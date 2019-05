PSD transformou mau resultado do PS num resultado “bonzinho”, diz Poiares Maduro

Numa leitura nacional das Eleições Europeias, Miguel Poiares Maduro disse que só à luz do mau resultado do PSD é que se pode considerar que o PS teve um bom resultado. Sobre os 68,6% de abstenção, o antigo ministro indicou que é fruto da insatisfação. Insatisfação essa que levou a uma fragmentação política no resto da Europa. No Reino Unido, houve “uma vitória do Partido Brexit, mas não uma vitória do Brexit”, considerou.

Como balanço dos resultados de Portugal para o Parlamento Europeu, Miguel Poiares Maduro desvalorizou, em Macau, a vitória do Partido Socialista (PS) e atribuiu a responsabilidade da mais alta taxa de abstenção de sempre em eleições em Portugal à insatisfação face aos partidos tradicionais. Para o antigo ministro do Partido Social Democrata (PSD), o partido “não conseguiu mobilizar os portugueses que não se revêem na actual situação política”. Na Europa, assistiu-se a uma “reconfiguração do quadro político”, com uma fragmentação que coloca mais diversidade no Parlamento Europeu. Miguel Poiares Maduro, director do Programa de Global Governance do Instituto Universitário Europeu, esteve ontem em Macau para o seminário Jean Monnet, onde falou na Faculdade de Direito da Universidade de Macau sobre o Estado de Direito nos países membros da União Europeia.

“Costuma dizer-se que é um Governo que perde as eleições e não a oposição que as ganha. Eu acho que estes resultados, um bocadinho paradoxalmente, mostram que, infelizmente, foi mais a oposição que perdeu do que o Governo que ganhou”, começou por dizer ao PONTO FINAL o antigo ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional do Governo de Pedro Passos Coelho, acrescentando que “o resultado do PS é um mau resultado que se transforma num bonzinho resultado em virtude da diferença em relação ao PSD”. Recorde-se que nestas europeias o PS teve 33,4% e o PSD 21,9% dos votos. Os socialistas elegeram nove eurodeputados e os social-democratas seis.

Sobre o resultado do PSD, Poiares Maduro considerou que estes resultados demonstram que “há uma grande percentagem da população que não está satisfeita com a actual realidade”, e que, ainda assim, o partido liderado por Rui Rio “não conseguiu incorporar essa alternativa política e mobilizar os portugueses que não se revêem na actual situação política”. “Esse é o desafio para os próximos meses”, afirmou.

DESCONFIANÇA LEVOU À MAIOR ABSTENÇÃO DE SEMPRE

Nas eleições do passado fim-de-semana, a abstenção atingiu a percentagem recorde de 68,6%. Para o ex-ministro social-democrata, isto prende-se com a desconfiança nos partidos tradicionais: “Vemos que não há grande confiança nos partidos tradicionais. Em Portugal, isso expressou-se, sobretudo, através de uma abstenção enorme”. “Essa insatisfação, ao contrário de outros Estados-membros, ainda não é canalizada para novos movimentos políticos, as pessoas não se revêem nas alternativas políticas que apareceram em Portugal. No futuro, isso poderá acontecer”, antecipou. Para já, “acho que o nosso eleitorado manifesta alguma inteligência: ao mesmo tempo que mostra um cartão amarelo aos partidos tradicionais do sistema, não incorre em aventuras relativamente a partidos políticos novos que não lhes inspiram suficiente confiança”.

O recenseamento automático, que em Macau fez com que o número de eleitores aumentasse 345% face às Presidenciais de 2016, pode ter tido peso nos resultados finais da abstenção. “Deu-se o voto a pessoas que, ao mesmo tempo, têm muito mais dificuldade de exercício desse voto e estavam menos preparadas e menos atentas ao exercício desse voto. Em termos percentuais, levou a um aumento importante da abstenção”, indicou Poiares Maduro. Em Macau, a taxa de abstenção foi de 99%.

“ESTAMOS A ASSISTIR A UMA RECONFIGURAÇÃO DO QUADRO POLÍTICO”

Na Europa, a taxa de participação média nestas europeias foi de 50,93%. Bélgica, Luxemburgo e Malta tiveram as taxas de abstenção menores. Isto acontece, explicou Poiares Maduro, devido ao debate pré-eleitoral: “Onde o debate foi mais europeu, a participação eleitoral foi mais forte do que nos países onde o debate foi mais nacional”. “Em Portugal, tivemos um crescimento da abstenção, mas tivemos, noutros países, um crescimento da participação eleitoral e, normalmente, correspondendo a países onde o debate acabou por ser mais europeu e não tão nacional”, concluiu.

Miguel Poiares Maduro chamou a atenção para a “grande fragmentação política” que se verificou após o sufrágio e lembrou que também os partidos pró-UE surgiram: “É verdade que houve partidos eurocépticos que cresceram, mas também é verdade que há movimentos novos, que adoptaram uma mensagem política claramente pró-europeia fora dos partidos tradicionais, que cresceram também e muito”. O director do Programa de Global Governance indicou que, apesar do crescimento dos fenómenos dos partidos populistas, “assistimos também ao movimento político alternativo, claramente pró-europeu, que também cresceu”. “Aquilo a que estamos a assistir é uma reconfiguração do quadro político”, afirmou. Poiares Maduro comentou também a vitória de Marine Le Pen nas eleições em França: “estes partidos que corporizam uma mensagem claramente anti-europeia, como canalizam todo esse voto anti-europeu, é natural que tenham um peso importante nas eleições”. Porém, “se olharmos para os partidos pró-europeístas, que continuam a ser claramente maioritários, temos razões, no geral, para ter optimismo”.

VITÓRIA DO PARTIDO BREXIT, NÃO DO BREXIT

No Reino Unido, venceu o Partido Brexit, com uma percentagem de 31,7%. O partido de Nigel Farage, que pretende a saída do Reino Unido da União Europeia, elegeu 14 eurodeputados. “É uma vitória do Partido Brexit, mas não é uma vitória do Brexit”, adiantou Poiares Maduro, explicando: “De um lado, o Partido Brexit teve cerca de 30% dos votos e corporizou todo o voto pró-Brexit. Do outro lado, temos um crescimento muito grande de outros partidos que são favoráveis ao ‘remain’ [permanência]. Se olharmos aos partidos que defendem a permanência do Reino Unido e à votação que tiveram nestas eleições para o Parlamento Europeu, no cômputo geral, os partidos que defendem a permanência provavelmente têm um eleitorado superior àqueles que defendem a saída”.

“Portugal é um dos países mais europeístas da UE”

Para José Luís Sales Marques, presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau, estas eleições europeias “até não correram mal, do ponto de vista do europeísmo”. “Pelo contrário, houve um reforço de participação, que é bom, mas há raras excepções, como é o caso português, onde, de facto, o nível de participação foi muito fraco”. Sales Marques explica a alta taxa de abstenção em Portugal com o facto de os portugueses estarem “bastante confortáveis na União Europeia”. “Pode ser uma contradição, mas Portugal é um dos países mais europeístas da UE e talvez as pessoas não se sintam, efectivamente, ameaçadas na questão europeia, enquanto que em outros Estados-membros da UE esse sentimento existe”. Sobre a ascensão dos partidos eurocépticos, o presidente do Instituto de Estudos Europeus disse ao PONTO FINAL que “a ascensão não foi tão alta como se esperava”. “Acho que a questão, neste momento, é [fazer com] que as forças pró-europeias consigam encontrar uma plataforma comum”, comentou. A.V.