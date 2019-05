Sulu Sou pede reforço da consciência dos condutores

Um maior reforço da consciência dos condutores é o que pede o deputado Sulu Sou em interpelação escrita. Para o democrata, a solução para minimizar a sinistralidade rodoviária passa por um maior esforço do Governo neste sentido, e não por aumentar a exigência dos exames de condução.

O deputado Sulu Sou não acredita que aumentar o nível de dificuldade dos exames de condução vá contribuir para reduzir o número de acidentes de viação no futuro. Em interpelação escrita, ontem remetida aos órgãos de comunicação social e que será hoje enviada ao Governo, o deputado pró-democracia aponta que as ofensas mais frequentes são não usar o cinto de segurança, utilizar o telemóvel durante a condução e ignorar os sinais de trânsito. O também vice-presidente da Associação Novo Macau questiona que medidas vão ser tomadas pelo Executivo para aumentar a consciência dos condutores e deixa ainda críticas à falta de condições do centro de exames para veículos pesados.

É a partir de hoje que o Governo vai aumentar o nível de dificuldade do exame de condução de motociclos, refere o deputado Sulu Sou em interpelação escrita, especificando que as alterações vão incidir sobre o exercício de circulação em redor de cones. De acordo com o democrata, esta decisão foi justificada por Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), com o objectivo de prevenir acidentes de viação fatais no futuro. “Contudo”, sublinha o deputado, “as ofensas mais frequentes são: não usar o cinto de segurança, utilizar o telemóvel durante a condução e ignorar sinais de trânsito”.

“Estas ofensas estão todas relacionadas com a consciência dos condutores. É difícil dizer que aumentar a dificuldade dos exames vá prevenir eficientemente acidentes no futuro”, afirma. Assim, o deputado deixa a pergunta: “Não deve o Governo dedicar-se a medidas com vista a aumentar a consciência dos condutores, em vez de simplesmente aumentar a dificuldade dos exames?”. Sulu Sou aponta ainda que esta é já a segunda vez, desde 2017, que a DSAT torna mais difíceis os exames de condução e questiona se foram realizados alguns estudos antes de tomar esta decisão.

Por outro lado, Sulu Sou deixa críticas ao “mau ambiente” do centro de exames de condução para veículos pesados, por não ter nenhuma área de descanso nem nenhuma máquina de água. “E as casas-de-banho são apenas temporárias”, sublinha. De acordo com o deputado, para além do valor cobrado para realizar o exame e frequentar as aulas, é ainda recolhida uma taxa apenas para utilizar as instalações do centro. “Muitos profissionais do sector e pessoas que vão fazer o exame queixam-se que o centro é muito mau. Vai o Governo acrescentar mais instalações para melhorar o ambiente?”, questiona.