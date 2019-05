Parlamento Europeu: Resultados parciais dão vitória a PS em Macau

Houve 664 eleitores que foram às urnas nos dois dias em que se votou em Macau para o Parlamento Europeu. Um número mais alto em comparação com 2014, em que votaram apenas 222 eleitores. No entanto, a taxa de abstenção subiu para 99%, um pouco acima comparativamente a anos anteriores, em resultado do aumento de inscritos para mais de 71 mil eleitores.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

O Partido Socialista (PS) lidera os resultados parciais apurados ontem em duas das três secções de voto instaladas no Consulado Geral de Portugal em Macau para as eleições ao Parlamento Europeu (PE). Os números finais serão anunciados na quarta-feira, depois de adicionados os resultados dos votos apurados em Seul, na Coreia de Sul, cuja secção, por ter menos de 100 eleitores recenseados, reporta a Macau, informou ao PONTO FINAL o cônsul-geral, Paulo Cunha-Alves. À hora do fecho desta edição decorriam ainda as eleições em Portugal. Em Macau, votaram 664 eleitores, num universo de 71.142 recenseados, de acordo com a base de dados online disponibilizada pelo Ministério da Administração Interna (MAI), o que corresponde a uma taxa de participação inferior a 1% e uma abstenção acima de 99%.

Dos sete partidos mais votados nas duas secções apuradas, o PS lidera com um total de 126 votos, seguindo-se o PPD/PSD com 99 votos, o Bloco de Esquerda com 55, o CDS-PP com 37 votos, o Nós, Cidadãos! com 31, sendo que o PAN arrecadou 29 votos e o Livre 28. Concorriam nestas eleições 17 listas.

Paulo Cunha-Alves informou ainda que houve 18 cidadãos inscritos que não puderam votar porque o nome não constava nos cadernos eleitorais em Macau. O cônsul-geral referiu não poder adiantar razões objectivas para esta ocorrência. “Temos apenas suposições, por exemplo, pessoas que fizeram a renovação do cartão de cidadão em Portugal e que pediram a alteração da morada, que não foi inserida no sistema. São problemas técnicos e às vezes humanos que podem justificar a inexistência desses nomes”. Para dar seguimento a este problema, o consulado vai fazer uma lista dos casos e remetê-la para a Comissão Recenseadora de Portugueses no Estrangeiro e para a Secretaria-Geral do MAI, para que estes serviços averiguem em Lisboa “onde estão estes eleitores”.

Aumento exponencial de inscritos

Ontem, 26 de Maio, dia de eleições para o PE em Portugal, e o segundo dia de eleição em Macau, a votação fez-se a conta gotas, com os eleitores a chegarem em reduzido número. Talvez por culpa da chuva torrencial que se abateu sobre a cidade, ponderou o cônsul-geral Paulo Cunha-Alves, ou a noite mal dormida depois do jogo da Taça de Portugal, na madrugada anterior, que tornou preguiçosas as mais determinadas das vontades, arriscou o chanceler Ricardo Silva.

Em resultado do recenseamento automático dos cidadãos residentes no estrangeiro, que resulta da nova lei em vigor desde Agosto de 2018, houve um aumento exponencial de inscritos em Macau em comparação com último acto eleitoral, as Presidenciais de 2016, com 15.977 recenseados. Já em relação às Europeias de 2014, houve um acréscimo de mais de seis vezes no número de recenseados, na altura havia 11.081 inscritos, dos quais apenas 222 (2%) votaram, segundo dados do MAI, confirmados a este jornal pelo consulado.

Apesar de haver um ligeiro aumento no número de eleitores que se apresentaram a votos em Macau, a afluência este ano manteve-se reduzida e a questão que se colocou foi se houve informação suficiente a chegar aos eleitores recenseados automaticamente.

