Sónia Chan promete à ATFPM rever carreiras da função pública

Segundo José Pereira Coutinho, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, comprometeu-se a rever os índices das carreiras da função pública, para que o índice 195 fosse extinto. A governante anunciou ainda que o estudo sobre a construção de habitação para os funcionários públicos já foi entregue ao Chefe do Executivo. A associação que representa os funcionários públicos e a secretária reuniram na passada sexta-feira.

José Pereira Coutinho, presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), indicou ao PONTO FINAL que a reunião da associação com a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, que aconteceu na passada sexta-feira, foi “positiva”. O deputado revelou que a secretária se comprometeu com a extinção da carreira de índice 195 e informou que o estudo sobre a construção de habitação para funcionários públicos já seguiu para o Chefe do Executivo.

“A reunião teve como principal objectivo encontrar soluções para muitos dos problemas que nós tínhamos vindo a reivindicar”, referiu o deputado. “A senhora secretária disse que vai enviar brevemente à Assembleia Legislativa a revisão das carreiras, uniformizando o índice de 195 com o de 260”, indicou Pereira Coutinho. Assim, a carreira 195 será extinta.

Segundo o presidente da ATFPM, a situação actual faz com que haja diferenças na remuneração entre estes dois índices, ainda que os funcionários tenham as mesmas responsabilidades e que sejam requeridas as mesmas habilitações. Com a revisão que Sónia Chan prometeu na reunião da passada sexta-feira, “isto vai desaparecer”, garantiu Pereira Coutinho. De acordo com os valores actuais, os funcionários do índice 195 têm um vencimento de 17.160 patacas, enquanto os do índice 260 recebem 22.880 patacas.

Ainda assim, a questão das carreiras não satisfez completamente a delegação da ATFPM que se encontrou com Sónia Chan, já que outra das reivindicações da associação prendia-se com o fim da carreira de índice 350, passando para a 430. Quanto a esta questão, a secretária não se comprometeu: “Também expusemos essa situação à senhora secretária que, embora tenha demonstrado vontade e concordado com essa situação, não acedeu em resolver esse assunto”. “Vamos ter de continuar a lutar por essa reivindicação”, afirmou.

Além da questão das carreiras na função pública, Pereira Coutinho levou também para a reunião a questão da reserva dos terrenos para a construção de habitação para os trabalhadores da função pública. Segundo o deputado, Sónia Chan informou a ATFPM de que o Chefe do Executivo já está na posse de um estudo sobre o tema. José Pereira Coutinho garantiu que não está a par do conteúdo deste estudo, mas revelou que tinha como objectivo saber qual o número de fogos a construir e qual a sua localização.

E o que é que a ATFPM quer? Que se construam blocos habitacionais para as forças de segurança de Macau e para o pessoal civil. “Principalmente o pessoal das forças de segurança, já que há mais de 20 anos que não são construídas casas para eles”, disse o presidente da associação. Sobre a localização destes blocos habitacionais, Pereira Coutinho referiu que a vontade da associação é de que “as torres habitacionais para os funcionários públicos fossem construídas nos terrenos desocupados sem ser nos aterros da zona A ou na zona B”. “Têm sido revertidos para o Governo muitos terrenos não desenvolvidos nos últimos tempos, o Governo tem nas mãos muitos terrenos disponíveis”, explicou.

“Em Macau, o problema social que mais afecta a qualidade de vida das pessoas é a habitação. Resolvendo o problema de habitação dos funcionários públicos, uma quota parte desses problemas estariam resolvidos”, concluiu o deputado eleito por sufrágio directo.