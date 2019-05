“Macau foi a descolonização bem feita”

António Martins da Cruz deixa elogios à transferência de administração de Macau. Para o antigo assessor diplomático de Cavaco Silva, na altura da assinatura do acordo de transição, a receita para o sucesso foi a história de Portugal na Ásia. Em entrevista ao PONTO FINAL, o embaixador fala ainda sobre a relação actual entre Portugal e a China, uma relação “win-win”, ainda que Portugal tenha de estar “grato” à China.

Quando veio pela primeira a Macau, António Martins da Cruz atravessou o Rio das Pérolas em três horas e meia num barco, ao lado de vacas e galinhas; há três dias, a viagem demorou 15 minutos, de helicóptero. O progresso do território “é espectacular”, afirma, em entrevista ao PONTO FINAL. O assessor diplomático de Cavaco Silva entre 1985 e 1994, esteve em Macau para a apresentação do livro “Macau – Um Diálogo de Sucesso”, de Fernando Lima, que aconteceu ontem. Livro, esse, que relembra o processo negocial entre Portugal e a China para a assinatura da Declaração Conjunta do Governo da República Portuguesa e do Governo da República Popular da China sobre a Questão de Macau. Martins da Cruz recorda que a parte chinesa tentou arranjar clivagens entre Mário Soares e Cavaco Silva, mas não conseguiu. No fim, “todos os interesses da China foram cobertos e todos os interesses de Portugal foram cobertos”. Para o embaixador, “foi a descolonização bem feita”. O também antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e embaixador de Portugal na NATO afirma que “Portugal tem de estar grato à China” e, sobre Macau, diz que deve servir de exemplo da China para Hong Kong e Taiwan: “Macau dá visibilidade positiva aos desígnios da política interna e externa chinesa”.

Como viveu as negociações para a assinatura da Declaração Conjunta? Qual foi o seu papel?

Eu fui assessor diplomático do primeiro-ministro Cavaco Silva durante nove anos e meio. Começámos em Novembro de 1985 e uma das primeiras tarefas mais importantes que tive foi ocupar-me da chamada “questão de Macau”. Nesse tempo, havia um artigo transitório da Constituição Portuguesa que dava ao Presidente da República responsabilidade na administração de Macau, mas quem tinha de negociar com a China era o Governo. Devido a esta situação de dupla tutela, o primeiro-ministro chamou a si a negociação, quem negociou foram os diplomatas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas, quem dava as instruções era directamente o primeiro-ministro Cavaco Silva. Como eu trabalhava com ele, tocava-me a mim acompanhar a questão de Macau, não só nas negociações com a China, como também a situação no território. A minha contribuição foi, junto do primeiro-ministro, acompanhar, durante os meses que durou a negociação, diariamente o que se passava e receber em Portugal os dignatários chineses que foram a Portugal – e foram vários – durante as negociações e também manter um diálogo permanente com o embaixador da China em Lisboa. Depois tinha de preparar a visita do primeiro-ministro, acompanhá-lo a Pequim, e depois a Macau, quando foi assinada a Declaração Conjunta.

Devido à questão da dupla tutela entre o primeiro-ministro e o Presidente da República na questão de Macau, houve fricção entre Cavaco Silva e Mário Soares?

Não é segredo para ninguém que o professor Cavaco Silva e o doutor Mário Soares por vezes não coincidiam nas suas opiniões sobre diversas matérias, quer em política interna quer em política externa. Mas devo dizer que, no que diz respeito a Macau, depois de dialogarem, houve sempre consonância. Os dois, nas posições finais, tiveram sempre um grande sentido de Estado. Portanto, houve certamente algumas fases em que tinham opiniões diferentes, mas entenderam-se. Isso foi, aliás, uma força negocial portuguesa porque, por vezes, a parte chinesa tentou arranjar clivagens e nunca conseguiu.

Por exemplo?

São coisas que não me compete contar. O embaixador João de Deus Ramos, que era o número dois na embaixada em Pequim, escreveu um livro de memórias em que conta um ou dois episódios em que o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, que dirigia a delegação chinesa, tentou arranjar uma separação entre a posição do Presidente da República e a posição do primeiro-ministro que favorecesse os interesses chineses quanto à data da transferência de administração, mas não conseguiu. Os dois entenderam-se e houve uma posição comum.