Para o cônsul-geral, Paulo Cunha-Alves, é muito claro que esse papel de divulgação “compete aos delegados dos partidos políticos, esses é que têm a responsabilidade de informar e fazer a campanha, falar com as pessoas, ir aos sítios onde há maior concentração de potenciais eleitores e divulgar os respectivos programas partidários”, afirmou. “Existem representantes dos principais partidos políticos portugueses aqui em Macau e certamente que essa acção de divulgação terá sido feita, não sei de que modo porque não participo, mas acredito que sim, que em conversas informais, em reuniões que possam ter tido com simpatizantes, penso que, de alguma forma, essa divulgação terá sido feita”, acrescentou.

Já o coronel Manuel Geraldes, que na madrugada de 25 de Abril de 1974 participou na tomada dos estúdios de televisão da RTP, e que afirma não abdicar de um direito que tanto lhe custou a conquistar, a reduzida participação tem uma justificação, conforme comunicou ao PONTO FINAL. “O estrato de votantes em Macau é muito pequeno”, apesar do aumento de recenseados, uma vez que a maioria são chineses com passaporte português, mas que “têm outro tipo de preocupações, que não é a realidade política portuguesa. É uma comunidade que é daqui, tem outras necessidades, outros problemas, outras empatias”, disse. Além disso, “também a distância nos afasta, vejo por mim, de facto nós estamos a ficar um bocadinho afastados da realidade de Portugal”, afirmou, frisando que, em todo o caso, desde o 25 de Abril que cumpre o seu direito e dever de votar. “Quero ter capacidade e voz activa para me queixar se não estiver a gostar da governação”, afirmou o coronel, militante do Partido Socialista.

“Só não tem informação quem não quer”

Ontem, segundo dia de votação em Macau, já passava do meio-dia e meia, pouco depois da missa na Sé, quando os eleitores começaram a fazer-se aparecer em maior número no Consulado-Geral de Portugal em Macau. Chegaram em família, em grupos de amigos, ou solitários, como foi o caso de Chi Weng Kuok, professor de história, que num inglês curto, explica que esta já é a terceira vez que vota enquanto cidadão português, apesar de nunca ter estado em Portugal. O mais próximo que esteve foi numa ida a Espanha. Fez a sua opção de voto consultando a internet, “estudando as políticas dos partidos”. Sem especificar qual, diz que optou por um partido que privilegia políticas económicas e sociais.

Sem se identificar, há um casal que conta, ela em inglês, ele em mandarim, que vieram votar porque receberam uma carta do Governo português a informar que se encontravam recenseados. Preferem não adiantar mais informação perante a pergunta: como é que obtiveram informação para poderem fazer a vossa escolha sobre em quem votar? Na recepção do consulado há quem comente que há eleitores que não entendem português nem conhecem as 17 listas que concorrem ao PE e que pedem ajuda.

Manuel Geraldes é da opinião que a falta de informação não pode ser justificação para não votar. “Eu não concordo com isso, hoje só não tem informação quem não quer, a Internet não é um privilégio, hoje em dia é uma coisa perfeitamente vulgar, e quem tem interesse vai à procura de informação”.

O eleitor Choi Chi Keong, chinês originário do Myanmar, junta o polegar e o indicador da mão direita para dizer que fala “um pouco” de português. O funcionário público conta que já votou umas três vezes em eleições diferentes, que o deputado José Pereira Coutinho foi quem o avisou destas Europeias, que não estava informado sobre os partidos concorrentes, mas que “os amigos macaenses” o aconselharam a votar no Nós Cidadãos!, pelo qual a deputado e Conselheiro das Comunidades Portuguesas Pereira Coutinho foi cabeça de lista pelo Círculo Fora da Europa nas legislativas de 2015.

É também em português que se exprime Martinho Wong, enquanto traduz para a mulher In Meng Leong, do continente, as perguntas que lhes são feitas. O casal conta que soube das eleições pela televisão, votaram em quem um irmão os aconselhou. A filha, no entanto, não conseguiu exercer o seu direito de voto. Explicou o chanceler Ricardo Silva que o cartão de cidadão, feito quando a moça completou os 18 anos, já se encontra caducado.

