em que se discutiu a Lei de Reunião e Manifestação, Sulu Sou viu ser-lhe “liminarmente” negada uma proposta de alteração a este diploma por Ho Iat Seng. O deputado pediu depois que a proposta de lei fosse remetida de novo à comissão permanente para nova análise, o que lhe valeu críticas por parte do líder do hemiciclo que o acusou de “desrespeitar o trabalho da comissão”. O desentendimento originou uma sucessão de protestos, reclamações, pareceres e despachos, que culminaram com um recurso interposto para a Mesa da AL, presidida por Ho Iat Seng.

No recurso que agora está na agenda da AL, Sulu Sou diz que “o presidente e a Mesa [da AL] não estão acima da lei”. O democrata lembra que a Mesa entende que os seus actos e os de Ho Iat Seng não têm de ser justificados, mas “a transparência e a racionalidade do exercício do poder impõem o dever de fundamentação”. “Se até os pais devem explicar aos filhos as decisões que tomam, como se pode defender que o presidente e a Mesa não devem comunicar aos cidadãos e aos deputados as razões pelas quais tomam as decisões que tomam?”, questiona o deputado.

Além disso, no documento, Sulu Sou diz que a Comissão de Regimento e Mandatos “definiu o conceito de protesto lendo um dicionário”: “A Comissão e a Mesa definem ‘protesto’ como ‘declaração enérgica’ de discordância; é errado que a Mesa considere que os Deputados têm de levantar a voz ou usar gestos enérgicos para que um protesto possa ser considerado um protesto”. Definição, essa, que revela “desrespeito pela actividade política”. A.V.