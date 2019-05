Paisagens sonoras do espaço ibérico e da diáspora nas Jornadas Musicais do Clube Militar

Jangada de Pedra é o projecto musical que junta o duo formado pelo pianista Rui Filipe e a voz de Mili Vizcaíno, que se apresenta em Macau, logo à tarde num concerto a partir das 19 horas. O evento integra-se na programação das Jornadas Musicais do Clube Militar.

Cláudia Aranda

cláudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Paisagens sonoras que expressam os ritmos e as cores do espaço ibérico, desde Portugal e Espanha, às Américas, o Brasil, África. Estes são os contornos geográficos da música de Jangada de Pedra. O projecto que junta o duo formado pelo pianista Rui Filipe e a voz da espanhola Mili Vizcaíno apresenta-se em Macau logo à tarde, num concerto integrado nas Jornadas Musicais do Clube Militar, marcado para as 19 horas.

O projecto herda o título da obra do Nobel da Literatura português, José Saramago, que em “Jangada de Pedra” contava a história ficcionada da separação geográfica da península ibérica do continente europeu. O repertório, original, vai buscar as sonoridades ao espaço “multi-ibérico”, como o designa Rui Filipe, “entre Portugal, Espanha e a sua diáspora, desde a América Latina, o Brasil, África”, afirmou o pianista.

“Trovas, Arrebates e Outros Atrevimentos” é o título do espectáculo. O duo chega a Macau depois de uma mini-digressão por Tóquio e Osaka, no Japão, e Hong Kong, explicou ao PONTO FINAL Rui Filipe, que vem regularmente a Macau. O concerto de hoje custa 100 patacas. Para quem desejar prolongar o convívio, que inclui o jantar, o preço é de 300 patacas.

Em ambiente de semi-cabaret, os contornos sonoros convergem no jazz, na bossa nova e na world music, com a cantora Mili Vizcaíno a oscilar entre o espanhol e o português do Brasil, por vezes num timbre ao estilo menina-mulher de Elis Regina. É “uma mistura de jazz com o lado étnico ibérico”, descreveu Rui Filipe. Mili Vizcaíno, que é também compositora e professora de música, é original de Badajoz, em Espanha. Já colaborou com vários projectos, incluindo a Iberian Big Band.

No sábado, 25 de Maio, a dupla vai orientar um workshop sobre “A voz, um instrumento infinito”, promovido pela Casa de Portugal, com início marcado para as 15 horas. O preço varia entre 300 patacas para sócios e 500 patacas para não-sócios.

Entretanto, o músico Rui Filipe adiantou ao PONTO FINAL que está previsto para 28 de Novembro um espectáculo que vai juntar compositores e letristas de Portugal e de Macau, em resultado de um projecto que o músico tem estado a desenvolver, com base numa parceria entre a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) e a MACA (Macau Association of Composers, Authors and Publishers). A parceria, por agora materializada neste projecto, desenvolve-se desde o início de 2018 e deverá concretizar-se com o concerto a 28 de Novembro. “O desafio foi pôr-nos a escutarmo-nos, a entendermo-nos”, afirmou Rui Filipe, que preferiu não adiantar mais pormenores, já que a iniciativa, por agora, se centra no “trabalho interno de produção artística”.