Quotas para não residentes podem demorar cinco meses. “Temos de repensar”

Os deputados discutiram, ontem em plenário, a situação das ilegalidades cometidas na contratação de trabalhadores não residentes (TNR) e a necessidade de apertar o cerco a quem comete fraudes, mas também defenderam a necessidade de agilizar os novos processos individuais e as renovações de quotas.

O deputado Ip Sio Kai alertou para a necessidade de haver TNR, mas quer aperfeiçoar a legislação. “Os novos pedidos estão a demorar muito tempo a analisar. Há quem espere desesperadamente pela apreciação e aprovação. Não podemos parar de apreciar e aprovar?”, questionou, ao mesmo tempo que exemplificou que algumas situações levam quatro a cinco meses para chegar a bom porto. Mak Soi Kun também pediu maior rapidez nos processos de renovação de licenças e quotas. “Podemos dá-las e depois revogar se houver ilegalidades”, defendeu.

Este debate foi suscitado por Ella Lei, que argumentou que os relatórios da Comissão Contra a Corrupção revelaram muitos casos de falsificação e a falta de mecanismos do Instituto de Promoção e Investimento de Macau. A mesma deputada diz que a importação de mão-de-obra “tem muitas lacunas”, e está inserida num sistema que favorece os infractores e as falsificações. E, por isso, pede aos serviços para reforçar a investigação aos indivíduos ou entidades requerentes, uma vez que acredita que se tal for feito “não será difícil de detectar situações contraditórias e falsas”.

A deputada diz que o Governo não melhorou os mecanismos para evitar as situações de falsas declarações, e que não investiga depois de atribuir as quotas. Ella Lei lamenta ainda a leveza das penas para quem não cumpre as regras.

A directora substituta da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Ng Wai Han, disse estar a analisar se há ou não possibilidade para elevar o limite máximo das multas, ou até introduzir outras disposições sobre reincidências e circunstâncias agravantes. Ng Wai Han disse ainda que, dos 1208 casos concluídos de inspecção, se registaram 111 casos de infracção, envolvendo 81 empresas e 121 pessoas. A mesma responsável afirmou que, em 30 casos detectados de falsas declarações, resultou o cancelamento a 107 quotas de entidades do sector da restauração e da hotelaria. J.C.M.