Apesar de admitir que a distância, por vezes, a faz questionar “para quê votar se não estou lá a viver e tudo é longe”, a médica Dulce Trindade nunca deixou de exercer o seu dever cívico. A especialista em saúde pública, a exercer funções nos Serviços de Saúde desde 1995, acredita que, “com a China aberta ao mundo, através de acordos com os portugueses, só temos benefício em que a Europa se imponha nos seus valores, nas suas tradições, na sua democracia e na maneira de estar no mundo, que se imponha não só na Europa mas em todos os portugueses espalhados pelo mundo, daí que quando se vota é importante pensar quem são aqueles que nos podem dar voz na Europa”.

Pela primeira vez uma matriz em braille

Uma das grandes alterações estas eleições é que o recenseamento de cidadãos residentes no estrangeiro passou a ser automático, desde que tenham cartão de cidadão. Daí que o número de eleitores residentes no estrangeiro recenseados para votar nas eleições para o PE passou de menos de 250 mil nas eleições de 2014 para 1.431.825 em 2019. Outra inovação foi a introdução da matriz em braille para os eleitores com deficiência visual poderem votar de modo autónomo, inovação a que ninguém recorreu em Macau, indicou ontem o consulado.

No total, cerca de 400 milhões de cidadãos dos 28 países da União Europeia (UE) foram às urnas durante quatro dias para eleger 751 deputados, 21 dos quais são portugueses. Em Portugal, os eleitores com capacidade eleitoral activa são 10.761.156, quando nas anteriores eleições para o Parlamento Europeu, em Maio de 2014, eram 9.696.481. Destes, 33,84% votaram na altura.

Holandeses e britânicos deram início na passada quinta-feira às eleições para a escolha dos seus representantes para o PE. Mas a maioria dos eleitores, incluindo em Portugal, votou ontem, 26 de Maio. Os checos e irlandeses compareceram às urnas na sexta-feira, enquanto no sábado foi a vez de letões, malteses e eslovacos.

Em Macau, os resultados disponibilizados ontem não são ainda os números totais. Paulo Cunha-Alves espera ter na quarta feira à tarde os resultados finais. “Hoje [ontem] ao fim do dia teremos os resultados parciais de duas das três secções de voto que estiveram a funcionar aqui em Macau”, esclareceu. Isto porque “temos que aguardar os resultados que vêm de outras mesas de voto de fora de Macau. Este ano é apenas Seul, a mesa constituída na secção consular da embaixada de Portugal na Coreia, que vai mandar os resultados, o que acontecerá eventualmente amanhã [hoje]”, disse.

A lei prevê que, quando o número de eleitores recenseados é inferior a 100, “a contagem é feita e depois transmitida a uma secção de voto que Lisboa escolhe, e que neste caso é Macau”, informou o cônsul-geral. Os consulados em Cantão e Xangai têm mesas de voto, mas reportam os resultados à Embaixada de Portugal em Pequim.

_________________________

Pereira Coutinho alertou comunidade para a importância das eleições

José Pereira Coutinho, deputado e Conselheiro das Comunidades Portuguesas, confirmou que tentou chamar a atenção para a importância destas eleições para o Parlamento Europeu. Questionado pelo PONTO FINAL sobre se tinha tentado mobilizar a comunidade chinesa para o escrutínio, Pereira Coutinho indicou que, enquanto Conselheiro das Comunidades Europeias, tentou alertar para a importância do sufrágio “à medida que encontrava as pessoas na rua”. “O que eu explicava era que muitos dos assuntos que têm a ver com a comunidade portuguesa, nomeadamente no âmbito da matéria fiscal, económica e matéria de documentação, passam pelo Parlamento Europeu”, disse, com a ressalva: “não faço distinções entre tailandeses, filipinos e chineses, são todos portugueses”. José Pereira Coutinho, que não quis dizer em quem votou, mostrou-se satisfeito com “a grande adesão”, ainda que, na sua opinião, não tivesse existido muita divulgação para estas eleições. A.V.