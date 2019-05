Em 2018 registaram-se mais consultas e mais internamentos

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) compilou as estatísticas de saúde de 2018. No ano passado, foram disponibilizadas mais camas para internamento do que em 2017, houve mais internamentos e mais consultas externas dos hospitais, indica um comunicado da DSEC, divulgado na passada sexta-feira.

Em 2018, os cinco hospitais de Macau disponibilizaram 1.604 camas de internamento, mais oito face a 2017, indica a mesma nota. Durante o ano passado, estiveram internados 60 mil doentes nos hospitais de Macau, o que se traduz num aumento de 2,2% em termos anuais. Em média, os internamentos tiveram a duração de 7,2 dias, mais 0,2 do que no ano anterior. A taxa de utilização das camas de internamento ficou-se pelos 74,4%, mais 3,6% do que em 2017.

Foram atendidas, no total, 1.788.000 pessoas nas consultas externas dos hospitais, mais 5,3% em comparação com 2017. Nos serviços de urgência foram atendidos 465 mil indivíduos, menos 1,7% em termos anuais. O número de pacientes atendidos nas urgências tem diminuído nos últimos cinco anos, indica a DSEC. Por outro lado, o número de tratamentos de diálise tem vindo a aumentar nos últimos nove anos, o ano passado registaram-se 111 mil tratamentos do género, um acréscimo de 11,5% face ao ano anterior.

Em 2018, verificou-se uma diminuição no número de estabelecimentos a prestar cuidados de saúde primários, como os centros de saúde e os consultórios particulares. No ano passado, havia 687 estabelecimentos do género, menos 15 do que no ano anterior. Em 2018, administraram-se 377 mil doses de vacinas nos hospitais e nos estabelecimentos de cuidados de saúde primários, mais 3,3% em termos anuais. Durante o ano passado, as dádivas de sangue também aumentaram, na ordem dos 4,1%.

Segundo a DSEC, que cita dados dos Serviços de Saúde, em 2018 existiam em Macau 1.754 médicos, mais 1,7% face ao ano anterior, e 2.464 enfermeiros, mais 2,8%. O rácio foi de 2,6 médicos e 3,7 enfermeiros por cada mil habitantes. A.V.