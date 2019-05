Portugueses em Macau apartados das Europeias

Mais de 70 mil eleitores são chamados às urnas em Macau, entre amanhã e domingo, para eleger 21 eurodeputados portugueses. Antecipam-se níveis de abstenção elevados, numa comunidade desligada e afastada dos assuntos europeus.

Catarina Vila Nova

Os cidadãos da União Europeia (UE) são, por estes dias, chamados às urnas para eleger os 751 eurodeputados, mas os eleitores em Macau parecem estar algo desligados de todo o processo eleitoral. Quem o diz são os representantes das comunidades portuguesa e macaense radicadas no território, que são unânimes em afirmar que os cidadãos com direito ao voto vivem apartados dos assuntos europeus, não só pela distância geográfica, mas também porque a campanha eleitoral passou ao lado da RAEM. Antecipam-se, para sábado e domingo, níveis de abstenção elevados, algo que, de resto, é já típico nas eleições para o Parlamento Europeu um pouco por todo o continente.

“Tenho a sensação que há um grande divórcio entre as pessoas e as suas obrigações cívicas”, afirma Amélia António, presidente da Casa de Portugal em Macau. Porquê? “Têm a sensação que não mexe com a vida delas, erradamente, porque as eleições europeias, neste momento, são extremamente importantes”, justifica. Por outro lado, sublinha a advogada, a campanha para as eleições europeias não teve em Macau qualquer expressão. “Ninguém se lembra que Macau também vota. Se não fosse assim, pelo menos viria aqui qualquer acto, por pequeno que fosse, de debate ou propaganda das listas que vão concorrer”, atira. Sobre o papel da Casa de Portugal nos processos eleitorais, a dirigente associativa frisa que a associação tem de agir de “uma forma puramente do interesse cívico”, simplesmente apelando ao voto.

Miguel de Senna Fernandes antecipa “uma certa apatia em relação às Europeias”. O presidente da Associação dos Macaenses entende que as comunidades portuguesa e macaense estão “a par” da campanha eleitoral, “mas não estão particularmente sensibilizadas”. As justificações apresentadas são praticamente as mesmas que Amélia António avançou: “Isto decorre num sítio que, fisicamente, é bastante distante de Macau e, talvez por causa disto, não vejo sensibilidade para aquelas eleições. Qualquer que seja o resultado, que tipo de impacto pode ter para Macau e para as pessoas que vivem aqui?”, questiona.

ABSTENÇÃO SERÁ VENCEDORA

José Luís Sales Marques, presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau (IEEM), antecipa uma “abstenção relativamente elevada” nas eleições para o Parlamento Europeu e, em Macau, “essa abstenção vai ser amplificada”. O economista deixa críticas ao modo como foi conduzida a campanha eleitoral em Portugal, com os assuntos europeus afastados do centro do debate. “O que é que se fala? Fala-se é da política interna. Nas vésperas das eleições há sempre qualquer questão interna que vai concentrar as atenções sobre a política interna e não sobre a política europeia”, afirma. Para Sales Marques, a responsabilidade de reaproximar os cidadãos da União Europeia recai sobre os partidos políticos nacionais. “A maior parte da população só ouve o que as narrativas partidárias nacionais dizem. É uma questão muito difícil de ultrapassar”, lamenta.

Para Arnaldo Gonçalves, especialista em Ciência Política, é claro quem sairá vencedor das eleições europeias em Portugal: “Claramente vai ser uma vitória do PS [Partido Socialista] e da geringonça”. Em sentido contrário, a geringonça vai funcionar contra o PSD (Partido Social Democrata), prevê o ex-professor do Instituto Politécnico de Macau (IPM), para quem o cabeça-de-lista tem passado um discurso que “não tem galvanizado as pessoas porque ele se coloca numa postura muito técnica e tecnocrata”. Já o Bloco de Esquerda poderá operar uma “pequena revolução” ao colocar-se à frente do CDS (Partido Popular) e da CDU (Coligação Democrática Unitária), impulsionado por Marisa Matias que “tem procurado evitar a radicalização do discurso e tem-se colocado numa esquerda socialista mais moderna”.

PARTIDOS POPULISTAS COMO AGITADORES DE CONSCIÊNCIA?

A nível europeu, é a ascensão dos partidos populistas que tem dominado o debate das eleições. Quem o diz é Paulo Canelas de Castro, professor de Direito da União Europeia da Universidade de Macau, que receia que o processo de decisão comunitário fique “refém de um bloco de partidos populistas nacionalistas”. “A crer nas sondagens, corre-se o risco de o tradicional motor da legislação europeia e das opções políticas engripar, porque os movimentos populistas podem, de facto, ter uma representação suficiente para bloquear algumas dessas iniciativas ou para lhes dar um conteúdo ou uma representação diversa”, afirma.

Por outro lado, o peso eleitoral que estes partidos populistas têm vindo a conhecer um pouco por toda a Europa pode também funcionar para despertar consciências, reconhece Canelas de Castro. “Também há movimentos que têm levado os cidadãos europeus a tomar consciência da necessidade da União Europeia”, refere o académico. “Pode haver aqui um acordar de consciências. Ainda que, depois, possam elas também ser captadas por interesses nos quais não me reconheço, nomeadamente nesses movimentos populistas”, ressalva.

Exemplo disso é o Brexit, que despertou atitudes “ambivalentes”. “Sendo obviamente um momento de crise na União Europeia, também criou mais coesão onde ela começava a não existir, porque os outros estados, de uma forma geral, perceberam que essa não era a solução”, afirma o professor da Universidade de Macau. Já no contexto britânico a realidade é outra, com o Partido do Brexit a liderar nas sondagens. “A realidade britânica não se tem caracterizado propriamente por um grande esclarecimento”, comenta Paulo Canelas de Castro.

As eleições para o Parlamento Europeu estão marcadas para os dias 23 a 26 de Maio. Em Macau decorrem entre amanhã e domingo. Os eleitores europeus vão eleger 751 deputados e Portugal tem 17 partidos na corrida por 21 lugares. Como cabeças-de-lista dos principais partidos políticos estão Pedro Marques (PS), Paulo Rangel (PSD), Marisa Matias (Bloco de Esquerda), Nuno Melo (CDS) e João Ferreira (CDU).