Fórum das Infra-estruturas arranca quinta-feira com presença de ministros de países de língua portuguesa

O Venetian recebe, entre quinta e sexta-feira, a 10ª edição do Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas. O ministro das Obras Públicas de São Tomé e Príncipe e o governador do Banco de Moçambique são dois dos altos representantes dos países de língua portuguesa já confirmados.

Catarina Vila Nova

O ministro das Obras Públicas de São Tomé e Príncipe é um dos altos representantes dos países de língua portuguesa que já confirmou que irá estar presente no Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIIC, na sigla inglesa). A 10ª edição do evento acontece entre quinta e sexta-feira, no Venetian, e irá também contar com a participação do vice-ministro das Obras Públicas de Timor-Leste e de dois secretários de Estado de Angola. O evento terá como tema “Promover a alta qualidade e o desenvolvimento sustentável da infra-estrutura internacional”, e engloba 36 fóruns temáticos.

Osvaldo Viegas D’Abreu, ministro das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente de São Tomé e Príncipe, é um dos altos representantes dos países de língua portuguesa que irá participar no Fórum das Infra-estruturas. De Timor-Leste virá José Ramos-Horta, membro do Conselho de Estado, e Nicolau Freitas Belo, vice-ministro das Obras Públicas, enquanto que Angola estará representada por Lucrécio da Costa e Guido Cristóvão, respectivamente, secretário de Estado das Águas e secretário de Estado para os Transportes Terrestres. Confirmada está também a participação de Rogério Zandamela, governador do Banco de Moçambique.

A organização do evento prevê a participação de mais de dois mil participantes da área política, empresarial e académica, provenientes de mais de 70 países e regiões, incluindo mais de 50 oficiais governamentais de nível ministerial de quase 40 países e regiões. Da Ásia foi confirmada a presença do vice-primeiro-ministro do Laos. O orçamento para a edição deste ano será de 39 milhões de patacas, adiantou ontem Sam Lei, vogal executivo do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), na conferência de imprensa de apresentação do IIIF.

A 10ª edição do Fórum das Infra-estruturas tem como tema “Promover a alta qualidade e o desenvolvimento sustentável da infra-estrutura internacional”. Do programa fazem parte 36 fóruns temáticos, exposições, seminários de promoção de projectos e bolsas de contacto. Serão lançados o índice de desenvolvimento das infra-estruturas dos países abrangidos pela iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, bem como o respectivo relatório.

O evento tem início pelas 10 horas de quinta-feira, no Venetian, com a cerimónia de inauguração. No mesmo dia terá lugar a sessão “Alcançar infra-estruturas sustentáveis e de qualidade – dos objectivos à prática”, bem como a quinta edição do Fórum para a Cooperação em Infra-estruturas entre a China e a América Latina. Para o segundo dia estão agendados nove fóruns paralelos sobre temas relacionados com as novas energias, infra-estruturas sustentáveis e supervisão financeira.