Recolha de projectos de cinema de Macau até 14 de Junho

É lançada hoje, terça-feira, a recolha de projectos cinematográficos de Macau para a “Feira de Investimento na Produção Cinematográfica na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 2019”, organizada pelo Instituto Cultural, a administração de Cinema da Província de Guangdong e a CreateHK, de Hong Kong. A recolha de projectos cinematográficos está aberta aos membros da indústria cinematográfica do território, as propostas podem ser submetidas até às 17 horas de 14 de Junho.

A Feira de Investimento realiza-se em Macau desde 2014, tendo como objectivo “proporcionar uma plataforma para o intercâmbio entre produtores e investidores das três regiões, bem como criar pontes para o investimento e a cooperação na área do cinema”, refere uma nota do IC.

As edições anteriores da Feira de Investimento contaram com a participação de 111 projectos de produtores cinematográficos e de cerca de 210 representantes de investidores das três regiões, “visando impulsionar o desenvolvimento integrado da indústria cinematográfica na Grande Baía”.

Os candidatos de projectos cinematográficos de Macau à Feira de Investimento de 2019 devem ser portadores do BIR da RAEM e ter idade igual ou superior a 18 anos, indica o IC. Cada candidato só poderá apresentar uma candidatura, com produção ainda incompleta. Os candidatos devem ser realizadores dos projectos que apresentam e devem ter realizado filmes de ficção previamente exibidos ao público, com a duração de pelo menos 20 minutos.

Um júri composto por profissionais da indústria cinematográfica, convidados pelo IC, seleccionará um máximo de oito projectos locais, que serão objecto de recomendação para participação na fase de selecção global das três regiões, de acordo com critérios como a criatividade do argumento, experiência e capacidade de execução do candidato e da sua equipa, viabilidade do projecto, bem como razoabilidade orçamental. Nesta fase, será seleccionado um máximo de quinze projectos, que serão objecto de recomendação para participação na Feira de Investimento. C.A.