Função Pública: Para entrar e ser promovido “é melhor conhecer alguém do que ser bom”

O tema do nepotismo e dos abusos de poder voltou a ter palco na Assembleia Legislativa. A deputada Song Pek Kei denunciou em plenário um sistema de amiguismo em que a competência é secundária. A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, voltou a desvalorizar com o baixíssimo número de casos de irregularidades detectadas, num universo de 34 mil funcionários.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofina@gmail.com

A sucessão de casos públicos de abuso de poder em mais de dez institutos tutelados pelo Governo, conhecidos nos últimos tempos em Macau, levaram a deputada Song Pek Kei a ser contundente em relação ao sistema de recrutamento e promoções na Função Pública. “É melhor conhecer alguém do que ser bom”, afirmou a deputada eleita por sufrágio directo, ontem, em reunião de plenário da Assembleia Legislativa.

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, voltou a argumentar com dados estatísticos, estratégia que já tinha utilizado, na semana passada, aquando da discussão sobre o aumento das penas para os funcionários públicos condenados por crimes de corrupção. Num universo de 34 mil funcionários públicos “é comum haver irregularidades”, identificou a secretária. Ainda assim, Chan defendeu que, na RAEM, os valores deste fenómeno são muito baixos.

“Em três anos houve 450 processos disciplinares em lugares de chefia ou de direcção”, avançou. Destes, mais de 50% são relativos a falhas nos procedimentos e redundaram em multas e muitos terminaram arquivados. Antes elogiou aquele grupo profissional, que afirmou que se tem “aplicado no exercício do seu trabalho”, e que, por isso, “Macau se tem desenvolvido desta forma”.

Em família

Para reforçar a ideia de que o sistema vigente na Função Pública está longe de ser aberto, justo e igualitário, a deputada Song Pek Kei deu como exemplo o recente caso do universo de 15% de trabalhadores do Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM) que têm relações familiares entre si. São 21 elementos no total. O avolumar de situações faz com que a deputada questione se é o sistema que está mal estruturado ou se há falta de fiscalização, e pede uma actuação célere do Executivo, sob pena de que se nada for feito o “prestígio das acções governativas seja irrecuperável”.

Em relação a este caso, Chan disse que o Centro, perante as questões colocadas no relatório de actividades do Comissariado contra a Corrupção (CCAC), procedeu à revisão das regras e ao aperfeiçoamento do regime de recrutamento e gestão de pessoal. E acrescentou que o actual quadro disciplinar da FP já prevê que possam ser aplicadas penas que vão da repreensão escrita, à multa, à suspenção de funções até à aposentação compulsiva e à demissão.

A secretária defende ainda que, para garantir a imparcialidade e equidade, o Código de Procedimento Administrativo define as situações em que os funcionários públicos são impedidos “de intervirem em procedimentos, actos ou contratos administrativos e respectivas sanções”.

Antes, já o deputado Ng Kuok Cheong abordara a mesma questão, tendo dito que há a suspeita por parte da população de que o Governo não está a aplicar o estatuto dos titulares de cargos públicos para evitar a ocorrência de infracções ou situações de abuso de poder. “O público receia que a devida responsabilização não venha a ser concretizada antes da mudança de Governo”, concretizou. A mesma ideia foi defendida por Song Pek Kei, que sublinhou que há o desejo popular de que “possamos fazer alguma coisa, como a responsabilização de altos dirigentes”.

Muita pressão

Sónia Chan, depois de defender os funcionários públicos e o sistema de fiscalização e penalização da RAEM com números, usou o argumento da responsabilidade excessiva a que as chefias e elementos das direcções de serviço estão sujeitos em Macau. “Essas pessoas sentem mais pressão, [o seu papel] é mais exigente do que em relação a outros funcionários públicos. Um técnico superior, por exemplo, tem um vencimento maior do que a chefia ou direcção”, rematou.