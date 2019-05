Maria João Bonifácio a 100% no Fórum Macau

A anterior delegada da AICEP em Macau, Maria João Bonifácio, é desde Fevereiro a delegada de Portugal no Fórum Macau, disse ao PONTO FINAL o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). Enquanto delegada da AICEP, Bonifácio já desempenhava funções no Fórum, mas a tempo parcial, substituindo, desde 2017, o cônsul Vítor Sereno. Com o fim do mandato na delegação da Agência para Investimento, a 31 de Janeiro deste ano, e em alternativa ao regresso à estrutura da AICEP, foi decidido que Portugal passaria a ter, pela primeira vez, uma representante a tempo inteiro, aproveitando a experiência adquirida pela delegada, em Macau desde 2013.

Segundo o MNE português esta nomeação representa um sinal do empenho de Portugal no projecto do Fórum Macau, nomeadamente no sentido de o tornar “mais operacional”. Pela primeira vez, também Portugal conta com dois representantes nesta estrutura criada pela China em 2003: além de Maria João Bonifácio, há ainda Rodrigo Brum.

Este antigo chefe de gabinete na secretaria para a Economia e Finanças do Executivo do último governador de Macau, Vasco Rocha Vieira, foi indicado por Portugal para ser secretário-geral adjunto do Fórum (o Fórum tem um secretário-geral, indicado por Pequim, e dois secretários-gerais-adjuntos, um deles nomeado pelos países de língua portuguesa e outro indicado pelo Governo de Macau. Rodrigo Brum ocupa a posição em representação dos países de língua portuguesa).

Portugal espera que, do lado de Macau, haja uma correspondência ao investimento que está a ser feito por Lisboa no projecto, trazendo mais dinamismo. Com estas decisões, a delegada da AICEP, que é neste momento Carolina Lousinha, deixou de ter funções no Fórum, estando concentrada apenas na atracção de investimento desta região do mundo para Portugal. João Paulo Meneses