PS vence europeias em Portugal e elege nove de 21 eurodeputados

O Partido Socialista venceu as eleições para o Parlamento Europeu de domingo, elegendo nove dos 21 deputados, segundo dados ontem divulgados pela secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, faltando ainda apurar os resultados em sete consulados, nomeadamente o de Macau.

Nos nove primeiros lugares da lista do PS, que obtém até ao momento 33,38% dos votos, estão: Pedro Marques, Maria Manuel Leitão Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, André Bradford, Sara Cerdas, Carlos Zorrinho, Isabel Santos e Manuel Pizarro. De acordo com a secretaria-geral daquele ministério, o PSD, com 21,94% dos votos, elegeu seis mandatos: Paulo Rangel, Lídia Pereira, José Manuel Fernandes, Maria da Graça Carvalho, Álvaro Amaro e Cláudia Aguiar.

A terceira força política da noite foi o Bloco de Esquerda, elegendo para o Parlamento Europeu, com 9,82% dos votos já contabilizados, os deputados Marisa Matias e José Gusmão. Em quarto lugar, atrás do BE, ficou a CDU, com 6,88% e dois eurodeputados eleitos: João Ferreira e Sandra Pereira.

O CDS reelegeu Nuno Melo, com 6,19% dos votos, e o PAN, com 5,08% contados, leva pela primeira vez um deputado para o Parlamento Europeu: Francisco Guerreiro. A abstenção estava, às 14h20 de ontem (hora de Portugal), quando estavam contabilizados 3,3 milhões de votos, de entre 10,6 milhões de votantes inscritos, nos 68,63%, mais de dois pontos percentuais acima dos 66,16% de 2014. Por apurar estão ainda os resultados dos consulados de África do Sul (Joanesburgo), Austrália (Sidney), China (Macau), Hungria, Índia (Goa), Marrocos e Reino Unido (Londres).

“Com os resultados de inscritos e votantes já disponíveis (177.356 inscritos e 1.447 votantes) dos consulados que têm suspenso o apuramento por estarem a aguardar, para apuramento, os votos de mesas com menos de 100 eleitores, é possível concluir pela certeza da distribuição dos mandatos a atribuir na plataforma às candidaturas: PS – Partido Socialista: 9 mandatos; PPD/PSD – Partido Social Democrata 6 mandatos; BE – Bloco de Esquerda 2 mandatos; PCP-PEV – CDU Coligação Democrática Unitária 2 mandatos CDS/PP – CDS-Partido Popular 1 mandato; PAN-PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA 1 mandato”, lê-se no portal que acompanha os dados do escrutínio.

O portal da secretaria-geral do MAI indica, contudo, que falta ainda atribuir cinco mandatos, mas refere que essa extrapolação, sobre os eurodeputados em falta, pode fazer-se “com certeza”. Portugal elege 21 de 751 eurodeputados. Foram a escrutínio 17 forças políticas: PS, PSD, BE, CDU, CDS, PAN, Aliança, Livre, Basta, Nós, cidadãos!, Iniciativa Liberal, PCTP/MRPP, PNR, PDR, PURP, PTP e MAS.