Os “muitos cinemas africanos, humanos e pegados à realidade das pessoas”

A realizadora Samira Vera-Cruz fala hoje sobre o “Desenvolvimento do Cinema em Cabo Verde”, na Universidade de São José (USJ), a partir das 18h30, numa iniciativa integrada na Semana de África. A cineasta defende que há hoje “muitos cinemas africanos” que, em comum, têm as dificuldades no financiamento e o “ser um cinema muito humano e muito pegado à realidade das pessoas”.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

No desenvolvimento cinematográfico de Cabo Verde, a realizadora e produtora Samira Vera-Cruz destaca o trabalho do realizador da “geração dos seus pais”, Leão Lopes, cineasta que se destacou pela realização da primeira longa-metragem de ficção cabo-verdiana, “O Ilhéu de Contenda”, de 1996, baseado no romance homónimo de Teixeira de Sousa. É também autor de vários documentários, entre os quais “Bitú”, de 2009, e “São Tomé – Os Últimos Contratados”, de 2010.

“Em termos das artes, nós em Cabo Verde, somos mais conhecidos pela música, no entanto, há uma história de cinema, da geração dos meus pais e avós, muito interessante. Gente que fez coisas sem meios, sem equipamento, com as dificuldades que temos hoje em dia”, adiantou ao PONTO FINAL a realizadora que vai hoje orientar uma palestra sobre o “Desenvolvimento do Cinema em Cabo Verde”, na Universidade de São José (USJ), a partir das 18h30, numa iniciativa integrada na Semana de África.

Cabo Verde organiza, anualmente, três festivais internacionais de cinema, no Sal, na Praia e no Mindelo, eventos que têm contribuído para a dinamização das produções locais, admite a realizadora. O Festival Internacional de Cinema de Cabo Verde, na ilha do Sal, que se realiza já há oito anos, tem atraído produções um pouco de todo o mundo. Há cinco anos que se realiza também o Plateau Festival Internacional de Cinema da Praia, enquanto que na cidade do Mindelo realiza-se o Festival Oiá, onde a curta-metragem de Samira Vera-Cruz, “Buska Santu”, de 2016, ganhou o prémio de melhor ficção. Esta primeira curta-metragem, de 29 minutos, “Buska Santu”, é influenciada pelo neo-realismo italiano de Vittorio De Sica e adopta a realidade da tabanca da Achada de Santo António, na Cidade da Praia, como pano de fundo

Fazer filmes sem financiamento

Sobre o panorama actual do cinema africano, a realizadora afirmou haver, na sua opinião, “muitos cinemas africanos”. “É muito complicado comparar a Argélia com a República Democrática do Congo, por exemplo”, disse. Mas, admitiu haver “pontos em comum entre os países africanos de língua portuguesa [PALOPs]”. “As mesmas limitações com o equipamento, o financiamento, a desconexão completa com os ministérios da cultura, essas dificuldades são os pontos em comum. Mas, também, os pontos comuns muito fortes são os personagens e os cenários que temos”. Então, acrescenta, considerando que “há vários cinemas africanos”, se houvesse a possibilidade de fazer uma comparação, “perigosa”, “seria muito nesse sentido, de ser um cinema muito humano, muito pegado à realidade das pessoas”, afirma.

Na palestra de hoje, a cineasta vai apresentar também os bastidores ou o “behind-the-scenes” da sua primeira longa-metragem “Sukuru”, que vai ser exibida amanhã, sexta-feira, pelas 19 horas, na Fundação Rui Cunha. O filme “Sukuru”, com 90 minutos, é descrito pela autora como “um thriller psicológico”, que conta a história de Jiló, um jovem esquizofrénico, viciado em crack, e a sua luta contra o vício, a mãe e os seus demónios.

Fazer filmes sem meios ou financiamento marcou o início do percurso cinematográfico da realizadora Samira Vera-Cruz, que nasceu em São Vicente, em 1990, e cresceu entre as cidades do Mindelo, da Praia e Lisboa. Completou o curso de “Film Studies” na Universidade Americana de Paris, em 2013. Depois de realizar a primeira curta, em 2016, a cineasta criou a produtora Parallax Produções, com a qual produziu os filmes “Hora di Bai”, em 2017, um documentário de 20 minutos sobre os rituais de despedida na hora da morte, na ilha de Santiago, e a longa Sukuru (2018).

