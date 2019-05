Karl Valentin, comediante, actor, músico e encenador alemão do século XX, viveu entre duas guerras mundiais e, ainda assim, conseguiu fazer rir. O humor em tempos de guerra é apresentado hoje no Sands Theatre, pelo Teatro do Eléctrico. O espectáculo em forma de cabaré mistura textos cómicos de Karl Valentin com o charleston e a música alemã dos anos de 1920. São textos leves, mas não inofensivos, até porque “é muito difícil ser absolutamente inofensivo nas artes”, considera o encenador Ricardo Neves-Neves.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

“Wunderbar!”, exclama uma das actrizes sentada no palco, depois de uma das músicas ter sido interpretada com aparente êxito, ainda na fase de preparação para o ensaio, que está atrasado. Testam-se luzes, afinam-se microfones, verificam-se os sons dos instrumentos da orquestra no Sands Theatre. Ainda que fora de horas, canta-se e dança-se na preparação para o espectáculo que acontece esta noite, pelas 20 horas, “Karl Valentin Kabarett”. Entre o absurdo e o tragicómico, a figura central da peça fez rir a Alemanha no período entre as duas grandes guerras. “Como é que uma pessoa no meio desta tensão toda, num país entre o enraivecido e o frágil, cria textos cómicos e divertidos e leves, que querem comunicar com o espectador que quer sentar-se na plateia e sorrir? Isso é incrível”, diz o encenador Ricardo Neves-Neves, comparando: “O humor é como as flores que nascem no alcatrão. Aquilo é o contrário de vida e, ainda assim, brota dali uma flor”.

“Karl Valentin tem um percurso diferente do meu, mas com áreas que se tocam”, começa por indicar o director artístico do Teatro do Eléctrico, que escolheu Macau para fazer a sua primeira internacionalização. Ricardo Neves-Neves completa: “Eu também escrevo, sou encenador, a minha formação é de actor e a minha primeira relação com a arte foi com a música”. Olhando para o artista e para o contexto da sua obra, Neves-Neves diz: “Nestes textos do Karl Valentin, o que é verdadeiramente precioso e o que me atraiu para a leitura foi o contexto em que ele fez este trabalho, não são os textos por si, de forma crua”. Ele escreve textos “ultra leves, floridos, brincados, com grande sentido de humor” numa época de destruição, o que, para o encenador, “é mesmo de herói”.

Será essa leveza inofensiva? “É muito difícil ser absolutamente inofensivo nas artes”, responde o encenador, acrescentando: “Ele não escreveu directamente sobre as temáticas difíceis, só que, ligando os textos, consegue-se chegar até elas”. Karl Valentin “tem coisas que nos fazem pensar que somos uns bicharocos, uns animaizinhos, que sentimos amor e saudade e irritações. Este é o sítio onde ele opera: as coisinhas pequeninas”.

O ABSURDO DO BANAL QUE FAZ CÓCEGAS NO CÉREBRO

O ensaio começa e a banda toca “My Kleinen Grünen Kaktus”, ou, “o meu pequeno cacto verde”, em português. Há dois ecrãs laterais com legendas em chinês, português e inglês, a traduzir o original alemão. Neves-Neves explica o tema: “É um homem que se defende de tudo e de todos com um pequeno cacto verde e isto são sempre metáforas de qualquer coisa maior”. “São sempre músicas muito parvas”, reconhece.

Depois disso, uma das actrizes interpreta duas personagens, marido e mulher, que vão ao teatro e que resmungam sobre o filho e sobre a vizinha, “é um casal que vai ao teatro e fala sobre todas as peripécias que encontram, falam dos atrasos no início do espectáculo, aquelas coisas típicas que o espectador muitas vezes critica”. Há também um texto sobre um homem que quer vender a casa para viver debaixo de terra, um “prenúncio da guerra e dos bunkers”, supõe o encenador. Outra das histórias é a de um homem que se orgulha de fazer tudo sozinho, mas que lamenta não conseguir beijar-se sozinho. “Em nenhuma circunstância é possível beijar sozinho. Porque para isso preciso de outra boca”, lê-se nos ecrãs laterais de tradução. Ricardo Neves-Neves sente-se atraído pelo absurdo, confessa: “Nós temos uma lógica de pensamento e de existência que corre a direito e o absurdo é uma coisa que está ali ao lado, que faz cócegas malandras no cérebro”.

Onze actores em palco, um cantor e dez músicos interpretam, durante hora e meia, 16 peças curtas, que não têm ligação entre si, “com muita música alemã, os clássicos da música ligeira alemã do início do século XX”. “Eu quis fazer uma peça em que os actores tivessem uma zona de texto, uma zona de palavra cantada e a zona da dança”, explica Ricardo Neves-Neves.

Durante os ensaios iniciais, o Teatro do Eléctrico precisou de quatro salas numa produção em série. Uma para o encenador e para os actores, outra para os actores repetirem o texto, uma outra para os músicos e, por fim, uma sala para a coreografia. “Tínhamos uma engrenagem montada para que os ensaios pudessem acontecer em simultâneo. Cria-se as peças em separado e depois, quando se junta tudo, é só preciso limar umas arestas para que as peças encaixem. E encaixaram”, elogia Neves-Neves.

VALENTIN E A LUTA POR UM TEATRO OBRIGATÓRIO

Uma das lutas que Karl Valentin travou enquanto a guerra rebentava na Alemanha foi na defesa da sua dama: o teatro. Num texto publicado na altura, o alemão pedia mesmo a obrigatoriedade da ida ao teatro. “Porque é que todos estes teatros estão vazios? Simplesmente porque o público não vem. Culpa de quem? Unicamente do Estado. Se cada um de nós se visse obrigado a ir ao teatro, as coisas mudariam completamente. Porque não instituir o teatro obrigatório?”, lê-se. Karl Valentin diz mesmo: “Nenhum estudante iria à escola se não fosse obrigado. É verdade que seria mais difícil instituir o teatro obrigatório, mas nós não podemos ter tudo se tivermos boa vontade e o sentido do dever”.

Já Ricardo Neves-Neves não vai a esse extremo. Diz que “a arte só é uma necessidade depois de nós a conhecermos”. “Não acho que seja necessário ser obrigatório, mas acho que a arte em geral devia fazer parte da vida das pessoas porque nos torna diferentes, torna-nos melhores humanos. Tudo o que estimula o nosso pensamento é melhor para nós”, afirma. Para o encenador, “as pessoas vão ao teatro porque procuram uma emoção, um momento de excepção no seu dia. Essa é a razão pela qual procuramos a arte”.

Para o espectáculo de hoje, Ricardo Neves-Neves diz-se curioso pela reação do público de Macau. Ainda assim, confiante: “Acho que o espectáculo tem tantas valências, entre texto e música, que as pessoas vão acabar por se divertir”.

O Teatro do Eléctrico iniciou a sua actividade em 2008, na Amadora. “Tivemos um percurso que, em género de balanço, a única palavra que posso usar para descrever é ‘espanto’”, diz o director artístico, justificando: “Nós começámos sem a pretensão de conquistar o mundo, só com uma vontade de um conjunto de artistas se encontrarem e trabalharem em conjunto. Agora temos algum destaque, fazemos produções com as maiores instituições em Portugal, esta temporada tivemos produções com todos os teatros nacionais, o que é incrível”. “Karl Valentin Kabarett” em Macau é mais um degrau no sucesso. Ricardo Neves-Neves recorda: “Ainda no outro dia estava eu na praia, a pensar ‘faço ou não faço isto?’ e agora estamos em Macau a apresentar isto”.