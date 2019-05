Governo aceita maior autonomia da comissão de registo dos contabilistas

O deputado Vong Hin Fai, que lidera a 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, afirmou ontem que o Governo aceitou dar mais autonomia à comissão de registo dos contabilistas, nomeadamente nas questões disciplinares. Em discussão está o novo regime de registo e exercício da profissão de contabilista. Segundo o deputado, a maior liberdade da futura comissão resultará que, em caso de recurso, o visado não poderá apelar para a hierarquia, e o processo seguirá para contencioso.

Este era um ponto sobre o qual os deputados já antes tinham manifestado a intenção de introduzir alterações à proposta do Governo. Vong Hin Fai tinha argumentado que a norma que enquadra os requisitos para a criação da Comissão de Contabilistas, que regulará a profissão, era demasiado vaga e teria de ser mais precisa.

Outra das mudanças conseguida pelos deputados é que esta não será uma comissão só de registo dos contabilistas acreditados a exercer a profissão, mas terá também como missão a regulação da gestão da fiscalização das sociedades, bem como a regulação disciplinar dos profissionais.

As cláusulas que salvaguardam os impedimentos de exercer a profissão, que estão nos artigos 63º e 64º, passam a aplicar-se apenas durante um ano e não os três anos que antes eram definidos na lei. Está impedido de desempenhar a actividade quem detiver pessoalmente uma empresa, ou tiver um cônjuge, ou um parente até terceiro grau com participação na sociedade. O impedimento alarga-se aos profissionais cujos familiares exerçam a função de gerência.

Numa anterior discussão sobre a nova lei, no início deste mês, já tinha ficado definido que apenas os residentes deverão poder obter o título de contabilista. “Residentes e não residentes podem ter as qualificações, mas isso não quer dizer que ambos possam exercer. Para o fazer terá de ser residente. Isso está de acordo com a prática internacional”, disse no início do mês o líder da 3ª Comissão Permanente, que discute o novo regime de registo e exercício da profissão de contabilista. J.C.M.