Agora, afirmou, “nos próximos filmes estou a apostar em fundos internacionais, estamos a criar uma rede de realizadores dos PALOPs e Timor Leste no sentido de criar uma estrutura organizada para podermos concorrer a fundos com regulamentos que incluam cláusulas como existir uma produtora por detrás estabelecida há mais de dois anos, por exemplo”, explicou ao PONTO FINAL.

“A personagem” é central nos filmes de Vera-Cruz

A realizadora classifica o seu trabalho como “cinema de personagem”. “As histórias são sempre construídas à volta dos personagens com os quais os espectadores se identificam. São faladas em crioulo, nas diversas vertentes do crioulo”, disse. O seu foco de interesse divide-se em “duas vertentes principais, a da preservação da memória individual e colectiva”. A segunda “é a desconstrução de tabus, como a saúde mental e as questões de género”. Para documentar a memória, Samira Vera-Cruz recorre à tradição da oralidade, muito forte em Cabo Verde e que, se não for fixada em registo audiovisual, “vai acabar por se perder”. “E há muitas coisas que se perdem, por exemplo, sobre a fome de 1947, ouvimos os políticos, os intelectuais a falarem, mas não ouvimos os que sobreviveram, e eu quero dar voz a uma memória que deve ser preservada o mais urgente possível antes que desapareça”, sublinhou.

No seu próximo trabalho, cujas filmagens arrancam em Junho, a realizadora vai centrar-se em questões de género. Em 2015 Cabo Verde foi declarado o segundo país a nível mundial com o maior número de mulheres ministras e o primeiro entre os países lusófonos, segundo o relatório da União Interparlamentar (UIP), divulgado em Genebra. No entanto, a realidade é outra. “A sociedade cabo-verdiana é muito machista, qual é, afinal, o papel da mulher se insistem que deve cozinhar para o marido e deve lavar a roupa do marido?”, questiona. A personagem central do documentário “é uma moça cega, cujo pai abandonou a mãe por ser igualmente cega”, explicou. Samira Vera-Cruz tenciona, através desta mulher, “contar a historia de uma maioria, de uma classe sócio-económica muito baixa com problemas muito reais e muito imediatos”.

A realizadora tenciona concorrer ao circuito francófono de festivais de cinema africanos, que considera o mais relevante, a começar pelo Fespaco no Burkina Faso, o maior em África, que se realiza desde há 50 anos na capital Ouagadougou, seguindo-se o festival de cinema de Cartago, na Tunísia, o mais antigo, fundado em 1966. A realizadora destaca ainda o Durban International Film Festival, na África do Sul, que será o que proporciona maior exposição internacional, devido à parceria com a Berlinale Talents, do Festival de Cinema de Berlim. Entretanto, o ano passado, “Hora di Bai” foi nomeado na categoria de Zébu D’Or de melhor documentário, no Festival Rencontres du Film Court, em Madagáscar.

____________________________

Semana de África: Concerto de solidariedade por Moçambique no domingo

Na programação da Semana de África, que arrancou dia 22 e decorre até ao dia 28 de Maio, o destaque vai para a exibição, amanhã, de “Sukuru”, da realizadora cabo-verdiana Samira Vera-Cruz, às 19 horas, na Fundação Rui Cunha, com a presença da cineasta. O Dia de África, assinalado sábado, 25 de Maio, é celebrado com um jantar e desfile de moda pela designer moçambicana Patrícia Vasco, no Roosevelt Hotel, às 19h30. Em solidariedade com as vítimas dos ciclones que assolaram o centro e Norte de Moçambique, realiza-se um concerto no domingo, 26 de Maio, a partir das 16 horas, no Largo Camões, na Taipa, com “The Bridge”, “5as no Sports”, “Dat Trio” e “Stribilin”. A co-produção entre Cabo Verde e Portugal “Tarrafal, dez pancadas no carril”, de João Paradela, encerra a Semana de África dia 28 de Maio. C.A.