Houve uma tentativa de desestabilização, portanto…

É normal, não podemos levar a mal. Quando se está numa negociação, tentam ter-se as melhores vantagens. Não podemos levar a mal aos chineses tentarem aproveitar uma bizarria da Constituição Portuguesa.

Portugal tentou fazer o mesmo?

Era muito difícil porque, pelo sistema constitucional e pelo tipo de regime na China, falam todos com a mesma voz. É muito mais fácil arranjar peculiaridades numa democracia tipo Ocidental do que num regime como tem a China, em que, em política externa e provavelmente interna, falam todos a mesma voz.

Quais eram, então, as armas de Portugal nestas negociações?

Nós tínhamos diversas mais-valias. Primeiro, a mais-valia da história. Os chineses negociaram primeiro com os ingleses de Hong Kong e, dois anos depois, começaram as negociações com Portugal. Era sempre trazida à mesa a comparação com o caso de Hong Kong, sempre. Aliás, os chineses tentaram que a transferência fosse feita exactamente na mesma data, em Junho de 1997, mas Portugal nunca aceitou isso. Quais eram as vantagens que tinha Portugal? A história, nós chegámos à China em 1513, os ingleses chegaram no século XIX. Nós conhecíamos os chineses, a cultura e a civilização chinesa. Nós conhecíamos a China muito melhor que os ingleses. Além disso, Inglaterra, que é uma grande potência europeia, tinha ambições em política externa, a única ambição de Portugal nestas negociações era garantir que, em Macau, ficava uma presença histórica e cultural portuguesa e isso nós conseguimos. Conseguimos várias coisas que os ingleses não conseguiram: nenhum habitante de Hong Kong ficou com a nacionalidade inglesa, aqui têm a nacionalidade portuguesa 160 mil habitantes de Macau que são de origem étnica chinesa; nós conseguimos que o bispo de Macau continuasse a depender directamente do Vaticano e não da Igreja Católica nacional chinesa; nós conseguimos que a data não fosse Junho de 1997, mas Dezembro de 1999. Tivemos várias vantagens, mas aprendemos com o que os ingleses foram negociando. Apesar da diferença de estatuto internacional entre a grande potência que é a China e o pequeno país europeu que é Portugal, a China respeitou sempre a posição portuguesa.

Esse respeito deveu-se ao tal factor histórico?

Deveu-se também a uma razão que para os chineses é muito importante: Portugal é – talvez com a Holanda – o único país com dimensão europeia que tem uma política externa universal. Portugal tem uma política externa em relação a África, em relação à América Latina, em relação aos Estados Unidos, em relação à Ásia. Veja-se que quando o engenheiro Guterres se candidatou a Secretário-Geral das Nações Unidas, os primeiros países a apoiar foram os países asiáticos, a Indonésia, as Filipinas, a Tailândia, a China, o Vietname, o Cambodja. Porquê? Porque conhecem Portugal desde o século XVI. Além disso, a negociação foi feita debaixo do princípio de Deng Xiaoping, “Um País, Dois Sistemas”, e a China queria que a negociação de Macau corresse bem para dar o exemplo a Taiwan. Correu bem, a China respeitou Portugal, Portugal respeitou a China e conseguimos um bom resultado na Declaração Conjunta, em que todos os interesses da China foram cobertos e todos os interesses de Portugal foram cobertos.

Voltando ao dia 13 de Abril de 1987, data da assinatura da Declaração Conjunta Sino-Portuguesa sobre a Questão de Macau, o que é que recorda?

Recordo-me de tal maneira que trago a fotografia no meu telemóvel. Eu assisti à conversa, que durou uma hora e meia, entre o primeiro-ministro e Deng Xiaoping. Fui, aliás, a única pessoa que assistiu à conversa para tomar notas.

O que é que lembra dessa conversa?

