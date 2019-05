Centro médico investigado por suspeita de fornecimento ilegal de vacinas

Os Serviços de Saúde estão a investigar o centro médico Hoi Seng por suspeitas de fornecimento ilegal de vacinas. Através de uma nota divulgada pelo organismo na passada sexta-feira, foram detectados pelas autoridades, neste centro médico, 60 vacinas conservadas num frigorífico juntamente com alimentos. Além disso, estas vacinas não tinham informações sobre a correspondência com eventuais doentes.

O responsável pelo estabelecimento não forneceu qualquer documento comprovativo ou informações relevantes dos pacientes e é, então, suspeito de fornecimento ilegal de vacinas. Assim, os Serviços de Saúde instauraram um auto de notícia ao centro médico e as vacinas foram seladas. Entre as vacinas em causa estão a vacina contra infecções por vírus do papiloma humano, vacina contra rotavírus, MMRV, vacina contra a gripe e vacina contra o pneumococo.

Na nota, os Serviços de Saúde adiantam ainda que receberam uma denúncia de que estaria a circular num grupo de uma rede social uma mensagem que dava conta de que, no dia da inspecção, este centro médico, que fica na Avenida 1.º de Maio, estaria a oferecer vacinas de forma gratuita. “Devido às circunstâncias graves da situação, para proteger a segurança de saúde e vida dos residentes, os Serviços de Saúde, com a ajuda da polícia, decretaram de imediato a selagem das vacinas em causa, bem como instauraram um auto de notícia, de modo a apurar as responsabilidades legais”, lê-se no comunicado das autoridades, que explica: “os médicos privados não podem fornecer vacinas, de forma a melhor regular a gestão de medicamentos das clínicas”.

Os Serviços de Saúde recordam que a conservação de vacina “tem requisitos rigorosos”. “Se a temperatura estiver demasiado alta ou demasiado baixa, a eficácia da vacina será comprometida, não produzindo efeito após a injeção, e há risco de aumento das reacções adversas”, explicam os Serviços de Saúde. A.V.