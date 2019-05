Rapper Matt Force e DJ Fotan Laikei abrem ciclo de cinema afro-americano

Spike Lee, Charles Burnett, Ryan Coogler são alguns dos realizadores que a Cinemateca Paixão destaca num ciclo extenso dedicado a celebrar o cinema afro-americano. O festival abre dia 7 de Junho com a actuação do rapper Matt Force e da DJ Fotan Laikei, de Hong Kong.

Cláudia Aranda

O cinema afro-americano é celebrado na Cinemateca Paixão entre 7 e 20 de Junho, com um ciclo intitulado “Black is Beautiful”, que integra dez obras, clássicos e filmes recentes, de cineastas afro-americanos. O festival abre com uma festa onde actuam o rapper Matt Force e a DJ Fotan Laikei, de Hong Kong. O programa inclui a palestra intitulada “’Essa Cena É Minha! – Porque a Arte Negra Importa”.

Matt Force, originário de Hong Kong, conta entre as suas influências Nas, Mobb Deep e Nujabes, usa o cantonês para exprimir-se e é descrito como “um rapper cerebral poético e melancólico”. Dia 7 de Junho, pelas 21 horas, na Cinemateca Paixão, espera-se que o rapper apresente um set do seu álbum mais recente ao lado de Fotan Laiki, que tornou-se uma DJ de destaque ao tocar no Sónar Hong Kong de 2018. Fotan Laiki, também conhecida como Wong Laiki, nasceu e cresceu em Hong Kong, assumiu o nome de Fo Tan, antiga zona industrial localizada nos Novos Territórios.

O ciclo de cinema inclui duas das obras-primas de Spike Lee, “Do the Right Thing” (“Não Dês Bronca”), de 1989, que é exibido às 19 horas do dia 7 de Junho, e o vencedor do Grand Prix do Festival de Cinema de Cannes de 2018, “BlacKkKlansman: O Infiltrado”, que abre o festival às 16 horas, de 7 de Junho. O primeiro retrata a tensão entre brancos e negros durante uma onda de calor em Brooklyn, e foi listado por várias vezes como um dos melhores filmes de todos os tempos, ao passo que “BlacKkKlansman: O Infiltrado” conta a história verídica do agente policial negro Ron Stallworth, infiltrado no Ku Klux Klan.

Charles Burnett é um dos cineastas de referência do movimento “L.A. Rebellion”, termo usado para descrever a escola de cineastas negros emergentes de Los Angeles, ou “UCLA Rebellion”, da década de 1970. O movimento inclui a geração de jovens cineastas africanos e afro-americanos que estudaram na escola de cinema da Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA), desenvolveram uma voz própria e aplicaram uma abordagem humanista nas suas obras. O filme de Burnett, “Killer of Sheep” (“O Matador de Ovelhas”), “é um comentário sobre a vida dura de um operário do ‘ghetto’, mas com a textura de um documentário”, descreve a nota da Cinemateca.

“Daughters of the Dust” ou “Filhas do Pó”, de Julie Dash, acompanha a comunidade Gullah, descendente de escravos da África ocidental, na sua viagem para proteger a sua cultura e património.

Na secção Afro-Futurismo, apresentam-se duas obras, “An Oversimplification of Her Beauty” (“Uma Simplificação Excessiva da Sua Beleza”), de Terence Nance, que combina animação e documentário. “Sorry to Bother You”, (“Desculpe Incomodar”), de Boots Riley, mais conhecido como vocalista do grupo de hip-hop The Coup, foi vencedor de um Vanguard Award do Sundance Institute, em 2018. Mostra um funcionário de uma central de atendimento, ou ‘call centre’, a escalar na carreira profissional recorrendo a uma “voz branca”.

Seguem-se “Chameleon Street”, de Wendell Harris, e “Losing Ground”, de Kathleen Collins. O primeiro revisita a história real do mestre vigarista Douglas Street. O segundo é um olhar íntimo sobre o casamento, a arte e o género sexual.

Há ainda a destacar “If Beale Street Could Talk”, de Barry Jenkins, e “Fruitvale Station – A Última Paragem”, este último, escrito e realizado por Ryan Coogler, foi vencedor do Grande Prémio do Júri do festival Sundance em 2013. A primeira obra é baseada no romance de James Baldwin, conta a história de dois amantes confrontados com a injustiça. A segunda mostra as derradeiras horas de um jovem negro abatido a tiro por um agente policial.

Francisco lo, curador do festival, e Derek lam, docente da Universidade de Hong Kong, abordam a 15 de Junho, às 16h30, o cinema afro-americano na palestra: ”’Essa Cena É Minha! – Porque a Arte Negra Importa”. A entrada é livre, embora sujeita a marcação prévia.