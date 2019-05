“[Fórum Macau] ainda não investiu um euro em Portugal”

Macau ser pivô da relação económica entre Portugal e China é mais uma proclamação retórica do que realidade. O papel da RAEM na dinamização das relações comerciais entre os dois países é reduzido, na opinião da Câmara de Comércio Luso-Chinesa e da Liga dos Chineses em Portugal. Responsabilidades há muitas, e de vários actores políticos e económicos.

João Carlos Malta

Macau aparece quase sempre no meio da relação entre Portugal e a China, como uma ponte que ajuda a atravessar a distância entre os dois países e as barreiras culturais que os separam. No entanto, no campo económico, falta criar o dinamismo que permita que o conjunto de boas intenções se transforme num clima de negócios dinâmico e activo. Tanto a Câmara de Comércio Luso-Chinesa (CCLC) como a Liga dos Chineses em Portugal reconhecem que pouco existe actualmente. O presidente da CCLC, João Marques da Cruz, concorda que a ideia de que Macau é a plataforma para os negócios entre Pequim e Lisboa, está mais presente no plano discursivo do que propriamente na economia real.

“Tenho de reconhecer os factos, e que retirando pequenas excepções de investimento, já tradicional, das empresas do doutor Stanley Ho em Portugal, quer na área do jogo, quer no imobiliário e turismo, e agora de Kevin Ho, que se tornou sócio de referência na Global Media, proprietário do DN, JN e TSF, pouco mais existe”, identifica Marques da Cruz. Isto, apesar de, na retórica política, essa ter sido a tónica da recente visita do Chefe do Executivo da RAEM, Chui San On, a Portugal, partilhando a mesma visão do primeiro-ministro português, António Costa, que frisou “a importância da relação luso-chinesa e o papel particular que Macau desempenha entre os dois países”. Uma ideia também reiterada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para quem “esta relação estreita entre os dois países e Macau é o elo histórico entre Portugal e a China, um elo a olhar para o futuro.”

Sem dinâmica

Ora, Marques da Cruz valoriza o papel da RAEM, mas a realidade no terreno demonstra que Macau “não tem sido a ponte que poderia ser.” Já o presidente da Liga dos Chineses em Portugal, Y Ping Chow, deixa críticas à forma como as autoridades lusas têm jogado neste tabuleiro. Há que passar de passivo a activo. “Acho que o Governo português tem de ter mais iniciativa e não aguardar que as coisas aconteçam”, sublinha o homem que vive há quase 60 anos em Portugal.

Marques da Cruz acredita que as relações económicas são aceleradas por “dinâmicas que se criam”, e Macau “tem de ganhar essa dinâmica”. O líder da câmara de comércio entre os dois países quis depois descer ao concreto, para explicar o que quis dizer e o que se pode fazer. “Existe um fundo associado ao Fórum Macau, que está ligado ao China Development Bank, para projectos para a lusofonia. À data que estou a falar, ainda não investiu um euro em Portugal, e Portugal é um país da lusofonia”, exemplifica. Marques da Cruz crê que deve ser o Fórum Macau a dar o exemplo, para que se crie o dinamismo que defende. “Acredito no efeito contágio destas coisas”, explica.

Já Y Ping Chow pensa em ir por outro lado. Está interessado em criar uma nova câmara de comércio, mas sediada em Pequim, e está a finalizar o processo que, garante, irá dinamizar os negócios entre as PME’s dos dois lados (ver caixa). Chow defende que, até ao momento, há empenhos diferentes dos dois países sobre o papel da RAEM nesta relação. “O Governo chinês está a tentar fazer de Macau o ponto de ligação entre Portugal e a CPLP”, defende. Para este homem de negócios, a RAEM tem o apoio do Governo chinês e do Fórum Macau, e se, do outro lado, o Governo luso “tivesse uma participação neste trabalho, Portugal teria mais vantagens”.