O senhor Deng Xiaoping disse assim: “Vamos falar do mundo em 2050”. E esteve a falar durante quase uma hora de como é que ele via o mundo em 2050. Muito interessante. O dia da assinatura foi um dia em que nós, que ali estávamos, tínhamos a sensação de que estávamos a assistir a um momento importante da história de Portugal. Por razões várias, a descolonização das colónias que Portugal tinha, foi atribulada, seguiu-se ao período revolucionário, o poder em Portugal não estava estabilizado, havia muitos negociadores, os militares, o Conselho da Revolução, o Governo. Macau não era uma colónia, Portugal reconheceu sempre que Macau era um território chinês sob administração portuguesa e, por isso, não estava na lista dos territórios a descolonizar das Nações Unidas, mas tínhamos a noção de que estávamos a assistir a um facto histórico. Portugal recebeu autorização para se estabelecer em Macau, pelo Império Chinês, em 1554, e entregámos Macau, na Declaração Conjunta, em 1987. Nós tínhamos a noção de que estávamos a assistir a um momento histórico e emocionante, a diplomacia também tem emoções e ainda bem.

Antes de se iniciarem as negociações para a Declaração Conjunta, como é que eram as relações entre Portugal e a China?

Quando houve a revolução em Portugal, em 1974, uma das primeiras coisas que Portugal fez, e bem, foi cortar relações com Taiwan e declarar que Taiwan fazia parte da China, e quisemos imediatamente entregar Macau e a China não quis. A China fez esperar Portugal até 1978, quando foram assinados em Paris os documentos para a abertura das relações diplomáticas. Na minha opinião, a China achou que o poder em Portugal em 74 e 75 não estava suficientemente estabilizado para ter interlocutores credíveis. Foi a China que marcou o ritmo e o ‘timing’. Foi a China que disse, em 85, quando o Presidente Eanes visitou a China: “Agora é que vamos negociar Macau”. Nestas relações, foi sempre a China que marcou os ‘timings’. Portugal aceitou, obviamente. Portugal já tinha declarado “we are ready”, estamos prontos a negociar.

Este processo de negociações estreitou as relações Portugal-China?

Estreitou e muito. Macau tinha um estatuto indefinido. Com a assinatura da Declaração Conjunta passou-se a saber que havia um período transitório até 1999. Os países estavam livres, resolvido o problema de Macau a contento das duas partes, para começarem a estabelecer relações mais profundas que não tinham tido. Assinámos acordos com a China na área económica, na área financeira, nos desportos, na cultura, na informação. Em 2005 estabelecemos uma parceria estratégica com a China e agora, com a visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, um diálogo estratégico com a China. O Presidente Xi Jinping, que esteve em Lisboa em Dezembro do ano passado, declarou que a China e Portugal atravessam a melhor fase das suas relações. A China privilegia Portugal em relação a outros países europeus da nossa dimensão. O Presidente Xi Jinping não foi à Hungria, nem à Grécia, nem à Bélgica, nem à República Checa, foi a Portugal. Já foram a Portugal três Presidentes chineses, isto quer dizer alguma coisa. Além disso, Portugal foi dos poucos países europeus que assinou o memorando de entendimento “Uma Faixa, Uma Rota”, nós estamos interessados em cooperar com a China. Outro exemplo, quando a troika esteve em Portugal e impôs ao Governo português a venda de activos, o único país que apareceu para comprar, que se chegou à frente e disse “quanto é que é? Eu ponho o dinheiro”, foi a China. Nós temos de estar gratos à China. Não apareceu nenhum alemão, nem nenhum francês, nem nenhum inglês a comprar a EDP, apareceu a China. Portugal tem de estar grato à China.

Mas só há coisas boas nas relações entre Portugal e a China?

As relações entre os países atravessam ondas. Neste momento, estamos numa fase muito boa. Não vale a pena estar a recordar as menos boas.

Então, não há aspectos negativos nesta relação?

Os que há, ficam no segredo do Palácio das Necessidades, não se trazem a público nunca. Eu já não estou no activo como diplomata, não sei exactamente o que se passou nos últimos meses e nos últimos anos, e mesmo que soubesse não os trazia a público para não prejudicar, no futuro, este bom entendimento que temos com a China. Devo dizer que o balanço tem, com certeza, altos e baixos, mas é muito positivo. Quem nos dera, em Portugal, que as nossas relações com os outros países fossem como as que temos com a China. É muito importante para Portugal, mas também é importante para a China, que tem uma política externa global, que não é agressiva, procura sempre arranjar consensos, é a maneira de ser chinesa. Para a China, também é importante apresentar o exemplo, apresentar um país que é da União Europeia e é da NATO, com quem a China tem relações privilegiadas, que é Portugal.

