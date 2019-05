Quase quatro mil horas na escola, 796 exigências e 62 objetivos. As crianças podem ser crianças?

O deputado democrata Sulu Sou pensa que as crianças em Macau não têm tempo para brincar, o que é motivado pelo longo período de aulas, elevado número de actividades extracurriculares, grande volume de trabalhos de casa e de testes, e a comparação de notas entre escolas que está a fomentar a pressão nos estudantes e casos de bullying nas escolas. “Saem de casa às 8h00 e chegam às 22h00”, ilustrou Sulu Sou sobre a vida escolar, durante o plenário da Assembleia Legislativa.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, refutou a ideia e defendeu que Macau pratica uma carga horária inferior aos vizinhos Taiwan, Hong Kong ou às cidades da China interior, como Xangai ou Pequim. O mesmo responsável puxou ainda dos galões do relatório PISA de 2015, elaborado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que coloca a RAEM entre os melhores nos domínios da Matemática e das Ciências, algo que, na opinião do governante, certifica a qualidade do ensino nesta região.

Sulu Sou acredita que o excesso de tempo na escola, que avaliou em mais de quatro mil horas, com 796 exigências e 62 objectivos impostos, cria uma pressão extra que “não só produz efeitos contrários à aprendizagem e ao crescimento, mas também explora a vida infantil, que deve ser feliz e sem preocupações”.

Apesar destes números, Alexis Tam respondeu que a Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior de 2006 aliviou “a sobrecarga escolar desnecessária e assegura a competitividade dos alunos”. “O rumo da nossa reforma é correcto. Há margem para melhorar”, considerou.

O deputado da ala democrática recorreu, na interpelação ao Governo, ao exemplo de Hong Kong, onde recentemente ocorreram um conjunto de suicídios de crianças, e que provocaram uma profunda reflexão naquela sociedade.

Macau é uma região com uma taxa de suicídios baixa, 81 casos em 2018 (aumento de 12,5% em relação ao ano anterior), em que se incluía uma situação a envolver um menor de 12 anos. Sulu Sou começou por dizer que, apesar de conceder que quando alguém se mata isso pode não se dever só à pressão na aprendizagem, para acrescentar que é melhor prevenir antes que isso possa começar a suceder.

O mesmo tribuno também liga a pressão na aprendizagem ao bullying, afirmando que os “os alunos mais jovens têm de suportar uma pressão tão grande, que os adultos nem sequer imaginam”. O secretário respondeu que deu ordens aos directores das escolas para resolver os problemas relacionados com estas questões, e que a “tolerância é zero”.

Despois aproveitou para dar uma bicada em alguns deputados que “usam as redes sociais para fazer bullying” ao Governo. J.C.M.