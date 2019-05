Relatório actualizado sobre salvaguarda do centro histórico entregue até final de 2020

O Governo tem até 1 de Dezembro de 2020 para apresentar um relatório actualizado sobre o Estado de Salvaguarda do Centro Histórico de Macau, com o ponto de situação da implementação das recomendações feitas no projecto de decisão apresentado esta semana pelo Centro de Património Mundial da UNESCO, para avaliação do Comité de Património Mundial na sua 45ª sessão, em 2021.

O projecto de decisão do estado de conservação de 168 itens de património cultural mundial foi publicado na página oficial da UNESCO a 20 de Maio, e deverá ser sujeito a aprovação na 43º Sessão do Comité do Património Mundial, a decorrer entre 30 de Junho e 10 de Julho, em Baku, no Azerbaijão.

O projecto de decisão agora publicado aponta os progressos realizados no desenvolvimento do Plano de Gestão do Centro Histórico de Macau, bem como dos respectivos regulamentos administrativos, e do Plano Director das Novas Zonas Urbanas. A finalização e implementação do Plano de Gestão está prevista para 2019, conforme indica o projecto de decisão.

Em comunicado ontem divulgado, o Instituto Cultural (IC) refere que se encontra a desenvolver os trabalhos relativos aos regulamentos administrativos relativos ao Plano de Gestão do Centro Histórico de Macau. Como estes não foram formalmente promulgados, o projecto de decisão solicita que Macau apresente um relatório actualizado até ao final de 2020, dando conta desse desenvolvimento.

A UNESCO considera o Plano de Gestão do Centro Histórico de Macau como “altamente prioritário”, pelo que pede que seja submetido ao Centro do Património Mundial para análise e revisão pelos comités consultivos antes da sua homologação.

O último relatório actualizado sobre o Estado de Salvaguarda do Centro Histórico de Macau foi apresentado pelo IC no final de 2018, e esteve na base da elaboração deste projecto de decisão sobre o Centro Histórico de Macau. O documento menciona aspectos do Plano de Gestão, como a adopção do princípio da Paisagem Urbana Histórica em Macau para salvaguardar o Centro de Património Mundial.

O referido documento menciona parte dos trabalhos de protecção do património mundial em curso, e reitera a sua preocupação de que novos empreendimentos possam ter um impacto negativo sobre o “valor universal excepcional” do património, insistindo na avaliação da influência de novos empreendimentos com potenciais impactos, através da sua submissão ao Centro do Património Mundial. C.A.