É sempre recíproco?

É “win-win”.

Qual é que era a importância de Macau para Portugal, antes da transição? E após?

Macau não era o território mais longe que Portugal tinha, era Timor. Mas Macau foi sempre, para o imaginário da opinião pública portuguesa ao longo dos séculos, o mais misterioso. Era o único que estava em contacto com o Império do Meio, a China, que era um país enorme fechado sobre si próprio. A China só se abre ao mundo com Deng Xiaoping e Deng Xiaoping foi ontem. Nas relações que Portugal teve com a China, Macau foi sempre a principal questão. Macau foi sempre – e continua a ser – central nas nossas relações com a China. A Declaração Conjunta prevê que a língua portuguesa seja língua oficial de Macau até 2050, o que significa que Portugal tem responsabilidades residuais na situação de Macau. Além disso, há um património e uma cultura portuguesa aqui que a China respeita, e que o Executivo actual de Macau não só respeita como favorece. Portugal está reconhecido e atento a isso. Macau foi e continua a ser central nas nossas relações com a China.

Até 2049 essa importância vai manter-se?

O futuro a Deus pertence. Eu acho que, se se mantiver a estabilidade em Portugal e na China, Macau continuará a ser um factor determinante para as nossas relações com a China até 2049, e espero que até depois de 2049. Macau foi a descolonização bem feita, foi a descolonização negociada. Macau é um activo na história e na política externa portuguesa, mas também é para a China. Não é segredo para ninguém que a transição em Macau e a actual situação em Macau é menos controversa do que em Hong Kong, por exemplo. Havia muitos habitantes em Macau, em 87, que desconfiavam se a China ia respeitar ou não [a Declaração Conjunta], houve muita gente em Macau que comprou casa na Austrália, que arranjou passaporte canadiano, porque tinham receio, mas ao fim de uns meses regressaram porque a China cumpriu escrupulosamente o que assinou, como continua a cumprir. Tudo leva a crer que continuará a cumprir até 2049.

E qual é, hoje, a importância de Macau para a China?

Eu não posso falar pelos dirigentes chineses, mas no meu entendimento Macau é um espelho positivo para Hong Kong e, sobretudo, para Taiwan. A China pode usar Macau como exemplo quer para Hong Kong, se a situação não for tão linear ou tão fluída como eles estimariam, quer para usar para as populações de Taiwan, para dizer “como vêem, Macau é uma região administrativa especial, a China é responsável pela política externa e pela defesa, e não aconteceu nada”. Macau dá visibilidade positiva aos desígnios da política interna e externa chinesa.

Além das visitas que fez na altura das negociações, qual é a sua ligação a Macau?

Venho cá muito, tenho cá vários amigos e sou consultor de um escritório de advogados em Portugal que tem uma delegação aqui em Macau e uma delegação em Timor. Quase todos os anos venho a Macau.

O que é que faz agora?

É muito simples: Tenho uma empresa de consultoria internacional e muitas vezes me pedem coisas em Macau e na China. Quando me pedem coisas na China – sobretudo em financiamentos chineses para países africanos e sul-americanos – eu procuro sempre passar por Macau, à ida ou à volta. Venho cá ver os amigos, ver o desenvolvimento de Macau…

E como vê este desenvolvimento de Macau?

É espectacular. Eu vivi em sete ou oito países, já visitei mais de 100 países, mas nunca vi um desenvolvimento tão rápido como em Macau. A primeira vez que eu vim a Macau foi em 1970, na minha viagem de fim de curso, vim de Hong Kong num barco que transportava automóveis, galinhas, vacas, e demorámos três horas e meia. Há três dias fiz em 15 minutos de helicóptero. A diferença em 40 e tal anos é de três horas e meia para 15 minutos, isto é o progresso, isto só é possível na Ásia. Macau era uma aldeia, hoje é uma grande metrópole mundial.