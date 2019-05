Chui Sai On assina com Guangdong nove acordos de cooperação

A cooperação entre Macau e Guangdong prevê acelerar a construção das comportas no Porto Interior. A colaboração estende-se às florestas e áreas verdes, estágios para jovens, saúde, investigação, censos e registo da população nas duas regiões em 2020, entre outros sectores. Entretanto, Mi Jian avançou que as autoridades estão a tentar que, até ao final do ano, os Postos Fronteiriços de Qingmao e o da Flor de Lótus, transferido para a ilha de Hengqin, possam ser abertos aos peões.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Macau e Guangdong assinaram ontem nove acordos, no âmbito de uma conferência conjunta de cooperação. Entre os documentos assinados, há um que prevê que sejam acelerados os trabalhos de construção de comportas no Porto Interior de Macau. O calendário para o início da construção da obra só será anunciado mais adiante pelos serviços competentes, adiantou aos jornalistas o director dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Mi Jian. O anúncio foi feito à margem da conferência conjunta de cooperação Guangdong – Macau, que colocou frente-a-frente, à mesa de negociações, o Chefe do Executivo da RAEM, Chui Sai On, e o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui.

“Em relação a calendários, temos que esperar pelos serviços competentes para divulgar essas informações, porque é um projecto muto técnico, portanto temos que estar bem preparados e também ter o estudo e planear e só depois é que podemos determinar o calendário para a construção das comportas”, afirmou Mi Jian. “Temos de ponderar vários aspectos e necessitam de ser divulgados pelos serviços competentes”, salientou.

Na mesma ocasião, Mi Jian avançou que as autoridades “estão a tentar” que, até ao final deste ano, entre em funcionamento o Posto Fronteiriço de Qingmao, descrito como um desdobramento da fronteira das Portas do Cerco, destinada à passagem de peões. Também em relação à transferência do Posto Fronteiriço da Flor de Lótus de Macau para a ilha de Hengqin, as autoridades estão a “esforçar-se” para abrir esta passagem, até ao final do ano, inicialmente apenas a peões, enquanto que para viaturas e mercadorias está previsto “outro calendário”.

Os governos da RAEM e da província de Guangdong definiram os projectos essenciais de cooperação a serem promovidos em 2019, com vista à concretização das linhas gerais do planeamento para o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong – Macau, promulgadas a 18 de Fevereiro pelo Governo Central, e do acordo-quadro de cooperação entre Guangdong e Macau. Nestes, inclui-se a construção de infra-estruturas transfronteiriças e medidas de facilitação de passagem alfandegária.

“Na reunião conjunta de hoje [ontem], ao fazer um balanço dos trabalhos, ambos os governos vão dar mais um passo na construção de um centro internacional de inovação científica e tecnológica, no reforço da negociação em matérias importantes, como a inovação e empreendedorismo entre os jovens das duas regiões, e na criação de uma grande área metropolitana que ofereça boas condições para viver, trabalhar e viajar”, afirmou Chui Sai On, na sessão aberta à imprensa, que antecedeu a reunião, na Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau.

Neste contexto, a direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional da RAEM, o Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau e o Governo da província de Guangdong “irão colocar em marcha projectos de intercâmbio e cooperação entre os jovens dos dois lados, que incluem um aumento de estágios e de acções ao nível do empreendedorismo”.

O Instituto para os Assuntos Municipais da RAEM e a administração das florestas de Guangdong vão promover “a plantação de árvores e construção de espaços verdes”, além de cooperar na protecção das zonas húmidas e da fauna e flora locais.

Com vista a proteger a propriedade intelectual, foi assinado um acordo de cooperação para 2019 – 2020, em relação ao qual não há calendário. “Ainda não temos calendário que possamos divulgar, mas Macau tem prestado grande atenção a esta matéria, temos que articular com os padrões internacionais e, portanto, nós em Macau temos padrões idênticos em termos internacionais e, portanto, não há grande problema”, disse Mi Jian.

Foram estabelecidos acordos para a construção de um parque de cooperação entre Guangdong e Macau, que “irá acelerar a construção do pólo Macau – Zhuhai”. O Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia e o Departamento Científico e Tecnológico de Guangdong concordaram em financiar projectos de investigação nas duas regiões.

Na área da saúde, as autoridades de ambas as regiões vão cooperar ao nível das políticas e da elevação da capacidade de resposta dos serviços médicos. No sector dos serviços de estatística, foram estabelecidos acordos para a realização de trabalhos de censos e de registo da população das duas regiões em 2020.