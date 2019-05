Penas mais pesadas para corrupção na Função Pública? Governo diz “nim”

A deputada Agnes Lam acha que as punições para este tipo de crime são muito leves em Macau, e garante que é “muito importante” um aumento das molduras penais. Secretária para a Administração e Justiça não está convicta de que essa medida faça baixar o número de crimes.

João Carlos Malta

Agnes Lam considera que a quantidade de casos de corrupção na Função Pública (FP) “aumenta o alarme social e a desconfiança em relação ao Governo”, pelo que é imperioso que se aumente as penas para este tipo de crime. Para isso, sugere uma revisão do Código Penal. Em Macau, a pena máxima por corrupção activa é de três anos, e oito anos para a corrupção passiva para os funcionários do Estado, e seis meses para os trabalhadores do privado. Até ao momento ninguém foi condenado a mais de três anos de cadeia, o que leva a deputada a dizer que na RAEM mais vale “subornar do que roubar”.

O tema da corrupção no seio dos servidores do Estado esteve, ontem, no centro do debate no plenário da Assembleia Legislativa, sendo que a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, não se mostrou muito convicta de que endurecer os castigos seja a solução. Apesar disso, não fecha completamente a porta. “Para agravar as penas destes casos, temos de rever todo o Código Penal em relação à corrupção, porque não se pode aplicar apenas aos funcionários públicos”, começou por explicar, para depois acrescentar que, neste momento, “não temos dados suficientes que levem a avançar para essa intenção de aumentar as penas”.

O nível de dissuasão de uma pena

A secretária para a Administração e Justiça explicou a alegada leveza das penas, em relação a outras jurisdições próximas de Macau, como parte do legado deixado pelo ordenamento jurídico português, em que a lei do território se inspira, e que privilegia a reintegração do individuo na sociedade.

Para Lam, o agravamento das penas é “mesmo importante”, e ao argumento da secretária contrapôs com algumas disposições do Código Penal que protegem os trabalhadores do Estado em certas situações, mas que em igual medida devem agravar os castigos quando estes cometem crimes fazendo uso da posição que desempenham. “De facto, nem sempre o aumento das penas diminui o número de crimes, mas há crimes que só são consumados por causa das funções e em que pode haver uma relação de causa-efeito”, explicou a parlamentar.

Sónia Chan reiterou que o Governo trabalha para que os números da corrupção diminuam, e foi munida de dados para o hemiciclo, que na sua opinião demonstram que o fenómeno está em queda na RAEM. Se em 2016, segundo a secretária, houve 61 casos envolvendo 68 pessoas, em 2017, foram 46 situações que incidiram sobre 52 pessoas. Já no ano passado, ocorreram 54 situações.

Muitos deputados não aceitaram este argumento e houve mesmo quem contrapusesse com os casos da fábrica de panchões de Iec Long, ou do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), que criaram grande celeuma, mas em que a população ficou sem saber quais as consequências práticas das suspeitas.

O caso da alegada cunha interposta pela secretária Sónia Chan para que a irmã ingressasse no Ministério Público também veio à baila (ver caixa). Em todos os ataques, a responsável da pasta da Administração jogou à defesa, que se traduziu na resposta: “Não falo de casos concretos”.

Conselho especializado de assuntos disciplinares

Outra dos temas em debate, durante a tarde, foi o apelo ao Governo feito pelo deputado Leong Sun Iok, que recomendou a criação de um conselho especializado para os assuntos disciplinares dos trabalhadores da Função Pública, de forma a que a fiscalização seja feita de modo mais eficaz, equilibrado e justo.

Leong Sun Iok deu como exemplo o caso do IPIM, no qual o instrutor designado pelo Governo não conseguiu confirmar a prática de nenhum crime. No entanto, o Comissariado Contra a Corrupção acabou por enviar os três suspeitos para o Ministério Público, o que levou a que, na opinião do deputado, a população se indignasse e questionasse as lacunas no inquérito disciplinar. O deputado chamou ainda a atenção para que, actualmente, o mesmo tipo de infracção possa ter sanções diferentes mediante o serviço em que é praticado, o que se pode revelar injusto.

Sónia Chan, apesar de se mostrar receptiva à proposta, alertou para a especificidade de alguns sectores da FP como os militares, que não se equipara com outros, e para a necessidade de compatibilizar a criação desta comissão com a lei. “Não temos uma opinião fechada”, afirmou.

“A criação desse conselho terá de ter em conta conflitos de interesse entre o Governo e os instrutores”, explica. “Não há sistemas perfeitos: uniformizar era bom para fazer face às divergências de interpretação, mas escolher alguém do serviço também o é porque conhecerá melhor o sistema”, rematou.

_____________________________

Chan debaixo de fogo

O tema do debate era o reforço das penas num quadro de corrupção, mas a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, não se salvou de ver o passado a entrar de novo no hemiciclo. O caso da alegada “cunha” para a irmã ingressar no Ministério Público voltou à berlinda, na voz de alguns dos deputados.

Sulu Sou não perdoou e atacou: “Pelo menos em termos éticos a secretária deve um pedido de desculpas, depois disso podia continuar”, disse o deputado. “Não era por não haver regime de impedimentos, na altura, que a questão ética não se coloca”, voltou a frisar, ao mesmo tempo que defendeu que em Macau a “competência devia prevalecer em relação à influência”.

Pereira Coutinho, na mesma senda, fez alusão ao caso que ensombrou Chan, e na proposta de debate referiu que os baixos níveis de integridade e de competência são factores negativos para o desenvolvimento saudável da economia do território. Ainda apontando à secretária afirmou que “os governantes de topo não devem utilizar o seu estatuto para beneficiar qualquer pessoa, nem que seja um familiar.”

No final, Coutinho mandou um recado para o provável futuro Chefe do Executivo, o ainda líder da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng. “Espero que o próximo Executivo tenha secretários mais competentes.” J.C.M.

__________________________

Os serviços não respondem, a população fica muda

Quando todos falavam de corrupção, o deputado Mak Soi Kun quis abordar outro tema: a transparência. E para isso usou o exemplo dos cães vadios de Coloane e dos dejectos que ficam espalhados na rua, fenómeno que está a aumentar e a preocupar os locais. Para o deputado, este é um exemplo de uma interpelação que demora a ser respondida pelos serviços. “Os prazos de resposta são sempre superiores a 30 dias”, explica.

O deputado diz que assim é mais difícil fazer com que o trabalho de representação da população seja efectivo, porque não consegue dar ‘feedback’ aos problemas em tempo útil. “Há sanções para os incumprimentos de prazos, mas ninguém as aplica”. As respostas podem em alguns casos demorar três meses a chegar, garante. A situação revolta tanto este deputado, que ele mesmo lançou a ideia de fazer uma estatística do tempo que os requerimentos dos deputados demoram a ser respondidos por cada serviço, para ficar evidente quem são os maiores incumpridores. J.C.M.