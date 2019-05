Macau vai ter 2600 câmaras de videovigilância até 2023

O Governo anunciou mais 980 unidades de videovigilância para começarem a funcionar dentro de quatro anos. As áreas circundantes de escolas, paragens de autocarros e de táxis, instalações desportivas e os espaços de comércio são as zonas escolhidas para as 5ª e 6ª fases do projecto “Olhos no Céu”. Executivo não põe limites ao número de câmaras a instalar no futuro.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

Estão em estudo as 5ª e 6ª fases do “Olhos no Céu”, sistema de videovigilância que vai reforçar o que o Governo apelida de “policiamento inteligente”. Às 1820 câmaras que as quatro fases anteriores já prevêem, segundo o que o adjunto do comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Mui San Meng, anunciou ontem no plenário da Assembleia Legislativa, vão somar-se mais 980 para estarem a funcionar até 2023. No total, Macau vai ter daqui a quatro anos 2600 unidades de videovigilância a funcionar.

Meng explicou ainda que, na 5ª fase, para a qual está prevista a instalação de 300 unidades, uma parte das câmaras “vão estar conectadas com o sistema de identificação inteligente de vídeo, o qual permite identificar e reconhecer indivíduos, viaturas e objectos suspeitos”.

As escolas primárias, secundárias e os jardins de infância, bem como as paragens de autocarros e de táxis serão os locais privilegiados para a instalação dos dispositivos, neste período. Na fase seguinte, a 6ª, seguem-se mais 680 câmaras. Estas vão filmar todas as zonas circundantes das instalações recreativas e desportivas, bem como das zonas comerciais. O sistema pode vir a ser alargado à ilha artificial da ponte Macau- Zhuhai-Hong Kong, e ao posto fronteiriço de Quingmao.

Sem limite

O Governo não quis ainda adiantar se há um limite para a introdução de câmaras. “O número vai sendo definido conforme a realidade social. Neste momento não posso dizer quantas serão, se uma câmara poder filmar 360 graus, podemos reduzir o número”, disse Mui San Meng, em resposta a uma pergunta do deputado Sulu Sou.

O tema foi suscitado por uma interpelação do deputado Lam Lon Wai, que citou um recente caso de tiros de aviso para o ar, que, na sua opinião, deixaram em alerta os cidadãos dos bairros comunitários e afectaram a “imagem de Macau como centro internacional de turismo e lazer”. Durante a discussão do tema, João Pereira Coutinho demonstrou preocupação em relação ao possível ataque de ‘hackers’ ao sistema de imagens das câmaras de videovigilância, e perguntou quais foram as medidas de proteção adoptadas pelo Governo. O adjunto do comandante-geral dos SPU, Mui San Meng, quis tranquilizar o deputado garantindo que o “Olhos no Céu” está construído em cima de um sistema de fibra óptica, “em que os piratas informáticos dificilmente entram”. “Acreditamos também na capacidade dos nossos técnicos construírem uma ‘firewall’ suficientemente forte”, explicou ainda Meng, reconhecendo, ainda assim, que não há sistemas impenetráveis.

Riscos nos casinos

Já em relação à preocupação demonstrada pela introdução de câmaras com capacidade de reconhecimento facial, o responsável dos SPU disse que essas unidades estarão apenas em espaços públicos, e que dificilmente se poderão introduzir em espaços privados, nomeadamente nos casinos. “Apenas se houver uma ilegalidade poderemos entrar em contacto com os casinos”, explicou ao deputado Leong Sun Iok, que admitiu ter reservas em relação à segurança actual nos espaços de jogo. “O reconhecimento facial ajuda os polícias a encontrar as pessoas que estão depois do tempo em Macau”, argumentou este deputado.

Mui San Meng deixou no ar a possibilidade de alterações para o futuro nesta área. “Quando forem concedidas as novas licenças poderemos introduzir novas regras”, acrescentou. Por fim, Sulu Sou quis saber quanto vão custar estas 2600 câmaras, mas o responsável do Governo não adiantou o número.

Universitários debaixo do “Olho do Céu”

No dia em que a Assembleia discutiu o tema da videovigilância, a TDM Rádio Macau noticiou que a Universidade de Macau (UM) terá câmaras no interior de todas as salas de aula do campus da Ilha da Montanha. Serão apenas captadas imagens e não será recolhido som, segundo aquela instituição de ensino. O concurso público para o fornecimento e instalação de sistemas de vigilância em circuito fechado de televisão já começou.

À TDM Rádio Macau, a UM adianta que com este plano quer “proteger a segurança de funcionários e alunos”, bem como “garantir os bens e instalações da Universidade de Macau”. Até agora, havia 19 salas de aula com este sistema, um requisito exigido para exames de certificação em inglês, que têm lugar duas vezes por ano: em Junho e em Dezembro. O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) deu autorização para a aplicação desta medida.