Caixa

Câmara de Comércio em Pequim para PME

A ideia de que o investimento chinês em Portugal se faz sobretudo por grandes empresas, abre uma oportunidade de mercado para a Liga de Chineses em Portugal (LCP), que está apostada em trazer as pequenas e médias empresas chinesas a jogo no mercado lusitano. Para esse efeito, já foram dados os primeiros passos para a criação de uma câmara de comércio em Pequim cujo ‘core’ seriam as PME, nomeadamente as da área do ‘trading’ e da construção para médias e grandes obras públicas.

Y Ping Chow, presidente da LCP, explica ao PONTO FINAL o projecto que está a liderar. “Existe uma câmara de comércio entre Portugal e a China, mas em Lisboa. Na China não há uma estrutura empresarial que faça essa ligação”, começa por explicar. “É o que estou a tentar fazer”, concretiza, ao mesmo tempo que anuncia que para esse projecto já tem a participação e aceitação de muitas unidades empresariais chinesas e muito interesse das empresas portuguesas, sobretudo das PME.

Y Ping Chow diz que a futura estrutura até já tem uma comissão instaladora e uma sede. No entanto, o caminho da ideia no papel até ao terreno está a ter algumas dificuldades. A ideia original era ter a nova câmara de comércio pronta para arrancar na data da visita à China do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas burocracias de vária ordem impediram que isso acontecesse, uma delas mais importante do que todas as outras. “Nós necessitamos de apoio do Governo português, porque precisamos de uma carta de apoio e aceitação para poder juntar ao processo de pedido”, explica Chow.

Mas então o que é que tem dificultado a obtenção dessa missiva das autoridades portuguesas? “O Governo tem muito interesse, mas isto também implica muitas associações”, responde. Mas quais? “Não posso dizer… mas ainda não consegui a carta, a AICEP de Pequim até tinha prometido dar-me resposta muito mais depressa”, acrescenta.

Y Ping Chow, sem identificar quais, diz que “surgiram uns problemas e a embaixada e o Governo ainda não me deram resposta”.

A situação está já a desgostar este dirigente associativo, que deixa um aviso: “Se conseguir criar a câmara este ano ainda avanço, mas se não conseguir desisto da ideia”. J.C.M.

Caixa

Intermediários são passivos na procura de oportunidades

Há quase sessenta anos a viver no Porto, onde os avós e os pais se radicaram, Y Ping Chow tornou-se, com a criação da Liga dos Chineses em Portugal (LCP), uma figura incontornável dentro da comunidade em território luso. Isso faz com que seja muito requisitado por pessoas de um lado e do outro que querem investir em cada um dos mercados. Ele tornou-se um interlocutor privilegiado para que os negócios aconteçam, e desta forma também se revela um observador ímpar nesta relação. Ao PONTO FINAL, Y Ping Chow diz que, neste momento, há muitas empresas chinesas que o procuram para investir em energias renováveis, e que estão a ter boa aceitação. “Depois há os que querem investir no imobiliário, onde não há muito interesse no apoio”, sublinha.

O luso-chinês explica a mecânica destas relações e como é que elas nascem. “As grandes empresas que vêm já têm intermediários para procurar o negócio: são os escritórios de advogados e as pessoas credíveis da comunidade chinesa”, sinaliza. O presidente da LCP explica que o universo dos intermediários não está a funcionar da melhor forma: “Eles só vão procurar negócios se houver propostas, por iniciativa própria não o fazem”.

Para solucionar a lacuna que há no mercado entre a procura e a oferta, Y Ping Chow “puxa a brasa à sua sardinha” e dá a táctica. “O Governo português, principalmente a AICEP, devia trabalhar mais com a comunidade chinesa para que essa faça o trabalho de atrair os potenciais investidores”, explica. Para este dirigente associativo, os chineses em Portugal desempenhariam um papel mais profícuo do que as “associações portuguesas e os escritórios de advogados”, que na opinião de Y Ping Chow “têm pouca iniciativa própria porque não conseguem penetrar na sociedade empresarial”. J.C.M.